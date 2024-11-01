La ministra de Igualdad califica de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Creo que es muy grave"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez. "Yo creo que también ahí hay un acto de violencia política, que se nos ataca por estar y representar. Y, en ese sentido, creo que es muy grave, que trasciende la cuestión puntual y se eleva a una cuestión de, como digo, violencia política hacia la mujer del presidente", ha apuntado la ministra.
| etiquetas: ana redondo , igualdad , begoña gómez , violencia política
O sois imbéciles o sois igual de impresentables que este tipo, pero en cualquier caso estais quedando de pena
Tampoco es la primera vez que lo denuncian en falso y Begoña Gómez tiene menos credibilidad incluso que la otra.
Por cierto, no te recomiendo usar nombres de usuarios ligados a pedofilia, a no ser que lo seas, claro, entonces que te mejores.
No tengo nada más que hablar contigo.
Por muy desagradable que te parezca recordemos que en este país ser un cansino tontoelculo y molestar al resto de gente es de mala educación pero legal, partirle la cara al que está haciendo eso es muy entendible desde un punto de vista humano, pero es ilegal.
Ese video no dice nada.
logicamente vito tiene video de esa parte pero no lo ha publicado. minipunto adicional para begoña. si no hubiera pasado nada dentro de la cafeteria lo tendriamos puesto en todas las televisiones como el fake que ha publicado con los minutos de despues.
El delito de acoso, o stalking, castiga la vigilancia, persecución, hostigamiento o contacto insistente y no consentido que altera gravemente la vida cotidiana de una persona, regulado en el art. 172 ter del Código Penal. Se caracteriza por la reiteración de conductas que generan un entorno intimidatorio
Es decir, cuando un político tiene un cargo y toma decisiones que afectan a la vida de los demás se expone en la vida publica, y aunque yo no estoy de acuerdo con los escraches a nadie, ni a Villacis, ni a Irene ni a Cifuentes, etc, se puede entender que el descontento de la gente te puede llegar de muchas formas.
Otra cosa es la… » ver todo el comentario
Me caigo muerta.
Edit: ahora que lo pienso, quizás el guardarsespaldas sí sea policía.
para mi la violencia politica es la agresion a politicos en el ejercicio de sus funciones, ya los romanos la practicaban con gran efectividad y alegria, llegando a tener encerrados a los senadores durante dias porque si salian los vapuleaban, llegandose el caso de incidentes en los que el populacho se subió al tejado del sando, arranco las tejas y se las tiro a los senadores que se guarecian dentro...
Es un video de 1 minuto formado por cortes de 3 localizaciones y momentos diferentes.....
Ese video no vale para nada.
Ahora, acosarla esta claro que si lo hace y es cristalino y debe ser denunciado por ello, como el resto de acosos que hace, a ver si los juntan y le cae una buena y deja ya de hacer el imbecil.
Vito Quiles no puede poner en riesgo la seguridad del la mujer del Presidente.