Al menos 24 aviones militares hicieron escala en bases españolas para la ofensiva contra Irán

El análisis de los datos públicos de Flightradar24, una plataforma de acceso abierto que permite seguir en tiempo real los vuelos comerciales y militares que emiten su señal, revela al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, incluyendo 24 despegues de aviones de combate y de apoyo logístico como los C-17 Globemaster, C-130 Hércules y los aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní.

Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
Dupli de esta www.meneame.net/story/24-aviones-combate-salieron-espana-atacar-iran-m que ademas fue tumbada por bulo ya que los aviones en cuestion fueron desviados a otras bases europeas ante la imposibilidad de operar desde España por el veto..
#8 surco *
Al final vamos a pasar por el aro igual que el resto y encima vamos a ser el cabeza de turco con el que el pato naranja de ejemplo.
Entiendo que es jodido gestionar situaciones complicadas. Pero para eso está el resto de Europa, para conseguir consensos y posturas comunes a la hora de abordar estos temas. Hoy la partida no debería estar jugandose con la opinión pública nacional, debería de estar jugandose en Bruselas, construyendo Europa. Y ningún partido de todo el elenco está en esos planteamientos

Ojo, antes hay que cerciorarse de si es o no un bulo como dice #7
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo *
#8 Dentro del articulo al que remito hay graficos con los destinos de los aviones detallados por dias. Casi todos fueron con destino a Alemania (12) e Italia (11). 1 a Marruecos. Otros 5 a EEUU. Otro lo marca como "al Este".
thror #10 thror *
#4 Es una MEMEZ lo que estais difundiendo en contra de Pedro Sanchez.
Acojonante que menciones la muerte de esas niñas que no te importan una mierda... La informacion que difunden es ABSURDA. Prohibimos usar nuestras bases para atacar a Iran, y eso se esta cumpliendo, por mucho que os joda a los vendepatrias de siempre.
¿Ahora tiene culpa Sanchez de que los aviones se vayan de España a Alemania? Quien tiene que dar explicaciones es Alemania, no España.
Quien necesita enemigos exteriores…   » ver todo el comentario
Harkon #12 Harkon *
#10 Uyuyu perdón que es que voy contra el amado lider que todo lo hace perfecto y no puede ser verdad que siempre dice la verdad, claro claro

Al contrario sí que me importan y que esté españa metida en esta mierda desde luego, vende patrias es Sánchez que es la misma escoria que aznar Faskiejóo y el vago paguitas que me parecen los 3 la misma basura y sí, quien necesita enemigos con Sánchez entregándo el país a los otros dos fascistas

que nerviositos os ponéis cuiando os ponen delante del espejo, a ver si abandonáis ese proselitismo y hacéis AUTOCRITICA
thror #20 thror *
#12 La verdad no se defiende con mentiras. Y si vuestro discurso solo recurre a las mentiras, dejame decirte que teneis una mierda de discurso. Pedro Sanchez me importa una mierda, pero las mentiras me tocan los cojones.
Harkon #23 Harkon
#21 Tomaros una tila vosotros, yo estoy muy tranqulito, el que parece que no lo está es #10 que práctiamente casi le explota una arteria en el cerebro

Te lo repito de nuevo, es mentira el vuelo de ese c17 y su destino? te faltan datos como cuando nos pasaban barcos con armas para israel debajo de los morros y el gobierno se tiró meses negando que eso pasara o como cuando negaba que se comerciara con armas y nos enteramos tras meses que había contratos vigentes y solo los canceló cuando se los descubrimos?
thror #30 thror
#23 ¿Que cojones tiene que ver que ese avion salga de España a otro pais que NO ES IRAN? Que pesao eres, cojones. Que no cuela el bulo por mucho que insistas. Sois capaces de culpar a Sanchez de un avion que saliera de España y volviera EEUU. El odio que le teneis no es normal
Harkon #32 Harkon
#30 Spoiler, los aviones no reabastancen a otros avioners encima de Irán genio, lo hacen a una distancia segura, por ejemplo abastacer a un AWACS en el Mar Rojo
Manuel.G #11 Manuel.G
Me suena muy a bulo este artículo.
El todo anti-sanchista se nota en cada palabra, coma y tilde. Además, no aclara dónde fueron los aviones. ¿No había otro artículo similar, que se desmontó por bulo porque los supuestos aviones estaban siendo trasladados a otras bases de la OTAN?

