¿Por qué los migrantes no van a los pueblos? Vivienda, transporte y soledad, los grandes obstáculos

El auge de la ultraderecha en España con su fuerte mensaje xenófobo tiene un reflejo acusado en algunas zonas rurales del interior, donde la presencia de los extranjeros es, sin embargo, escasa o prácticamente nula. ¿Quién va a limpiar en las casas si se les expulsa?, contestaba a Vox la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, con un interrogante interesado. Otros no se preguntan por la suciedad doméstica, sino por las posibilidades de empleo y desarrollo de una población que ya representa una quinta parte los residentes en España.

8 comentarios
manzitor
En realidad es casi imposible establecer un patrón para tanta diversidad geográfica, pero desde mi punto de vista, si alguien está sosteniendo mínimamente los pueblos, son precisamente la población migrante, para currar en la agricultura, ganadería y cuidados.
Olarcos
#1 La inmensa mayoría de los inmigrantes viven en ciudades, no en los entornos rurales. No sé qué pueblos conoces tú para decir que los inmigrantes están sosteniéndolos.
#6 concentrado
#1 Y también servicios. Hay muchos pueblos, alrededores o cercanas a ciudades, que sirven de vía de escape para los urbanitas los fines de semana. En esos pueblos hay hostelería, y un buen número de población inmigrante trabaja en ella.
Andreham
Los pueblos están llenos de inmigrantes.

¿Quién creen en elpais que recoge los campos? ¿Paco y su hijo Luis?

También es cierto que a muchos los recoge el patrón desde el polígono, y el polígono suele estar en la ciudad, así que tiene sentido que vivan por ahí.

Pero este artículo suena a un pijo de ciudad inventándose cómo funcionan los inmigrantes porque no ha visto uno más que en fotos.
Torrezzno
Por lo mismo que no van los españoles
Borgiano
Es una verdad incómoda pero la realidad es que nadie quiere vivir en los puebluchos, no hay mucho más.
Fran_Ramos
Serán los migrantes, médicos, abogados, ingenieros...
DayOfTheTentacle
Que no van??? xD
