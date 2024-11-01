Microsoft: Las actualizaciones de octubre bloquean la entrada USB en la recuperación de Windows [EN]

Microsoft ha confirmado que las actualizaciones de seguridad de este mes desactivan los ratones y teclados USB en el Entorno de recuperación de Windows (WinRE), lo que lo hace inutilizable. WinRE es un entorno mínimo basado en Windows que funciona independientemente del sistema operativo principal, lo que permite a los usuarios reparar, restaurar o solucionar problemas del sistema operativo incluso cuando Windows no se inicia.
Windows 95 bien.
Windows 98 bien
Windows ME Cagada.
Windows 2000 bien
Windows XP bien
Windows Vista Otra Cagada
Windows 7 bien
Windows 10 bien
Windows 11... toca cagarla otra vez, ¿no?
#2 No me extrañaría nada.