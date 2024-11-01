edición general
El mercado del gas natural está a punto de romperse: tenemos tanta oferta en camino que nadie sabe qué pasará con los precios

El mercado energético global y europeo está viviendo una metamorfosis sin precedentes. Si hace apenas tres años el mundo contenía el aliento ante la escasez, hoy el escenario es el opuesto. Según Bloomberg, una "ola de suministros récord" está creando un "mercado de compradores" que durará hasta el final de la década. Pero la noticia no es solo que hay más gas, sino que las reglas del juego para comprarlo y venderlo en Europa han cambiado para siempre: el gas ha dejado de ser una materia prima lenta para convertirse en un activo financiero-

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Los gigantes están despertando. El motor de esta saturación tiene nombres propios. Según datos de Bloomberg, la producción mundial de GNL creció un 6% en 2025 y la tendencia no ha hecho más que empezar. Este año, dos megaproyectos —Golden Pass en Texas y la masiva expansión de Qatar— comenzarán a bombear combustible, sumando por sí solos un 11% al total de las exportaciones globales una vez alcancen su capacidad máxima.
Olepoint #1 Olepoint
Pues ya veréis la espantada generalizada cuando sea viable el tema de la fusión "nucelar"....
#10 yarkyark
#1 Ojala lo vean mis ojos.
#3 luckyy
Pues que bajarán, nooooooooo? Por aquello tan repetido de oferta y demanda
Andreham #4 Andreham
Tranquilos, Europa pondrá aranceles o en su defecto fijará el precio para que siga siendo rentable y no afecte al mercado.

Hay que defender a la minoría de accionistas y hacer uso de un recurso estratégico como el gas natural sin depender de terceros países.
#5 Luiskelele
Si, como dice el artículo, se ha convertido en un activo financiero, ya se encargarán de hinchar los precios aunque sea artificialmente.
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
No puede ser, si yo solo leo que pagamos el 288% más por las sanciones a Rusia.
rutas #8 rutas
"El gas ya no es solo energía, es un activo financiero de alta velocidad: así es como los Hedge Funds se han adueñado del mercado"

Estupendo, oiga... Millonarios con la vida resuelta jodiendo en su propio beneficio otro bien de primera necesidad para el resto de la población.
#9 Forestalx
Tranquilos que el precio para los consumidores finales no va a bajar. No nos hagamos ilusiones.
xaggy #6 xaggy
!Que bien¡ !Van a bajar los precios!!!

:troll:
