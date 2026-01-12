Medios occidentales blanquean los mortíferos disturbios en Irán basándose en ONG financiadas por el Gobierno USA (inglés)

Medios occidentales han ignorado una creciente cantidad de pruebas en vídeo que muestran tácticas terroristas empleadas en todo Irán por manifestantes descritos por Amnistía Internacional y Human Rights Watch como «en gran medida pacíficos». Vídeos recientes publicados tanto por los medios de comunicación estatales iraníes como por las fuerzas antigubernamentales revelan linchamientos públicos de guardias desarmados, incendios de mezquitas, ataques incendiarios contra edificios municipales, mercados y parques de bomberos, y multitudes de...
¿Cuanto habrá invertido en Iran en esos dóciles manifestantes etc para revolucionar el pais?
euvsdisinfo.eu/report/usaid-financed-ukraines-2014-maidan-protests-wit
Todo pinta que de esta vez los ayatolas no lo cuentan, espero que a su gente le vaya mejor, aunque tenga mis dudas.
Y digo a TODOS, me importa una mierda que religion profesen, si intenta imponerla a los demas, tienen que ser exterminados.
www.telecinco.es/noticias/internacional/20260114/iran-comienza-ahorcam
www.amnesty.org/es/latest/news/2025/07/iran-horrifying-secret-executio
Lo que no entiendo es por que a algunos parece gustaros eso.
Disfrutar de lo felado es lo que estáis haciendo vosotros. Cuando le ríes las gracias al abusón, antepones sus intereses a los tuyos y aún así te acaba acosando y robando el bocadillo a ti también.