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Meta crea un clon IA de Mark Zuckerberg para interactuar con los empleados

Meta crea un clon IA de Mark Zuckerberg para interactuar con los empleados

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, podría tener pronto un clon de IA que interactúe con los empleados de la empresa en su lugar. El personaje está siendo entrenado con los gestos, el tono y las declaraciones públicas del multimillonario, así como con sus reflexiones más recientes sobre las estrategias de la empresa. La idea es que los empleados puedan sentirse más conectados con el fundador a través de sus interacciones con él.

| etiquetas: ia , meta , mark zuckerberg , clon digital
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Estoy ansioso por entablar conversación con una IA cuya "personalidad" se basa en la de un pijo millonetis que vendería a su madre por un poco más de cuota de poder en el pastel de las redes sociales.
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#5 UNX
Y lo pondrán en el Metaverso para rematar la idea.
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#3 Alcalino
Lo siguiente será despedir a Mark Zuckerberg y poner a su IA a dirigir la empresa.

En serio, imaginad que ponen a prueba la IA y resulta que toma mejores decisiones que el propio Mark!, seria chanante de ver.
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ronko #4 ronko
#3 Venía a decir algo similar. +1
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elgranpilaf #8 elgranpilaf
#3 Yo creo que más bien el clon va a ser el que despida a la gente
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#9 Mustela
#3 Si es un clon lo único que quedaría es que cogiera conciencia de sí mismo y acabase como en la película de Transcendence de Johny Deep.

www.filmaffinity.com/es/film913067.html
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Gry #7 Gry
Que le pongan a programar :popcorn:
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BastardWolf #11 BastardWolf
Tiene que ser la hostia de humillante intentar dirigirte a tu jefe para algun tema laboral y que te responda una IA
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#2 cajadecartonmojada *
Los robots ya empiezan a autorreplicarse.
Ya sólo le falta la opción de comprarle skins.
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#15 Troylanas
Pregunta: ¿se pueden dar guantazos a la IA?
sería el único medio de interactuar con ese subnormal que me parece válido.
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Que hagan videos con las troleadas xD
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Cyberbob #6 Cyberbob
¿Esto no es como un poco rollo “líder de secta IA?
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RanaPaca #14 RanaPaca
Seguramente la IA tenga respuestas más humanas que el Zuckerberg
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#13 Emotivo
¿Pero este hombre a día de hoy vive o es solo un clon?.
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menéame