Con la reciente publicación de la “nueva” Microhobby, concretamente de los números 218 y 219, transcurridos 33 años desde la publicación del fatídico ejemplar 217, con un lemming oteando el horizonte con preocupación como protagonista y un editorial tristemente célebre, es un momento propicio para volver a echar la vista atrás a otra de las publicaciones satélite que existieron en la época (...) Se trata de Microhobby Cassette. Una publicación de carácter mensual que compareció en trece ocasiones en nuestros quioscos con el objetivo de...

Veo esas capturas, esos gráficos, esos píxeles y siento lo mismo que cuando un aficionado a las antigüedades ve un viejo candil lleno de mugre y telarañas: ya no sirve absolutamente para nada, pero me gusta no por lo que es sino por como hace que me sienta durante el tiempo que lo tengo delante.
Tenía varias cintas de estas. También recuerdo que pagué una suscripción anual y por algún motivo que desconozco me siguieron enviando la revista durante muchos más meses (o años). Regalos que te da la vida.
