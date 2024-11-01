El mercado del gas natural está a punto de romperse: tenemos tanta oferta en camino que nadie sabe qué pasará con los precios

El mercado energético global y europeo está viviendo una metamorfosis sin precedentes. Si hace apenas tres años el mundo contenía el aliento ante la escasez, hoy el escenario es el opuesto. Según Bloomberg, una "ola de suministros récord" está creando un "mercado de compradores" que durará hasta el final de la década. Pero la noticia no es solo que hay más gas, sino que las reglas del juego para comprarlo y venderlo en Europa han cambiado para siempre: el gas ha dejado de ser una materia prima lenta para convertirse en un activo financiero-