Además, hay que considerar que no creo que el gobierno sea tan idiota como para decir que no a la guerra, sabiendo que cualquiera iba a poder comprobar lo que pasaba con los aviones.
Harkon #14 Harkon *
#11 Pues se llama Diario socialista, pero ahora resulta que será de vox oye

Esto también deber ser mentira

El avión militar de EE.UU. que despegó de Rota se dirige hacia la base de Camp Lemonnier en Yibuti

El C-17A Globemaster III que voló desde la base española a Sicilia sigue su ruta hasta el estratégico enclave militar en el Cuerno de África, situado frente a Yemen, mientras Moncloa insiste en que "no coopera con la guerra".

diariosocialista.net/2026/03/05/el-avion-militar-de-ee-uu-que-despego-

cc #13
Katapulta2 #16 Katapulta2
#14 Ah, me olvidaba que ahora los nombres van bajo notario y si pone "socialista" es porque un notaria ha certificado el socialismo del autor y la credibilidad del meido. Como "libertad digital" que es libre y digital por juramento notarial... ¿Tienes problemas para razonar como un adulto y por eso argumentas tontadas?
Manuel.G #17 Manuel.G
#14 Falacia ad hominem. El que un diario se llame a sí mismo "Socialista" no es sinónimo de veracidad en su contenido o actuación.

El artículo no aporta demasiados datos: Ni el objetivo de los vuelos, ni cargamento ni nada. Aceptando la posibilidad de que estén apoyando abiertamente la guerra (lo cual sería un suicidio político para Sanchez, por lo que lo pongo en duda), también hay que aceptar otras opciones, como que los aviones se estén desplazando a otras bases de la OTAN en respuesta a la negativa a usar las bases españolas.
Harkon #19 Harkon *
#17 Yo no he dicho eso, he dicho que se llama socialista, pero que oyue, igual es de vox

Que me contestes si es mentira lo del C17 tienes el hilo de seguimiento de ese avión en #15 a ver si es mentira

Yo lo que creo es que Sánchez se hace el tonto, le dicen este avión no va para Irán y dice "vale ya tengo excusa" fin y le están pasando aviones por debajo de los morros igual que le pasaron barcos con armas para Israel tras negarlo 700 veces.
Harkon #15 Harkon *
#11 Goto #13 y dime que es mentira, tienes el hilo con el seguimiento del Globemaster C17 aquí

x.com/TuiteroMartin/status/2029290497253028341

Y aquí donde ha acabado que ha sido en Yibutti en el cuerno de África

x.com/dtorgordon/status/2029465819579617750

Pero, eh, que no hay pruebas
Manuel.G #21 Manuel.G
#15 ¿Te encuentras bien, colega? Te veo un poco encolerizado con todo esto. Tómate una tila hombre, que te van a reventar las venillas de los ojos!

Y dicho esto, asumiendo que los datos sean verídicos (Que supongo que lo son), volvemos a lo mismo: Faltan datos. Objetivos del vuelo, misión, cargamento, etc.

O aún mejor, una comparativa: ¿Cómo eran los vuelos desde Morón antes de la negativa de Pedro Sánchez a apoyar la guerra? Ahí podríamos ver algo más interesante, creo yo.

No voy a negar categóricamente el artículo, porque me faltan datos para contrastarlo. PEro sí que digo que me parece muy rebuscado la teoría que esgrime.
Atusateelpelo #25 Atusateelpelo *
#21 La respuesta la tienes resumida aqui: www.meneame.net/m/Artículos/llego-censura-buena-mnm
Katapulta2 #22 Katapulta2
#15 ¿Que pruebas? ¿que los aviones se van a otras bases? ¿Y? Normal, españa no les puede negar el desplazamiento a otras bases que les permita operar con libertad, no les puede consfiscar los aviones !!

¿Pero a caso no has visto las reacciones internacionales a las declaraciones de Perro Xanches? ¿Crees que si fuera una planificaión pactada con Trump, est le permitiría hacer dichas delaraciones? ¿Estas en tu sano juicio?
Harkon #24 Harkon *
#22 A otras bases sí, al cuerno de áfrica, todo muy "normal"

A mi me importan los hechos, no el teatro con el que parece que os lobotomizan de "es que chanche no a la guerra y trum sanfadao" y ya, asunto areglao, nada que ver, circulen, cero sentido de autonálisis de la situación ni de los hechos, loq ue dicha sánchez a misa, fin
Katapulta2 #31 Katapulta2
#24 Y los hechos son que Perro Chanche a realizado unas declaraciones que van totalmente en contra de los intereses de Trump por mantener su relato, lo cual a provocado de forma internacional una ola de reacciones en apoyo a la posición de España. Los hechos son que los aviones estadounidenses se han desplazado hacia posiciones que le permitan operar con tatal libertad, ante la negativa del gobierno español de apoyar una guerra totalment contraria al derecho internacional. Los hechos son que…   » ver todo el comentario
thror #29 thror
#15 ¿Esas son tus fuentes? xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Harkon #33 Harkon
#29 Las fuentes son flight radar

de nada
#1 Dedalos *
No me cabe la menor duda. Lo cual no resta un ápice a la valentía de la declaración política del presidente Pedro Sánchez y su gobierno en contra de la guerra. Más bien al contrario.
Harkon #2 Harkon *
#1 Vamos que te mienten a la cara con un no a la guerra y defendiendo que españa forme parte de una guerra ilegal

La jeta como el cemento y el lavado de cerebro ya ni hablamos.
#3 Dedalos *
#2 No es mentir, el tema es que no entiendes el contexto.

