edición general
13 meneos
12 clics
Los médicos vuelven a la huelga en toda España: cinco días de paros contra el nuevo Estatuto Marco de Sanidad

Los médicos vuelven a la huelga en toda España: cinco días de paros contra el nuevo Estatuto Marco de Sanidad

El personal médico y facultativo de toda España inicia este lunes una nueva semana de huelga en la sanidad pública, la segunda convocatoria de paros de este año. Las movilizaciones se prolongarán hasta el viernes y buscan presionar al Ministerio de Sanidad para que abra una negociación directa con el colectivo.Los sindicatos rechazan el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que el ministerio acordó con varias organizaciones sindicales a finales de enero.

| etiquetas: médicos , huelga , estatuto marco de sanidad
11 2 0 K 132 actualidad
9 comentarios
11 2 0 K 132 actualidad
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#7 Será que la miras con buenos ojos.

Porque los datos no indican eso. Y en estos tiempos de IA, es demasiado fácil pedir números (como días de espera para una consulta de especialista) y ver que se han triplicado en los últimos 10 años.
0 K 15
Catapulta #4 Catapulta
Ya lo veo venir, otra vez me retrasarán la cita y ya van dos veces...
0 K 14
eltxoa #3 eltxoa *
se va a popularizar la frase: Abascal trabaja menos que un médico :troll:

me vais a dejar blanco pero creo que merece la pena :-D
0 K 11
#6 davidvsgoliat
Fuerza!!!
0 K 11
FunFrock #1 FunFrock
Q bueno q es tener a una ministra que es MEdico y MAdre
0 K 9
#8 MPR
#7 Pues será que Bonilla se la está llevando a Sevilla, porque en Granada: 14 meses para una cita con un Traumatólogo especialista en Columna, 8 meses para el Neurólogo, 10 meses una RMN....

Y las citas de atención primaria una risa: vuelva usted mañana a ver si hay citas libres (porque hay que bajar la demora artificialmente, impidiendo que se den citas a más de X días).
0 K 7
Mesto #2 Mesto *
Médicos fachas.

Habrá que esperar a que gobierne el Pp para que salgan las mareas.
0 K 7
#5 MPR *
#2 Pues aquí, en Andalucía, fue llegar el PP a la comunidad (la sanidad es competencia autonómica) y se terminaron las mareas blancas.

La sanidad yéndose a la mierda (lo mismo que con el PSOE, salvo que estos han metido el turbo) y ni una.

Será que es culpa de Pedro Sanchez que Moreno Bonilla no quiera invertir en sanidad pública, en cambio, para las huelgas contra el gobierno nacional no hay problema, no sé cuantas van ya. :roll:
1 K 18
Mesto #7 Mesto
#5 Soy de Sevilla y la sanidad está infinitamente mejor que cuando gobernaba la chusma socialista de los Eres.

Pero vamos, ni punto de comparación.
0 K 7

menéame