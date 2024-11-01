Bint Jbeil prohibida para Netanyahu: El fracaso de la ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano

El alto el fuego entró en vigor sin que el enemigo lograra sus objetivos terrestres. Fracasó en la captura de Bint Jbeil, situada a tan solo cuatro kilómetros de la frontera, y no pudo conectar los tres sectores del sur: occidental, central y oriental. Sus fuerzas tampoco pudieron avanzar hacia las ciudades de Haddatha y Wadi al-Saluqi. Simultáneamente, no alcanzó el río Litani ni Wadi al-Huyeir, mientras que la ciudad de Jiam permaneció fuera de su control, con las fuerzas de Hezbolá manteniendo una firme presencia al norte.