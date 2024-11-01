La ministra de Igualdad califica de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Creo que es muy grave"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez. "Yo creo que también ahí hay un acto de violencia política, que se nos ataca por estar y representar. Y, en ese sentido, creo que es muy grave, que trasciende la cuestión puntual y se eleva a una cuestión de, como digo, violencia política hacia la mujer del presidente", ha apuntado la ministra.