Mercadona vuelve a ser condenada por represaliar a una trabajadora afiliada al sindicato CIG

Una sentencia acredita la relación entre la denegación de una prima salarial a una trabajadora y su pertenencia a CIG

| etiquetas: mercadona , empleo
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
seguid comprando en Mierdadano, seguid, esclavos!
5 K 55
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
#1 El sábado ya tengo la compra semanal a domicilio en mi casa de 08:00 a 10:00, como todos los sábados.

Dime donde tengo que comprar ... a que supermercado tengo que ir.
4 K 55
elgranpilaf #17 elgranpilaf *
#2 carnicería, frutería, pescadería... de barrio. Mucho más sano y de más calidad y se queda el dinero en tu pueblo
0 K 11
UsuarioXY #4 UsuarioXY
sin dudarlo seguiré comprando ahi. Solo por joderte a ti y al resto de rojelios
4 K 51
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero *
#4 Según algunos de estos, hay que comprar en un supermercado público.


Mercadona gana neto, un 3,4% de las ventas ... después de pagar impuestos.

Para muchos, eso es una burrada ... pongamos a "comisarios politicos" a gestionar los Mercadonas, y nos ahorramos ese 3% que se lleva el empresario. JUAGADA MAESTRA.


Mi opinión personal, aunque me baje el karma y me muelan a negativos ... pago ese 3% sin problemas.


Abro paraguas.
0 K 12
#9 vGeeSiz
si, voy a comprar donde tu me digas xD
1 K 22
Mauricio_Colmenero #15 Mauricio_Colmenero
#14 Dime sitios ...

Y no me digas de ir a comercios locales ...
- En mi zona no hay.
- Los que encuentro (frutería, carnicería ... son precios elevados respecto al super donde compro)
- Tengo muy poco tiempo libre, entre ir , trabajar, volver ... familia (dos peques) ... no tengo casi tiempo.

Le pelota está en tu tejado, BlackatONA
0 K 12
Mauricio_Colmenero #12 Mauricio_Colmenero
#11 Pues que la administración actúe donde tenga que actuar.

Y que cada consumidor compre donde le venga bien (por calidad, precio, cercanía ... política)
0 K 12
Blackat #14 Blackat
#12 Mientras no sea mierdadona o Lindel lo veo bien, yo te apoyo.
0 K 7
#16 Tensk
Lo de usar el buscador ya otro día, que es triplicada lo menos

www.meneame.net/story/mercadona-tendra-indemnizar-30-000-euros-trabaja
0 K 10
#13 bibubibu
Mano dura contra esa basura de supermercado, que cree que las leyes no van con él.
0 K 7
Blackat #5 Blackat
Bonpreu/Esclat
0 K 7
Blackat #11 Blackat
#8 Pero que no sea Mercadona ni Lidl. Yo lo del Bonpreu lo veo bien.
0 K 7
#7 trasparente
De mi no ven ni 1€. También es verdad que el Mercadona más cercano lo tengo a media hora de coche.
1 K -4
Mauricio_Colmenero #10 Mauricio_Colmenero
#7 "Malvado capitalismo", donde puedes elegir donde comprar.

Con lo bien que nos iría en una sociedad donde nos asignaran una tienda donde ir a comprar.
0 K 12

