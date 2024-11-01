Mientras todos miraban a Ormuz, Rusia ha encontrado una ruta secreta mucho más grande. Y no paran de llegar drones a Irán

Durante meses, el estrecho de Ormuz se ha convertido en el símbolo perfecto de la presión occidental sobre Irán: portaaviones estadounidenses, petroleros desviando rutas, seguros marítimos disparados y amenazas constantes sobre uno de los grandes cuellos de botella energéticos del planeta. Sin embargo, mientras toda la atención internacional se concentraba allí, Rusia e Irán han ido consolidando una ruta mucho menos visible y probablemente mucho más incómoda para Washington: el mar Caspio.