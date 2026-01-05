edición general
Mickey Rourke lanza una campaña para recaudar fondos y evitar ser desahuciado

El actor Mickey Rourke ha lanzado una campaña de recaudación en la plataforma Gofundme para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler. «La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad», señala el anuncio en la plataforma. El actor de 73 años ha conseguido en este momento aproximadamente 50.000 dólares a través de un total de 1.239 donativos, la mitad de su objetivo.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Como destruimos estados unidos: Te creas cuentas en redes y pones "los estadounidenses famosos no tienen ni para vivir pero estados unidos tiene para bombardear 8 paises en un año y lamerle el culo a Israel"

Lo programas todos los días, pones una foto de una chica guapa generada por IA

Coges palomitas
2
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 y tienes a la NSA picándote en la puerta con un grupo de militares pidiendo amablemente que les acompañes
1
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 monté el boicot a Israel que mueve el mundo, he peleado con sus fondos de inversión 4 años, milagrosamente sigo vivo, yo esperaba que me hubieran volado ya la cabeza, la verdad
0
#6 Dav3n
#3 Esto tiene que arder solito, por su propio peso.

Y cuando digo "ésto" tan solo hablo de la farsa que es hoy día el "occidente colectivo". Porque fuera de él, tienen los pies muchísimo más en el suelo que aquí, con sus defectos y todo (muchos de ellos, causados por el mismo occidente, por el puto capitalismo de mierda depredador).

El sistema es una farsa y eso de que un octavo del planeta decida por los otros siete octavos... Es que es ridículo hablar de democracia cuando es evidente que eso no existe dentro de este modelo socioeconómico.

Y no es por culpa de la mayoría.

He ahí el tema.
0
Sr.No #10 Sr.No
#3 dudo que fuera amablemente, pero gracias por la tranquilidad :troll:
0
azathothruna #2 azathothruna
Y en que se le fue el dinero?
1
TooBased #8 TooBased
#2 En peluquería no
0
ansiet #9 ansiet
Pos yo no le voy a dar ni un céntimo vaya, lo tengo todo guardado para ayudar si llega el momento a mi hija que se lo ha ganado... y le cuesta muchisimo vivir decentemente.
Ya se apañará....
0
Fj_Bs #5 Fj_Bs
mucha droga y alcohol , no se como esta vivo
0
azathothruna #7 azathothruna
#5 Bueno, quien tiene hambre ? :shit:
1
DarthMatter #11 DarthMatter
¿Y quién nos garantiza que no se gastará el dinero en bótox? ?(
0

