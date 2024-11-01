edición general
9 meneos
21 clics
La ministra de Igualdad califica de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Creo que es muy grave"

La ministra de Igualdad califica de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez: "Creo que es muy grave"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "violencia política" la "agresión" de Vito Quiles a Begoña Gómez. "Yo creo que también ahí hay un acto de violencia política, que se nos ataca por estar y representar. Y, en ese sentido, creo que es muy grave, que trasciende la cuestión puntual y se eleva a una cuestión de, como digo, violencia política hacia la mujer del presidente", ha apuntado la ministra.

| etiquetas: ana redondo , igualdad , begoña gómez , violencia política
7 2 1 K 98 actualidad
30 comentarios
7 2 1 K 98 actualidad
Comentarios destacados:        
Chinchorro #2 Chinchorro
Voy a esperar aquí sentado y muy tranquilo, a leer lo que opinan los meneantes sobre la agresión de un inmigrante de segunda generación a una mujer española.

:troll:
13 K 154
BastardWolf #13 BastardWolf
A todos los que dicen que el agredido es el... De verdad que no os hace sospechar absolutamente nada que este tipo no presente un video completo sino solo tres cortes distintos que curiosamente benefician a el?

O sois imbéciles o sois igual de impresentables que este tipo, pero en cualquier caso estais quedando de pena
2 K 37
#22 T3rr0rz0n3 *
#13 Claro que es él, no tienes ojos o qué?
Tampoco es la primera vez que lo denuncian en falso y Begoña Gómez tiene menos credibilidad incluso que la otra.
Por cierto, no te recomiendo usar nombres de usuarios ligados a pedofilia, a no ser que lo seas, claro, entonces que te mejores.
1 K -5
BastardWolf #24 BastardWolf
#22 perdona, que hostias dices de mi nombre de usuario?
0 K 12
#27 T3rr0rz0n3
#24 Tú sabrás lo que hay en internet.
0 K 7
BastardWolf #29 BastardWolf
#27 sobre pedofilia? no lo se, me lo explicas tu que pareces tan enterado?
0 K 12
#30 T3rr0rz0n3 *
#29 Es lo que tienen los idiotas que usan el mismo nombre de usuario para todo, que luego les pillan en cuanto uno hace una búsqueda.
No tengo nada más que hablar contigo.
0 K 7
Battlestar #3 Battlestar *
No sé si se ha producido agresión o no, pero en los videos que circulan por ahí solo se le ve a el gilipollas este siendo "agredido". Por lo menos en los cortes no se ve agresión de él a nadie.

Por muy desagradable que te parezca recordemos que en este país ser un cansino tontoelculo y molestar al resto de gente es de mala educación pero legal, partirle la cara al que está haciendo eso es muy entendible desde un punto de vista humano, pero es ilegal.
2 K 32
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 Es q en los cortes q ha difundido Quiles no se ve NADA.... es como 1 minuto en 2 o 3 localizaciones distintas... literalmente no se ve nada: ni que haya agresión ni el video es lo suficientemente largo como para decir q ese video supone una parte, nisiquiera importante, de lo q paso ese día.

Ese video no dice nada.
0 K 10
#9 Ferroviman *
#3 como dice #6 en el video no se ve nada porque ya estan todos fuera de la cafeteria. la denuncia es por lo que paso DENTRO del local. de saque, por lo que he leido, vito dijo que no habia llegado a entrar y ya hay circulando una foto de el saliendo a cuatro patas del sitio asi que se confirma que quiles es un mentiroso, lo de la agresion habra que ver en el juicio en el que, por supuesto, vito no se acordará de nada

logicamente vito tiene video de esa parte pero no lo ha publicado. minipunto adicional para begoña. si no hubiera pasado nada dentro de la cafeteria lo tendriamos puesto en todas las televisiones como el fake que ha publicado con los minutos de despues.
4 K 61
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#9 la apto es esta?  media
0 K 10
hazardum #8 hazardum *
#3 Seria delito de acoso ya que tampoco es legal dar por culo a la gente, y ciertamente como dices tampoco es legal reventarle la cara aunque se lo merezca.

