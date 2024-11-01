Milei quiere legalizar la muerte del cine argentino

Javier Milei, el presidente argentino de la motosierra, se está ensañando de forma feroz con el cine de su país. En su primer año de gobierno ninguna película argentina tuvo financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), un hecho que sucedía por primera vez en la historia de esta institución creada en 1957.
| etiquetas: javier milei , cine argentino , financiación , muerte
Si son buenas historias y bien hechas, dará dinerito de vuelta y mucha gente estará dispuesta a financiarlos.
Lo que no puede ser es que del dinero de todos, se hagan películas...habrá necesidades más importantes que hacer cine a día de hoy...
El cine puede servir para que la gente aprenda a hacer buen uso del idioma de un país y no elimine los verbos al hacer una frase.
"Ojalá * lo mismo aquí, dejad de financiar mierdas que a nadie le interesan o nadie ve"
*Hicieran o hiciesen
En la cultura están las películas, los libros, los museos.
El valor de las cosas no solo se mide en dinero.
Salu3