edición general
8 meneos
37 clics
Los mexicanos sacrificaron niños en masa para ofrecérselos al dios Tlaloc tras la gran sequía de los años 1452-1454 [ENG]

Los mexicanos sacrificaron niños en masa para ofrecérselos al dios Tlaloc tras la gran sequía de los años 1452-1454 [ENG]

En un contexto marcado por la escasez de agua y la desesperación colectiva, la ofrenda masiva de niños sacrificados al dios de la lluvia, Tláloc, realizada en el siglo XV, surgió como una respuesta a la sequía que devastó a la población y los cultivos entre 1452 y 1454, cuando las lluvias no llegaron y los campos quedaron estériles. Los niños se ofrecieron como tlaloques, los asistentes de Tlaloc. Un ejemplo ha sido el hallazgo de los restos de la ofrenda 48 en la que se sacrificaron 42 niños, los cuales se pintaron de azul, el color de Tlaloc.

| etiquetas: tlaloc , mexico , sequía , historia
6 2 1 K 72 cultura
16 comentarios
6 2 1 K 72 cultura
Comentarios destacados:      
#4 Y_digo_yo
¿Los mexicanos? Venga ya... y eso que el artículo no tarda en mencionar a los Mexicas.
6 K 82
#1 Leclercia_adecarboxylata
Cuando los mexicanos digan que los españoles son unos asesinos que aniquilaron en masa a la población local, ya sabéis qué recordarles.
1 K 33
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero *
#1 ¿Recordarles que algunos pueblos precolombinos realizaban sacrificios humanos asesinando a muchísima menos gente de la que moría en cualquier guerra de la época en cualquier continente?

Supongo que en tu cabeza sonaba espectacular.

#2 Madre mía el festival de las neuronas.
4 K 64
#11 theMooche
#8 ¿Recordarles que algunos pueblos precolombinos realizaban sacrificios humanos asesinando a muchísima menos gente de la que moría en cualquier guerra de la época en cualquier continente?
Ah, porque sacrificar a niños evitó sus guerras... Y aunque lo hubiera hecho, no sé por qué lo haces pasar por aceptable.
1 K 22
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#11 No lo hago pasar por aceptable. Me meo en la hipocresía de quien dice que los mexicas eran unos bárbaros por sacrificar 200 niños a su dios mientras se hacen pajas con el Duque de Alba asolando comunidades protestantes un siglo después. :-)
0 K 12
Postmeteo #14 Postmeteo
#8 No son excluyentes. Los mexicas sacrificaban gente y se la comían. TAMBIÉN iban a la guerra, conquistaban y extorsionaban otros pueblos.
0 K 7
Bolgo #9 Bolgo
#1 Falacia del falso dilema
1 K 22
Yonny #12 Yonny
#1 qué pereza dais algunos
1 K 22
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
El buen salvaje :troll:
2 K 21
#7 Jacusse
Mexicas!!
0 K 10
Zibi #15 Zibi
Pues está bien que alguien consiguiera acabar con esas prácticas, si
0 K 9
kit #10 kit
Mucho comentario ideológico pero el artículo está bién. Que tal si lo comentamos.
0 K 8
Postmeteo #16 Postmeteo
Los mexicas son posiblemente la civilización con la relación crueldad/sofisticación más alta de la historia
0 K 7
Enero2025 #3 Enero2025
Esto también fue culpa nuestra???
0 K 6
#6 Katos
#3 ¿¿¿en que idioma lo estas leyendo??.


NO tengo más preguntas señoría!!!
0 K 9

menéame