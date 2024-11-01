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Méndez Monasterio y Ariza Jr. facturaron más de 1,3 millones a Vox a través de Tizona en un solo año

Méndez Monasterio y Ariza Jr. facturaron más de 1,3 millones a Vox a través de Tizona en un solo año

Este entramado empresarial esconde tras de sí una denuncia recurrente entre quienes consiguen apartarse de Vox y contar desde fuera cuáles son los verdaderos intereses que mueven a los plenipotenciarios del partido.

| etiquetas: vox , abascal , ariza , corrupción
26 6 0 K 208 politica
11 comentarios
26 6 0 K 208 politica
#5 laruladelnorte
Como alguien dijo,estoy en política para forrarme y estos van a calzón quitado.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Así me gusta que gente emprendedora de éxito tenga posibilidades de gestionar un país.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
entre quienes consiguen apartarse de Vox

Consiguen?
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Tx4 #3 Tx4
"consiguen apartarse de Vox"

Lo cuentan como si se desengancharan de la heroína y la realidad es la patada que les han dado y no puedan seguir trincando.
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ixo #6 ixo
Toda la plana mayor de Intereconomía TV entrando en el Gobierno de España a través de Vox con un objetivo bien claro: "manejar" presupuesto. Que nadie venga más tarde diciendo que no sabían a quién votaban, por donde van van dejando rastro. xD
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Brill #9 Brill
Julio Ariza es de las personas más tóxicas de la ultraderecha patria. Un empresaurio que se montó un canal (Intereconomía) para soltar propaganda ridícula que no quería ver nadie. Y luego cuando quebró, los empleados a cobrar de Fogasa y él le vendió su chalet de la sierra a un amigo para poder seguir disfrutándolo. No me extraña nada que ande metido en VOX.
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XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Si esto cobran sus "asesores", a saber lo que cobra el Marqués de Culopollo.
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oceanon3d #11 oceanon3d *
#8 El tema se trata precisamente de los exagerado de los emolumentos a los asesores y se presume para blanquear (testaferro/tapadera) una parte de ese dinero a las cuentas (seguro bien escondidas) de vago supremo del reino ... que su casoplon 1M€ no se paga solo.
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#7 harverto
A servirse de España
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Por mucho menos que esto, realmente por absolutamente nada, un partido perdió la mayor parte de su apoyo popular cuando precisamente había surgido gracias a ese apoyo popular.

Nos tienen cogida la medida al punto que saben como desactivar cualquier amenaza y contener cualquier explosión para que no cause daño entre los suyos.
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#4 fremen11
Tizona, jajajajajajaja
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menéame