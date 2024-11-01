·
Mercadona vuelve a ser condenada por represaliar a una trabajadora afiliada al sindicato CIG
Una sentencia acredita la relación entre la denegación de una prima salarial a una trabajadora y su pertenencia a CIG
actualidad
17 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
seguid comprando en Mierdadano, seguid, esclavos!
5
K
55
#2
Mauricio_Colmenero
#1
El sábado ya tengo la compra semanal a domicilio en mi casa de 08:00 a 10:00, como todos los sábados.
Dime donde tengo que comprar ... a que supermercado tengo que ir.
4
K
55
#17
elgranpilaf
*
#2
carnicería, frutería, pescadería... de barrio. Mucho más sano y de más calidad y se queda el dinero en tu pueblo
0
K
11
#4
UsuarioXY
sin dudarlo seguiré comprando ahi. Solo por joderte a ti y al resto de rojelios
4
K
51
#6
Mauricio_Colmenero
*
#4
Según algunos de estos, hay que comprar en un supermercado público.
Mercadona gana neto, un 3,4% de las ventas ... después de pagar impuestos.
Para muchos, eso es una burrada ... pongamos a "comisarios politicos" a gestionar los Mercadonas, y nos ahorramos ese 3% que se lleva el empresario. JUAGADA MAESTRA.
Mi opinión personal, aunque me baje el karma y me muelan a negativos ... pago ese 3% sin problemas.
Abro paraguas.
0
K
12
#3
MiguelDeUnamano
Es la misma noticia que esta:
www.meneame.net/story/mercadona-tendra-indemnizar-30-000-euros-trabaja
2
K
45
#9
vGeeSiz
si, voy a comprar donde tu me digas
1
K
22
#15
Mauricio_Colmenero
#14
Dime sitios ...
Y no me digas de ir a comercios locales ...
- En mi zona no hay.
- Los que encuentro (frutería, carnicería ... son precios elevados respecto al super donde compro)
- Tengo muy poco tiempo libre, entre ir , trabajar, volver ... familia (dos peques) ... no tengo casi tiempo.
Le pelota está en tu tejado, BlackatONA
0
K
12
#12
Mauricio_Colmenero
#11
Pues que la administración actúe donde tenga que actuar.
Y que cada consumidor compre donde le venga bien (por calidad, precio, cercanía ... política)
0
K
12
#14
Blackat
#12
Mientras no sea mierdadona o Lindel lo veo bien, yo te apoyo.
0
K
7
#16
Tensk
Lo de usar el buscador ya otro día, que es triplicada lo menos
www.meneame.net/story/mercadona-tendra-indemnizar-30-000-euros-trabaja
0
K
10
#13
bibubibu
Mano dura contra esa basura de supermercado, que cree que las leyes no van con él.
0
K
7
#5
Blackat
Bonpreu/Esclat
0
K
7
#8
Mauricio_Colmenero
#5
laintersindical.cat/bonpreu-ataca-salut-treballadores/
Y que cada uno compre donde quiera ...
0
K
12
#11
Blackat
#8
Pero que no sea Mercadona ni Lidl. Yo lo del Bonpreu lo veo bien.
0
K
7
#7
trasparente
De mi no ven ni 1€. También es verdad que el Mercadona más cercano lo tengo a media hora de coche.
1
K
-4
#10
Mauricio_Colmenero
#7
"Malvado capitalismo", donde puedes elegir donde comprar.
Con lo bien que nos iría en una sociedad donde nos asignaran una tienda donde ir a comprar.
0
K
12
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
