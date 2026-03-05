Al menos 24 aviones militares hicieron escala en bases españolas para la ofensiva contra Irán

El análisis de los datos públicos de Flightradar24, una plataforma de acceso abierto que permite seguir en tiempo real los vuelos comerciales y militares que emiten su señal, revela al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, incluyendo 24 despegues de aviones de combate y de apoyo logístico como los C-17 Globemaster, C-130 Hércules y los aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní.
| etiquetas: 24 , aviones , militares , hicieron , escala , bases , españolas , iran
Entiendo que es jodido gestionar situaciones complicadas. Pero para eso está el resto de Europa, para conseguir consensos y posturas comunes a la hora de abordar estos temas. Hoy la partida no debería estar jugandose con la opinión pública nacional, debería de estar jugandose en Bruselas, construyendo Europa. Y ningún partido de todo el elenco está en esos planteamientos
Ojo, antes hay que cerciorarse de si es o no un bulo como dice #7
Acojonante que menciones la muerte de esas niñas que no te importan una mierda... La informacion que difunden es ABSURDA. Prohibimos usar nuestras bases para atacar a Iran, y eso se esta cumpliendo, por mucho que os joda a los vendepatrias de siempre.
¿Ahora tiene culpa Sanchez de que los aviones se vayan de España a Alemania? Quien tiene que dar explicaciones es Alemania, no España.
Quien necesita enemigos exteriores… » ver todo el comentario
Al contrario sí que me importan y que esté españa metida en esta mierda desde luego, vende patrias es Sánchez que es la misma escoria que aznar Faskiejóo y el vago paguitas que me parecen los 3 la misma basura y sí, quien necesita enemigos con Sánchez entregándo el país a los otros dos fascistas
que nerviositos os ponéis cuiando os ponen delante del espejo, a ver si abandonáis ese proselitismo y hacéis AUTOCRITICA
Te lo repito de nuevo, es mentira el vuelo de ese c17 y su destino? te faltan datos como cuando nos pasaban barcos con armas para israel debajo de los morros y el gobierno se tiró meses negando que eso pasara o como cuando negaba que se comerciara con armas y nos enteramos tras meses que había contratos vigentes y solo los canceló cuando se los descubrimos?
El todo anti-sanchista se nota en cada palabra, coma y tilde. Además, no aclara dónde fueron los aviones. ¿No había otro artículo similar, que se desmontó por bulo porque los supuestos aviones estaban siendo trasladados a otras bases de la OTAN?
Además, hay que considerar que no creo que el gobierno sea tan idiota como para decir que no a la guerra, sabiendo que cualquiera iba a poder comprobar lo que pasaba con los aviones.
Esto también deber ser mentira
El avión militar de EE.UU. que despegó de Rota se dirige hacia la base de Camp Lemonnier en Yibuti
El C-17A Globemaster III que voló desde la base española a Sicilia sigue su ruta hasta el estratégico enclave militar en el Cuerno de África, situado frente a Yemen, mientras Moncloa insiste en que "no coopera con la guerra".
diariosocialista.net/2026/03/05/el-avion-militar-de-ee-uu-que-despego-
cc #13
El artículo no aporta demasiados datos: Ni el objetivo de los vuelos, ni cargamento ni nada. Aceptando la posibilidad de que estén apoyando abiertamente la guerra (lo cual sería un suicidio político para Sanchez, por lo que lo pongo en duda), también hay que aceptar otras opciones, como que los aviones se estén desplazando a otras bases de la OTAN en respuesta a la negativa a usar las bases españolas.
Que me contestes si es mentira lo del C17 tienes el hilo de seguimiento de ese avión en #15 a ver si es mentira
Yo lo que creo es que Sánchez se hace el tonto, le dicen este avión no va para Irán y dice "vale ya tengo excusa" fin y le están pasando aviones por debajo de los morros igual que le pasaron barcos con armas para Israel tras negarlo 700 veces.
x.com/TuiteroMartin/status/2029290497253028341
Y aquí donde ha acabado que ha sido en Yibutti en el cuerno de África
x.com/dtorgordon/status/2029465819579617750
Pero, eh, que no hay pruebas
Y dicho esto, asumiendo que los datos sean verídicos (Que supongo que lo son), volvemos a lo mismo: Faltan datos. Objetivos del vuelo, misión, cargamento, etc.
O aún mejor, una comparativa: ¿Cómo eran los vuelos desde Morón antes de la negativa de Pedro Sánchez a apoyar la guerra? Ahí podríamos ver algo más interesante, creo yo.
No voy a negar categóricamente el artículo, porque me faltan datos para contrastarlo. PEro sí que digo que me parece muy rebuscado la teoría que esgrime.
¿Pero a caso no has visto las reacciones internacionales a las declaraciones de Perro Xanches? ¿Crees que si fuera una planificaión pactada con Trump, est le permitiría hacer dichas delaraciones? ¿Estas en tu sano juicio?
A mi me importan los hechos, no el teatro con el que parece que os lobotomizan de "es que chanche no a la guerra y trum sanfadao" y ya, asunto areglao, nada que ver, circulen, cero sentido de autonálisis de la situación ni de los hechos, loq ue dicha sánchez a misa, fin
de nada
La jeta como el cemento y el lavado de cerebro ya ni hablamos.
Trump y su colega se pueden levantar un edificio lleno de niñas a bombazos sin pestañar.
No sé si hacerte un dibujo para que lo entiendas mejor.
Leete la propia noticia a ver que te está diciendo y es un medio de IZQUIERDAS:
La información, que ha sido verificable desde el primer momento para cualquier persona con acceso a internet, ha sido finalmente recogida por los medios y partidos políticos de derechas para su disputa partidista, mientras los medios
… » ver todo el comentario
España no tiene nada que hacer, lo que está pasando ahora mismo en él mundo con Israel y USA está fuera de todo lo que hemos conocido antes en la historia reciente.
Y la verdad no me he parado a mirar la veracidad de esa información, pero no tengo la más mínima duda que harán lo que quieran.
Pero al menos nuestro presidente no se arrastrara y humillara como otros dirigentes de países más poderosos y como la vergonzosa e indigna oposición.
De todos modos USA hará lo que le dé la gana, si un avión despega de Rota y va a Irán lo único que puede hacer España es protestar, no va a ir detrás de ese avión a derribarlo cuando ve que va a Irán, ¿No? ¿Derribados entonces los que despeguen a partir de ese momento o qué… » ver todo el comentario
Que no pasa nada, pero que no me venda lo que no es, decid la verdad y afrontadla y defendedla desde esa posición, no desde la de tomarnos al resto por idiotas.
Buenas noches.
El mismo Gobierno que dice "enfrentarse a las amenazas de Trump" y proclamar "su rechazo a la guerra" omite datos clave o niega que su territorio sirve como la puerta de entrada de la maquinaria bélica estadounidense hacia Oriente Medio: los 3.000 soldados desplegados en Rota continúan sus operaciones, los aviones cisterna que llegan repostan en
… » ver todo el comentario
Y mi razón de más peso de forma crítica con la informaicón que aportas, es que no tiene sentido ni lógica que Perro Xanchez haga esas declaraciones las cuales influyen totalmente de forma internacional y van en contra de Trump. Te vuelvo a repetir ¿esto lo sabe Trump y aún así hace las declaraciones que hace? No tiene ningún sentido "Bro".
Venga a manipular a tu casa.