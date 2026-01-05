Mickey Rourke lanza una campaña para recaudar fondos y evitar ser desahuciado

El actor Mickey Rourke ha lanzado una campaña de recaudación en la plataforma Gofundme para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler. «La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad», señala el anuncio en la plataforma. El actor de 73 años ha conseguido en este momento aproximadamente 50.000 dólares a través de un total de 1.239 donativos, la mitad de su objetivo.