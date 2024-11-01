edición general
Milei quiere legalizar la muerte del cine argentino

Javier Milei, el presidente argentino de la motosierra, se está ensañando de forma feroz con el cine de su país. En su primer año de gobierno ninguna película argentina tuvo financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), un hecho que sucedía por primera vez en la historia de esta institución creada en 1957.

Elanarkadeloshuevos #3 Elanarkadeloshuevos
Viva la muerte, muerte a la inteligencia
Format_C #8 Format_C
#3 la frase era ¡mueran los intelectuales! Y es atribuida a Milán Astray, pero creo recordar que no era tal.
Elanarkadeloshuevos #10 Elanarkadeloshuevos
#8 si, yo también tengo entendido que no fue literal. Menuda escoria de medio humano igualmente.
#4 vGeeSiz
Ojalá lo mismo aquí, dejad de financiar mierdas que a nadie le interesa o nadie ve.

Si son buenas historias y bien hechas, dará dinerito de vuelta y mucha gente estará dispuesta a financiarlos.

Lo que no puede ser es que del dinero de todos, se hagan películas...habrá necesidades más importantes que hacer cine a día de hoy...
Mountains #7 Mountains
#4 Mejor destinarlo a los toros supongo
#9 Leon_Bocanegra *
#4 La cultura es importante.
El cine puede servir para que la gente aprenda a hacer buen uso del idioma de un país y no elimine los verbos al hacer una frase.



"Ojalá * lo mismo aquí, dejad de financiar mierdas que a nadie le interesan o nadie ve"


*Hicieran o hiciesen
Virusaco #11 Virusaco
#4 Fomentar la cultura en el país es importante. No solo por el dinero que retorna, sino por defender muchos otros valores, tanto culturales o identidad del país, como descubrir otras formas de pensar. En definitiva, una población más culta, más crítica, con identidad propia, reconocer su diversidad.

En la cultura están las películas, los libros, los museos.

El valor de las cosas no solo se mide en dinero.

Salu3
Mountains #2 Mountains
"Actualmente nos enfrentamos a una parálisis absoluta que ha herido de muerte al cine argentino", dijeron en el Festival de San Sebastián poco después, donde el director, José Luis Rebordinos aseguró que el certamen, "como manifestación cultural que es, no puede permanecer al margen del desmantelamiento de una cinematografía nacional por parte de un gobierno que, además, justifica a una dictadura militar que asesinó a miles de ciudadanos. ¡Aguante el cine argentino!".
Mountains #1 Mountains
Milei quiere hacer legal la destrucción del cine con este proyecto de reforma laboral, ya que con él se eliminarán todas las formas posibles de financiación: desaparecerá el impuesto del 10% obtenido de la venta de cada entrada de cine y dedicado a la producción, se eliminará también el impuesto del 10% aplicable sobre el precio de venta o alquiler de dvd's y, por último, tampoco se contará ya con el 25% de lo recaudado a radios, canales y servicios de TV de pago que iban destinados al Fondo de Fomento Cinematográfico.
Findeton #5 Findeton *
#1 ¿Y si para financiarse vendieran entradas?
#6 guillersk
#5 fascista!! Motosierrero!!!
