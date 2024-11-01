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Mientras todos miraban a Ormuz, Rusia ha encontrado una ruta secreta mucho más grande. Y no paran de llegar drones a Irán

Durante meses, el estrecho de Ormuz se ha convertido en el símbolo perfecto de la presión occidental sobre Irán: portaaviones estadounidenses, petroleros desviando rutas, seguros marítimos disparados y amenazas constantes sobre uno de los grandes cuellos de botella energéticos del planeta. Sin embargo, mientras toda la atención internacional se concentraba allí, Rusia e Irán han ido consolidando una ruta mucho menos visible y probablemente mucho más incómoda para Washington: el mar Caspio.

| etiquetas: irán , mar caspio , drones
9 1 3 K 89 actualidad
9 comentarios
9 1 3 K 89 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Una ruta secreta .. nadie sabía donde estaba el Mar Caspio (bueno, si hablamos de los miembros del gabinete de Trump, no me extrañaría .. ni de ciertos NATONtados)

Mira, a POZI le ha parecido mal que le menten un mar que desconocía y se ha mosqueado.
11 K 143
#8 Razhan
#2 lo primero que he pensado leyendo el titular es que este es el tipo de lenguaje que usaría Trump
0 K 6
#1 Martillo_de_Herejes
Secreta, secreta.... El mar Caspio está a la vista de todos, y como es un lago gigante los buques pueden navegar por él. Xataka, como siempre, anunciando que ha descubierto que el agua moja.
8 K 90
#6 metalico_zgz
#1 Se han pasado de listos con lo de secreta. Lo que sí es cierto es que por mucho que puedan ver y monitorizar, los EEUU no pueden llevar barcos hasta allí. De quererlos, tendrían que fabricarlos en alguno de los países ribereños de ese mar, cosa complicada.
2 K 26
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Cuando los drones iban de Irán a Rusia era “bulo, sensacionalista, errónea o spam”, ahora que van al revés todo el mundo lo sabía. Menéame, tú foro rusoplanista de confianza.
1 K 24
#3 chavi
Je.... igual se ponen a rellenarlo, porque está en mínimos.
0 K 12
Kasterot #4 Kasterot
#3 creo te refieres al mar de aral
1 K 25
#7 chavi
#4 Upps
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#9 Martillo_de_Herejes
#4 El de Aral y el Baikal están bajo mínimos, pero el Caspio no se queda atrás tampoco. #3 no va desencaminado.
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menéame