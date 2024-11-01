Meta crea un clon IA de Mark Zuckerberg para interactuar con los empleados

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, podría tener pronto un clon de IA que interactúe con los empleados de la empresa en su lugar. El personaje está siendo entrenado con los gestos, el tono y las declaraciones públicas del multimillonario, así como con sus reflexiones más recientes sobre las estrategias de la empresa. La idea es que los empleados puedan sentirse más conectados con el fundador a través de sus interacciones con él.
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En serio, imaginad que ponen a prueba la IA y resulta que toma mejores decisiones que el propio Mark!, seria chanante de ver.
www.filmaffinity.com/es/film913067.html
Ya sólo le falta la opción de comprarle skins.
sería el único medio de interactuar con ese subnormal que me parece válido.