Trump y su colega se pueden levantar un edificio lleno de niñas a bombazos sin pestañar.

No sé si hacerte un dibujo para que lo entiendas mejor.
Harkon #4 Harkon *
#3 Pues tu querido pedrito les está apoyando dejando que esas niñas sean bombardeadas usando nuestras bases, o te tengo que hacer yo un croquis para que lo entiendas mejor?

Leete la propia noticia a ver que te está diciendo y es un medio de IZQUIERDAS:

La información, que ha sido verificable desde el primer momento para cualquier persona con acceso a internet, ha sido finalmente recogida por los medios y partidos políticos de derechas para su disputa partidista, mientras los medios

…   » ver todo el comentario
#9 Dedalos *
#4 No seas estúpido, 1) no es mi Pedrito, 2) sigues sin entender lo más simple. USA hará lo que quiera con esas bases.
España no tiene nada que hacer, lo que está pasando ahora mismo en él mundo con Israel y USA está fuera de todo lo que hemos conocido antes en la historia reciente.

Y la verdad no me he parado a mirar la veracidad de esa información, pero no tengo la más mínima duda que harán lo que quieran.

Pero al menos nuestro presidente no se arrastrara y humillara como otros dirigentes de países más poderosos y como la vergonzosa e indigna oposición.
#26 euacca *
#4 la derecha ha dicho que ole Trump, que bombardee lo que quiera, que el mundo es suyo, que qué malo Sánchez por negarle las bases. Lo ha dicho Feijoo o lo ha dicho Abascal. ¿Están compinchados con Sánchez para mentir?
De todos modos USA hará lo que le dé la gana, si un avión despega de Rota y va a Irán lo único que puede hacer España es protestar, no va a ir detrás de ese avión a derribarlo cuando ve que va a Irán, ¿No? ¿Derribados entonces los que despeguen a partir de ese momento o qué…   » ver todo el comentario
Harkon #34 Harkon
#26 Vamos que me reconoces que el no a la guerra no es más que un postureo y que los hechos que puede realizar para demostrar de verdad ese no a lguerra como plantear expulsar a los EEUU de las bases de Rota y Moron, o plantear un referendun de permanencia en la OTAN ya si eso pa otro día.

Que no pasa nada, pero que no me venda lo que no es, decid la verdad y afrontadla y defendedla desde esa posición, no desde la de tomarnos al resto por idiotas.

Buenas noches.
Katapulta2 #5 Katapulta2
#2 Permíteme que dude de la credibilidad del artículo, primero porque sería lógico que los aviones que se encuentran en la base española se desplacen a otras bases ante la negatiba del gobierno español a participar en esta guerra ilegal. Segúndo porque el artículo no aporta los registros de los movimientos, y mucho menos los motivos de los movimientos ni las intenciones. Tercero porque eres un usuario abieramente contrario a todo lo que provenga del gobierno, sin criterio, tactica PP, todo…   » ver todo el comentario
Harkon #6 Harkon *
#5 Pero que se ha podido comprobar por todo el que tenga Internet desde Fllght radar hasta el día 5 que coño me estás contando?

El mismo Gobierno que dice "enfrentarse a las amenazas de Trump" y proclamar "su rechazo a la guerra" omite datos clave o niega que su territorio sirve como la puerta de entrada de la maquinaria bélica estadounidense hacia Oriente Medio: los 3.000 soldados desplegados en Rota continúan sus operaciones, los aviones cisterna que llegan repostan en

…   » ver todo el comentario
Katapulta2 #13 Katapulta2
#6 Que el artículo de opinión no aporta registro de los datos, ni intenciones de esos movimientos, con lo cual te vuelvo a repetir, es lógico que los aviones estadounidenses se desplacen a otras bases que si les permitan operar con libertad.


Y mi razón de más peso de forma crítica con la informaicón que aportas, es que no tiene sentido ni lógica que Perro Xanchez haga esas declaraciones las cuales influyen totalmente de forma internacional y van en contra de Trump. Te vuelvo a repetir ¿esto lo sabe Trump y aún así hace las declaraciones que hace? No tiene ningún sentido "Bro".

Venga a manipular a tu casa.
#28 DatosOMientes
#6 Se notó tu ausencia durante las autonómicas en Aragón. Como no pudiste hacer tu trabajo, 0 escaños...
suppiluliuma #27 suppiluliuma
#0 Una vez más, CM de Podemos deja claro quienes son los que el partido considera sus más acérrimos enemigos: el PSOE y Sumar. :troll:
