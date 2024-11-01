Bint Jbeil prohibida para Netanyahu: El fracaso de la ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano

El alto el fuego entró en vigor sin que el enemigo lograra sus objetivos terrestres. Fracasó en la captura de Bint Jbeil, situada a tan solo cuatro kilómetros de la frontera, y no pudo conectar los tres sectores del sur: occidental, central y oriental. Sus fuerzas tampoco pudieron avanzar hacia las ciudades de Haddatha y Wadi al-Saluqi. Simultáneamente, no alcanzó el río Litani ni Wadi al-Huyeir, mientras que la ciudad de Jiam permaneció fuera de su control, con las fuerzas de Hezbolá manteniendo una firme presencia al norte.
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Y en la tele decían que Hezbollah estaba debilitada.
Ay, estos NAFOs escocidos, echando mano del argumentario mugriento de siempre.
El día que no uséis falacias para escribir vuestros trolentarios, habrá que invitaros a una ronda.
¿Cuándo has dejado de hacerlo?
www.meneame.net/story/ministro-defensa-fuerzas-defensa-israel-seguiran
Aparte de insultar y cobrar en cacahuetes ¿Qué más sabes hacer?
No tienes ni criterio ni rigor.
@admin, este usuario vota erróneos dos enlaces que recogen declaraciones de dos bandos enfrentados.
Ambos votos creo que son injustificados ¿Verdad?
¿A qué juegas @Beltenebros? Otra vez buscando bronca?
Si para ti la libertad de expresión significa "buscar bronca", entonces tu sesgo es más autoritario de lo que pensaba.
¿Te escuece que el genocida Francisco Franco haya muerto?
Pues ya va siendo hora de que te hagas a la idea.
Uy cuando te enteres de que la momia ya no está en Cuelgamuros.
Haznos una lista de los medios que debemos consultar, según tu sesgada opinión.
Venga, que me quiero reír un poco más.
CC #6.