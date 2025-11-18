¿Por qué los migrantes no van a los pueblos? Vivienda, transporte y soledad, los grandes obstáculos

El auge de la ultraderecha en España con su fuerte mensaje xenófobo tiene un reflejo acusado en algunas zonas rurales del interior, donde la presencia de los extranjeros es, sin embargo, escasa o prácticamente nula. ¿Quién va a limpiar en las casas si se les expulsa?, contestaba a Vox la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, con un interrogante interesado. Otros no se preguntan por la suciedad doméstica, sino por las posibilidades de empleo y desarrollo de una población que ya representa una quinta parte los residentes en España.
| etiquetas: migrantes , españa rural , españa vaciada , vivienda , transporte
¿Quién creen en elpais que recoge los campos? ¿Paco y su hijo Luis?
También es cierto que a muchos los recoge el patrón desde el polígono, y el polígono suele estar en la ciudad, así que tiene sentido que vivan por ahí.
Pero este artículo suena a un pijo de ciudad inventándose cómo funcionan los inmigrantes porque no ha visto uno más que en fotos.