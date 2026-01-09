edición general
Meloni: “¿Qué significa que tengamos que distanciarnos de América? ¿Salir quizá de la OTAN? ¿Asaltar los McDonald’s?"

En su comparecencia anual, la premier italiana toma distancia de Washington: “Defiendo el derecho internacional, pero no creo que EE.UU. vaya a atacar Groenlandia”.

pitercio #4 pitercio
Cierre de todas las bases militares. Empieza por ahí tronca.
frankiegth #1 frankiegth *
Creo que vamos a tener que explicárselo.
carakola #11 carakola
Hacer lo que dice EEUU como si fuera idea nuestra. Como están haciendo con Ucrania.
Cuñado #7 Cuñado
Supongo que a nadie sorprenderá que los que más presumen de patriotas sean siempre los más arrastrados lacayos.

La derecha no es más que el fermento de la estupidez y la cobardía.
azathothruna #9 azathothruna
#7 Derecha ezpañistani.
Porque Meloni, lo peor de la bota de los europedos, le salieron ovarios, no se de donde los saco
#3 Grahml
"Qué guapa es Meloni."

Eso es lo que en realidad considera relevante Trump sobre esta señora.
azathothruna #6 azathothruna
Esta señora, epitome de lo peor de los colonizadores, esta hablando como vulcano.
Quien lo diria :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:
Jointhouse_Blues #14 Jointhouse_Blues
pero no creo que EE.UU. vaya a atacar Groenlandia

Pues yo sí lo creo. Y temo que ello signifique el fin de la UE, dividida entre vasallos y los partidarios de romper con el imperio. Consiguiendo este un doble objetivo: la anexión de un territorio virgen rico en recursos, y darle la puntilla a una UE inane y cobarde, que se niega a aceptar la amenaza que el supuesto aliado representa para Europa y la estabilidad mundial.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Tmanda huevos que esté más de acuerdo con la meloni que con otros líderes más "centrados" de Europa
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica *
#5 ¿Seguro? Aquí te pego más cosas que dijo en ese mismo discurso:
www.swissinfo.ch/spa/meloni-no-prevé-una-"acción-militar"-de-ee.uu-e

Difícil ser más vasalla.
gale #12 gale
Dejar de hacer la pelota a quien te insulta. Con eso ya avanzaríamos algo.
#13 Mandri20 *
Cerrar bases norteamericanas en suelo europeo, dejar de comprarles armas, dejar de comprarles petroleo, salirse de la OTAN, volver a hablar con Rusia, volver a comprar petróleo ruso, enarbolar la bandera de la paz y la diplomacia en el conflicto ucraniano, sancionar al gobierno genocida de Israel, sancionar al gobierno terrorista de Siria, sancionar a Arabia Saudita por crear la mayor crisis de hambruna del planeta (en Yemen), levantar las sanciones contra China y sus empresas, etc.

Creo que hay camino para una Europa digna y soberana.

Pero ahora mismo somos un estercolero moral y un zombie político, sin mencionar que somos el máximo hazmerreír del planeta y aun nos creemos relevantes.
#2 Poligrafo
Con Europa o con Trump melones.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
por lo pronto poner trabas a los "turistas" yankees, nacionalidades, como el clooney por ejemplo que ahora es gabacho, que se queden alli y se lien a manguzas en la tierra de la freedom.
