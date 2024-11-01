Méndez Monasterio y Ariza Jr. facturaron más de 1,3 millones a Vox a través de Tizona en un solo año

Este entramado empresarial esconde tras de sí una denuncia recurrente entre quienes consiguen apartarse de Vox y contar desde fuera cuáles son los verdaderos intereses que mueven a los plenipotenciarios del partido.
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Consiguen?
Lo cuentan como si se desengancharan de la heroína y la realidad es la patada que les han dado y no puedan seguir trincando.
Nos tienen cogida la medida al punto que saben como desactivar cualquier amenaza y contener cualquier explosión para que no cause daño entre los suyos.