Mercadona sigue su liderazgo en el gran consumo con un 29,5 % de cuota en 2025

Mercadona se mantiene como líder en el negocio del gran consumo, con una cuota de mercado del 29,5 % en 2025, la misma que en 2024, pero con un mejor posicionamiento respecto a sus competidores, según el informe presentado este martes por la consultora NIQ sobre tendencias del consumidor. Carrefour continúa en la segunda posición, con un 7,2 % de cuota, mientras que Lidl mantiene la tercera, con un 6,2 %, según los datos del estudio "El Mercado del Gran Consumo en España" de NIQ (Nielsen).

UsuarioXY #2 UsuarioXY
Mala noticia para el meneante odiador patrio.
Chinchorro #3 Chinchorro
#2 ¿Cómo lo vais a celebrar los regres?
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#3 no tengo ni idea. Por mi parte seguiré comprando donde pagan buenos sueldos y la empresa es española.

Los zurdos podéis seguir comprando a los alemanes o a los gabachos.
Chinchorro #8 Chinchorro
#6 Si, lo de mandar a trabajadores a currar en medio de temporal lo dejas para otro día. Pero no se le puede pedir mucho más a un regre, claro.
UsuarioXY #9 UsuarioXY
#8 cuantos murieron? El otro día han muerto 42 por culpa de tu puto gobierno, no te veo criticar mucho sobre eso.
Chinchorro #10 Chinchorro *
#9 No uso a las víctimas de un accidente para mentir y esparcir bulos, como hacéis los regres.
UsuarioXY #11 UsuarioXY
#10 usas las víctimas para lo que te interesa, como criticar a un supermercado.
#20 fremen11
#6 No te olvides que no dejan sindicarse....
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero *
#2 Pues nada, que Mercadona es Facha ... y ya está ... que han sacado el cromo del fascismo, y ante eso no hay diuscusión.
#21 fremen11
#5 Claro serán Taoístas como dejan que te sindiques.....
Mauricio_Colmenero #22 Mauricio_Colmenero
#21 Por tus comentarios ...

¿ En Mercadona está prohibido que te sindiques ?

Confírmame eso .. solo te pido que me lo confirmes. Se valiente ...
UsuarioXY #13 UsuarioXY
Jajajaj, el supermercado con mayor cuota de mercado pero solo compran ahí fascistas según el rojelio meneante.

Tenéis tanto odio a lo español que cagais bilis.
#18 bestiapeluda *
#13 Los tontos son los que dicen tonterías. El lenguaje que usas es el de la gente que tiene el cerebro hueco y sus acólitos. Y además estás podrido por dentro. ¿Rojelios, zurdos, bilis...? Chaval, háztelo mirar

Octubre 2025... otro rebotao. Al pedo contigo. Vete a la mierda
Connect #1 Connect
Gran parte de ese éxito es por su gran presencia. La cantidad de supermercados que tienen. Mucha gente va simplemente al super que tiene más cerca. Si es Lidl, Aldi o Mercadona.
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#1 A 400 de mi casa, tengo un mini centro comercial ... hay un LIDL, un Mercadona y un Consum en un radio de 50 metros entre ambos.

Tengo mis 40 y muchooos años cumplidos, pero muchos muchos años de mas. Dos hijas, hipoteca recién pagada ... y se que lo que es precio y calidad.

Compro donde quiero, donde veo mejor precio / calidad / servicio.

Resumiendo ... compro un 65% en Mercadona, un 10% en Lidl, un 5% en Consum y un 20% en fruterías de barrio.


Problemas y presión ninguna ... ¿o tengo que comprar donde me digan?
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
Mierdadona y fascistas de pulserita que no son más tontos porque no nacieron antes! ese ser que mandó a currar a sus empleados en plena DANA y más lindezas. tiene los tribunales llenos de sentencias en su contra por como trata a sus empleados. sois cómplices todos los que seguís comprándole, fascistas!
Chinchorro #12 Chinchorro *
¿De qué víctima hablas, regre? ¿O te estás inventando la conversación directamente? Estáis tan acostumbrados a mentir que ya ni distinguís.
Ay, ya me ha puesto el regre en ignore.
#17 hdptest001
Los números sorprenden, tiene un 29,5% de cuota de mercado, siendo Carrefour el segundo con un 7,2%. Pero es que en Online son los segundos en cuota de mercado con un 9,8% siendo Amazon el primero con un 36,6%!

Malas noticias para los gigantes de la distribución Franceses y Alemanes y a sus respectivos lobbies.
Jaime131 #19 Jaime131
Es tanto el afán que tienen algunos por decirnos quiénes somos los buenos quiénes los malos, que hasta utilizan los supermercados para clasificar.
Gadfly #14 Gadfly
si, gracias!
Gadfly #15 Gadfly
normal
Blackat #16 Blackat
Yo no solo no compro, cada vez que veo uno , entro y me cago en la puerta