El delito de acoso, o stalking, castiga la vigilancia, persecución, hostigamiento o contacto insistente y no consentido que altera gravemente la vida cotidiana de una persona, regulado en el art. 172 ter del Código Penal. Se caracteriza por la reiteración de conductas que generan un entorno intimidatorio
1 K 12
#17 Ovidio
#8 Todo depende de quién sea el acosado  media
0 K 11
hazardum #19 hazardum *
#17 Para mi es acoso igual, aunque hay una diferencia y no por la orientación política, sino que no es lo mismo el acoso a una persona política que a su familia.

Es decir, cuando un político tiene un cargo y toma decisiones que afectan a la vida de los demás se expone en la vida publica, y aunque yo no estoy de acuerdo con los escraches a nadie, ni a Villacis, ni a Irene ni a Cifuentes, etc, se puede entender que el descontento de la gente te puede llegar de muchas formas.

Otra cosa es la…   » ver todo el comentario
0 K 8
StuartMcNight #12 StuartMcNight
#3 Que me estas contando? Que en el video editado, recortado y publicado por Vito Quiles solo se ve lo que le interesa a Vito Quiles?

Me caigo muerta.
6 K 67
nemesisreptante #15 nemesisreptante
#3 perdona pero si alguien se pone en la puerta de un bar y te impide salir que tiene de ilegal reventarle la cabeza?
0 K 11
#20 UNX *
#15 En este país el monopolio de la violencia lo tiene el estado. En esa situación, solo puedes llamar a la policía o bien salir moviendo los brazos muy rápido. Si un Quiles está justamente delante, es culpa suya.
Edit: ahora que lo pienso, quizás el guardarsespaldas sí sea policía.
1 K 22
ostiayajoder #26 ostiayajoder
#15 Si usa la violencia para impedirlo puedes usar la violwncia para defenderte de esa fuerza.
0 K 10
ostiayajoder #28 ostiayajoder
#23 aquí saliendo de la cafetería en la q nunca estuvo  media
1 K 18
#16 Ovidio
"Jarabe democrático" lo llamaron varios políticos hace unos años, que fueron los que validaron este tipo de cosas. Dejo aquí una imagen de ejemplo  media
1 K 18
#25 Tensk
¿Ya se han publicado las imágenes de la agresión? Quiero verlas. No lo que salió ayer, las de la agresión.
0 K 11
#4 Ferroviman
mira que yo estoy a favor de la violencia politica, pero esto me parece violencia personal.

para mi la violencia politica es la agresion a politicos en el ejercicio de sus funciones, ya los romanos la practicaban con gran efectividad y alegria, llegando a tener encerrados a los senadores durante dias porque si salian los vapuleaban, llegandose el caso de incidentes en los que el populacho se subió al tejado del sando, arranco las tejas y se las tiro a los senadores que se guarecian dentro...
0 K 10
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#4 Esto es a una tía por ser esposa de la persona a la q quieren atacar.
1 K 14
#11 Ferroviman
#7 si, si, por eso digo que, para mi, no es violencia politica, que tendria un cierto grado de justicia poetica, es violencia sin mas
1 K 20
hazardum #5 hazardum
Agresiones como tal yo no veo, pero si es acoso y debe ser denunciado por ello. Este impresentable de Vito Quiles, juega a que le partan la cara un día del acoso que hace, para luego hacerse la victima de que le atizan.
0 K 8
ostiayajoder #21 ostiayajoder
#5 es q en el video no se ve NADA.

Es un video de 1 minuto formado por cortes de 3 localizaciones y momentos diferentes.....

Ese video no vale para nada.
0 K 10
hazardum #23 hazardum
#21 Esta claro, el video es suyo y no va a enseñar nada que lo perjudique, de todos modos, aunque Vito es un ser despreciable tampoco creo que sea tan rematadamente imbécil de agredir físicamente a la mujer del presidente en una cafetería llena de gente, y si lo ha hecho habrá testigos presenciales, y se vera rapido.

Ahora, acosarla esta claro que si lo hace y es cristalino y debe ser denunciado por ello, como el resto de acosos que hace, a ver si los juntan y le cae una buena y deja ya de hacer el imbecil.
0 K 8
#10 T3rr0rz0n3
Pero si lo agredieron a él, que cojones! xD
4 K -35
Spirito #14 Spirito *
#10 Si le dieron a Vito Quiles serían las dos mujeres (policías de escolta) que acompañaban a la mujer del Presidente.

Vito Quiles no puede poner en riesgo la seguridad del la mujer del Presidente.
0 K 9

menéame