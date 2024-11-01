Mercadona sigue su liderazgo en el gran consumo con un 29,5 % de cuota en 2025

Mercadona se mantiene como líder en el negocio del gran consumo, con una cuota de mercado del 29,5 % en 2025, la misma que en 2024, pero con un mejor posicionamiento respecto a sus competidores, según el informe presentado este martes por la consultora NIQ sobre tendencias del consumidor. Carrefour continúa en la segunda posición, con un 7,2 % de cuota, mientras que Lidl mantiene la tercera, con un 6,2 %, según los datos del estudio "El Mercado del Gran Consumo en España" de NIQ (Nielsen).
| etiquetas: mercadona , niq , carrefour , lidl
Tengo mis 40 y muchooos años cumplidos, pero muchos muchos años de mas. Dos hijas, hipoteca recién pagada ... y se que lo que es precio y calidad.
Compro donde quiero, donde veo mejor precio / calidad / servicio.
Resumiendo ... compro un 65% en Mercadona, un 10% en Lidl, un 5% en Consum y un 20% en fruterías de barrio.
