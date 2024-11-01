Los médicos endurecen su pulso con Sanidad: fin de las guardias de 24 horas y compatibilizar con la privada

Seis organizaciones médicas han activado una huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco (EM), la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario y que muchos consideran el armazón sobre el que descansa buena parte de la calidad asistencial.
#1 Hemos escrito al mismo tiempo algo muy parecido.
Lo clásico en la profesión médica en España es La Plaza En Propiedad en la pública y luego el resto del día a pasar consulta privada en negro en casa.
Por un lado te dicen que no pueden hacer guardias largas, porque es malo para la calidad del paciente y se pueden cometer errores por cansancio, por lo que hay que reducir el número de horas de guardia (reduciendo en la misma proporción el plus?)
por otro lado, te dicen que pueden hacer una guardia y inmediatamente después, irse a trabajar a su consulta privada y seguir cobrando.
por lo visto al entrar trabajar en la consulta privada, según pasas la puerta se resetea el cansancio, en plan Severance
Que compatibilicen con la privada no.
Ya está bien de trabajadores y gestores publicos con interés en lo privado.
Que trabajar en la pública es agotador... pero doblar en la privada hace que llegues fresco al dia siguiente.