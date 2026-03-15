Los médicos vuelven a la huelga en toda España: cinco días de paros contra el nuevo Estatuto Marco de Sanidad

El personal médico y facultativo de toda España inicia este lunes una nueva semana de huelga en la sanidad pública, la segunda convocatoria de paros de este año. Las movilizaciones se prolongarán hasta el viernes y buscan presionar al Ministerio de Sanidad para que abra una negociación directa con el colectivo.Los sindicatos rechazan el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que el ministerio acordó con varias organizaciones sindicales a finales de enero.