Medios occidentales blanquean los mortíferos disturbios en Irán basándose en ONG financiadas por el Gobierno USA (inglés)

Medios occidentales han ignorado una creciente cantidad de pruebas en vídeo que muestran tácticas terroristas empleadas en todo Irán por manifestantes descritos por Amnistía Internacional y Human Rights Watch como «en gran medida pacíficos». Vídeos recientes publicados tanto por los medios de comunicación estatales iraníes como por las fuerzas antigubernamentales revelan linchamientos públicos de guardias desarmados, incendios de mezquitas, ataques incendiarios contra edificios municipales, mercados y parques de bomberos, y multitudes de...

#5 omega7767
se estima que EEUU invirtió unos 5000 millones de dólares para conseguir el Euromaiden de Ucrania.

¿Cuanto habrá invertido en Iran en esos dóciles manifestantes etc para revolucionar el pais?
2 K 35
#8 tyrrelco
#5 5000 son muchos millones, no?
0 K 10
#9 omega7767
#8 "In an interview with Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr. stated that the U.S., through USAID, invested $5 billion in Ukraine for the 2014 Maidan, under the pretense of promoting "freedom and democracy.""


euvsdisinfo.eu/report/usaid-financed-ukraines-2014-maidan-protests-wit
1 K 24
cosmonauta #11 cosmonauta *
#9 Tucker Carlson y Robert Kennedy Jr tienen la credibilidad que tienen. O sea, ninguna. Como esta no noticia.
1 K 23
io1976 #14 io1976
#11 Robert Kennedy Jr es un miembro del gobierno de los EE.UU. a confesión de parte relevo de prueba, y como si fuese la primera revolución de colores que patrocina la CIA...
0 K 11
cosmonauta #15 cosmonauta *
#14 ¿Acaso eso le hace más creible? Porque tonterías, dicen y muchas. Nos las creemos todas o sólo las que queremos oir? :-D
1 K 23
io1976 #13 io1976 *
#8 Dependerá de lo que esperes recibir a cambio.
0 K 11
#2 Adam22
Habrá que hacerles caso, de blanquear a asesinos e hijos de puta en thegreyzone saben bastante. :troll:
2 K 24
desastrecolosal #16 desastrecolosal
Los anti-sistema de MNM blanqueando a Rusia, Iran, Venezuela... y todo desde su casita en occidente. Que bandas de tarados.
1 K 18
#1 Kuruñes3.0 *
No falla, la putinia lavando los trapos sucios del ayatolá. Que putinejos, que putada que ahora el imbécil de Trum no es amiguito, verdad xD ? es lo que tiene aupar tarados, nunca sabe uno lo que pueden hacer. Hala, a disfrutar lo provocado.
Todo pinta que de esta vez los ayatolas no lo cuentan, espero que a su gente le vaya mejor, aunque tenga mis dudas.
3 K 17
#3 Zamarro
#1 Es lo que ha de pasar a todos los extremistas religiosos.
Y digo a TODOS, me importa una mierda que religion profesen, si intenta imponerla a los demas, tienen que ser exterminados.
0 K 7
#4 chavi
#1 Como crees que reaccionaría la Guardia Nacional de EEUU ante unos disturbios que causen 300 muertos en sus filas ?
0 K 12
#6 Kuruñes3.0
#4 Pues no lo se, pero hacer exactamente lo mismo que estos hijoputas lo creo posible:

www.telecinco.es/noticias/internacional/20260114/iran-comienza-ahorcam

www.amnesty.org/es/latest/news/2025/07/iran-horrifying-secret-executio

www.amnesty.org/es/latest/news/2025/07/iran-horrifying-secret-executio

Lo que no entiendo es por que a algunos parece gustaros eso.
1 K 14
#10 chavi
#6 Hablas de tí ?
0 K 12
#7 tyrrelco
#1 Los putinejos tienen que disfrutar qué?
0 K 10
#12 BurraPeideira_
#1 Vaya gilipollez, como si derrocar a los ayatolás fuera una idea de ahora de Trump y no un plan de décadas de sanciones y acoso.
Disfrutar de lo felado es lo que estáis haciendo vosotros. Cuando le ríes las gracias al abusón, antepones sus intereses a los tuyos y aún así te acaba acosando y robando el bocadillo a ti también.
2 K 44

