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Bint Jbeil prohibida para Netanyahu: El fracaso de la ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano

El alto el fuego entró en vigor sin que el enemigo lograra sus objetivos terrestres. Fracasó en la captura de Bint Jbeil, situada a tan solo cuatro kilómetros de la frontera, y no pudo conectar los tres sectores del sur: occidental, central y oriental. Sus fuerzas tampoco pudieron avanzar hacia las ciudades de Haddatha y Wadi al-Saluqi. Simultáneamente, no alcanzó el río Litani ni Wadi al-Huyeir, mientras que la ciudad de Jiam permaneció fuera de su control, con las fuerzas de Hezbolá manteniendo una firme presencia al norte.

| etiquetas: líbano , israel , netanyahu , bint jbeil , litani , hezbolá
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19 comentarios
12 3 3 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
tul #1 tul *
hezbolla les esta dando en toda la boquita sionazi suya, que cosas en cuanto no son civiles desarmados lo que tienen enfrente resulta que las idf no valen ni para tomar por el culo.
6 K 91
Beltenebros #4 Beltenebros *
#1 Así es.
Y en la tele decían que Hezbollah estaba debilitada.
xD
2 K 46
Barney_77 #7 Barney_77
#4 Claro que si... Almanar es tan fiable como el Twitter de Trump, pero este os lo creéis porque patatas.
1 K 21
Beltenebros #12 Beltenebros *
#7 #9 #11
Ay, estos NAFOs escocidos, echando mano del argumentario mugriento de siempre.
El día que no uséis falacias para escribir vuestros trolentarios, habrá que invitaros a una ronda.
xD xD xD xD
0 K 20
Barney_77 #13 Barney_77
#12 He dicho alguna mentira?
0 K 11
Beltenebros #16 Beltenebros
#13
¿Cuándo has dejado de hacerlo?
0 K 20
cosmonauta #8 cosmonauta *
#5 El muy ceporro ni lee. Va too' loco.
0 K 19
Beltenebros #14 Beltenebros
#8
Aparte de insultar y cobrar en cacahuetes ¿Qué más sabes hacer?
0 K 20
sotillo #18 sotillo
#1 Ya, pero como hacían los nazis y los yankis ante los avances de la resistencia lo suyo es asesinar a los civiles, ejecutar a niños, mujeres y ancianos en la retaguardia para castigar a los héroes de la resistencia
0 K 10
#19 Perrota
A Netanyahu le da igual. Ya abrirá otro frente donde sea con tal de no parar la maquinaria de guerra que le protege de ir a la cárcel.
0 K 10
#2 hackerman
Propaganda libanesa... :-)
5 K 8
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2
No tienes ni criterio ni rigor.
@admin, este usuario vota erróneos dos enlaces que recogen declaraciones de dos bandos enfrentados.
Ambos votos creo que son injustificados ¿Verdad?
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Barney_77 #9 Barney_77 *
#3 Tío, lo que dice un bando es igual de erróneo y mentira que lo que dice el otro. Lo que pasa es que este medio te la pone trotona. Un poco de criterio, por favor. Todos mienten, aunque algunas mentiras te molen más que otras.
1 K 30
cosmonauta #11 cosmonauta *
#3 Lo que son contradictorios son tus dos envíos.

¿A qué juegas @Beltenebros? Otra vez buscando bronca?
1 K 38
Beltenebros #17 Beltenebros *
#11
Si para ti la libertad de expresión significa "buscar bronca", entonces tu sesgo es más autoritario de lo que pensaba.
¿Te escuece que el genocida Francisco Franco haya muerto?
Pues ya va siendo hora de que te hagas a la idea.
Uy cuando te enteres de que la momia ya no está en Cuelgamuros.
xD xD
0 K 20
Io76 #6 Io76
El ejército de los sionazis de Israel solo vale para matar niños, periodistas y médicos, bombardeándolos desde lejos, pero cuando les toca enfrentarse a las fuerzas de la resistencia se cagan por las patas abajo y vuelven a su país inventado por los anglos en una caja de pino.
0 K 8
Barney_77 #10 Barney_77
#6 Todo lo que dice cualquier medio involucrado y/o pagado por las partes implicadas es puta mentira.
0 K 11
Beltenebros #15 Beltenebros
#10
Haznos una lista de los medios que debemos consultar, según tu sesgada opinión.
Venga, que me quiero reír un poco más. xD xD
CC #6.
0 K 20

menéame