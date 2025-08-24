edición general
Menos hielos en plena ola de calor: sus ventas caen un 20% y encienden alarmas de 'pinchazo' en bares y chiringuitos

Desde el sector se señala a un menor consumo en terrazas como determinante para la caída en la facturación.

StrongWind
Será que la gente no quiere gastarse una pasta en las terrazas y se queda en casa.

Veelicus
#1 Es que salir y tomar una puta hamburguesa y un refresco te puede salir caso por 20 euros, mientras eso mismo en tu casa te sale por 7 euros, y puedes disfrutar de una alegre conversacion con tus amigos

mancebador
#3 7 euros, eso tirando por lo alto. No solo eso, es que a veces te cobran un pastón por hamburguesas de segunda clase.

samdax
#3 carniceria: medio kilo de carne picada buena, pan grueso, queso cheddar recien cortado y dos tiras de Bacon. 12 euros y te haces dos hamburguesas de PM.

diablos_maiq
#6 queso y cheddar en una misma frase es un oxímoron

Glidingdemon
#6 Cabronazo como se nota que no te gusta el pasto, ni lechuga ni cebolla ni pepinillos ni tomate natural, si te haces una hamburguesa en casa hazte la de 3 pisos con andamiaje y polipasto para sujetarla y subirla a la boca, todo carne luego rilas piedras. xD xD xD xD xD y de cerveza una yonkilata que es fin de semana ostias

Tontolculo
#1 o se lo lleva en una neverita a un parque o playa y tan a gusto por menos de la mitad

StrongWind
#5 Por eso hay cada vez menos bancos para sentarse y menos sombra en las plazas, para que pringues en la terraza.

Jointhouse_Blues
#8 Verás lo que tardan en exigir su prohibición.

Antipalancas21
#1 Las terrazas se han puesto imposible te cobran suplemento por estar en ellas y encima tienes que ir tu a la barra por lo que pidas, ya de por si los bares han subido todo a lo bestia, ahora se quejan y llega el final del verano ya.

Jointhouse_Blues
#1 Que el españolito renuncie a su cervecita en una terracita, es síntoma de que los bares están muy caros y ha dicho basta, o los sueldos ya no llegan... o ambas son correctas.

Kasterot
Mi cuñado trabaja en hostelería. Me dice que en la plaza nueva de Bilbao (pleno centro) en cuanto llegue septiembre los bares van a abrir de jueves tarde a domingo.
No tienen ya negocio para todo la semana, los locales por allí poco se pasan

jonolulu
#7 Quién diría que convertir los centros de las ciudades en párques temáticos no iba a traer consecuencias

slender_1
Tanto yo, como imagino casi todo el mundo, tenemos el sueldo prácticamente congelado pero sin embargo los precios no paran de subir, ya sea por la inflación o por la "viveza" de algunos listos que piensan que el dinero es infinito.

La hostelería tiene que darle una vuelta a su modelo de negocio o si no, cervecitas en casa con los amigos.

japal
El dinero de los hosteleros es el que se llevan los caseros. Los sueldos no dan para mas.

capitan__nemo
Maquinas de hielo.
Congeladores.
¿Ha bajado tambien la venta en gasolineras, supers e hipermercados, tiendas de conveniencia, chinos, etc?

Igual hay nuevas empresas qie no estan asociadas a la Asociación de Fabricantes de Hielos Alimentarios de España (Asofies)

ContracomunistaCaudillo
También está pasando en Reino Unido, con cierres masivos de pubs y restaurantes de Fish & Chips. Es la crisis del costo de vida y es un problema global. Creo que no hay vuelta atrás, es un modelo de negocio que ya no funciona.

Luca7
La hostia que viene va a ser de las gordas, en todos los niveles.

Marisadoro
¿Si no hay negocio por que se quejan de la falta de camareros?

frg
También hay bares que han descubierto que de su vieja, amortizada y mierda máquina de hielo pueden sacarlo y meterlo en un arcón congelador, consiguiendo así tener hielos incluso en los momentoos críticos donde antes compraban.

camvalf
La gente está hasta el níspero de pagar un pastón por una cerveza o un refresco

CosaCosa
Es una curva se coste beneficio. Si el coste de comprarme ese refresco y aliviarme, es mayor a lo que me cuesta ganar ese dinero, no tiene sentido gastarlo


