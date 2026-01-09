·
Meloni: "¿Qué significa que tengamos que distanciarnos de América? ¿Salir quizá de la OTAN? ¿Asaltar los McDonald's?"
En su comparecencia anual, la premier italiana toma distancia de Washington: "Defiendo el derecho internacional, pero no creo que EE.UU. vaya a atacar Groenlandia".
|
etiquetas
:
meloni
,
eeuu
,
mcdonalds
,
trump
actualidad
14 comentarios
#4
pitercio
Cierre de todas las bases militares. Empieza por ahí tronca.
3
K
42
#1
frankiegth
*
Creo que vamos a tener que explicárselo.
1
K
24
#11
carakola
Hacer lo que dice EEUU como si fuera idea nuestra. Como están haciendo con Ucrania.
0
K
20
#7
Cuñado
Supongo que a nadie sorprenderá que los que más presumen de patriotas sean siempre los más arrastrados lacayos.
La derecha no es más que el fermento de la estupidez y la cobardía.
1
K
20
#9
azathothruna
#7
Derecha ezpañistani.
Porque Meloni, lo peor de la bota de los europedos, le salieron ovarios, no se de donde los saco
0
K
18
#3
Grahml
"Qué guapa es Meloni."
Eso es lo que en realidad considera relevante Trump sobre esta señora.
0
K
18
#6
azathothruna
Esta señora, epitome de lo peor de los colonizadores, esta hablando como vulcano.
Quien lo diria
0
K
18
#14
Jointhouse_Blues
pero no creo que EE.UU. vaya a atacar Groenlandia
Pues yo sí lo creo. Y temo que ello signifique el fin de la UE, dividida entre vasallos y los partidarios de romper con el imperio. Consiguiendo este un doble objetivo: la anexión de un territorio virgen rico en recursos, y darle la puntilla a una UE inane y cobarde, que se niega a aceptar la amenaza que el supuesto aliado representa para Europa y la estabilidad mundial.
0
K
12
#5
ur_quan_master
Tmanda huevos que esté más de acuerdo con la meloni que con otros líderes más "centrados" de Europa
0
K
11
#8
EsUnaPreguntaRetórica
*
#5
¿Seguro? Aquí te pego más cosas que dijo en ese mismo discurso:
www.swissinfo.ch/spa/meloni-no-prevé-una-"acción-militar"-de-ee.uu-e
Difícil ser más vasalla.
0
K
11
#12
gale
Dejar de hacer la pelota a quien te insulta. Con eso ya avanzaríamos algo.
0
K
10
#13
Mandri20
*
Cerrar bases norteamericanas en suelo europeo, dejar de comprarles armas, dejar de comprarles petroleo, salirse de la OTAN, volver a hablar con Rusia, volver a comprar petróleo ruso, enarbolar la bandera de la paz y la diplomacia en el conflicto ucraniano, sancionar al gobierno genocida de Israel, sancionar al gobierno terrorista de Siria, sancionar a Arabia Saudita por crear la mayor crisis de hambruna del planeta (en Yemen), levantar las sanciones contra China y sus empresas, etc.
Creo que hay camino para una Europa digna y soberana.
Pero ahora mismo somos un estercolero moral y un zombie político, sin mencionar que somos el máximo hazmerreír del planeta y aun nos creemos relevantes.
0
K
10
#2
Poligrafo
Con Europa o con Trump melones.
0
K
8
#10
CharlesBrowson
por lo pronto poner trabas a los "turistas" yankees, nacionalidades, como el clooney por ejemplo que ahora es gabacho, que se queden alli y se lien a manguzas en la tierra de la freedom.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
