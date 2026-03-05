Al menos 24 aviones militares hicieron escala en bases españolas para la ofensiva contra Irán

El análisis de los datos públicos de Flightradar24, una plataforma de acceso abierto que permite seguir en tiempo real los vuelos comerciales y militares que emiten su señal, revela al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, incluyendo 24 despegues de aviones de combate y de apoyo logístico como los C-17 Globemaster, C-130 Hércules y los aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní.