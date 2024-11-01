edición general
Milei se refiere a China como “gran” socio comercial tras reunirse con Trump

Milei se refiere a China como “gran” socio comercial tras reunirse con Trump

"En nuestra opinión, China es un gran socio comercial", sostuvo el jefe de Estado argentino minutos después de participar en un evento con su par norteamericano.

8 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Yo hasta que no lo confirme Fondondeltó no me lo creo. xD
skaworld #4 skaworld
#2 China comunista? Es capitalista de siempre. Lo que pasa es que es un capitalismo en diferido en forma efectivamente de simulación, de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era comunismo.
Aplicable en otros sitios? Noooo eso seria comunismo
#3 Almirantecaraculo
Alguien sabe cómo se escribe findenton en caracteres chinos? Es para un amigo.
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos *
#3 芬 登 顿 ? 那时结束 ? Ah sí: 容易受骗的
:troll:
magnifiqus #6 magnifiqus
Jajajajajajajajajajajajajaja. Respuesta de China: Pasa Javier, te estábamos esperando :popcorn:
ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿ El que está en contra del estado pero a favor de los gobiernos (literal)?

Sí será interesante ver cómo fábula esta noticia.
comadrejo #1 comadrejo *
Se le esta quedando cara de comunista: www.youtube.com/watch?v=__wIJgy7V10

¿Ahora es prebendario? :troll: :troll:
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#1 Minuto 1:17, Milei: "Yo creo que habría que eliminar el Mercosur"
