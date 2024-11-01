edición general
Los médicos endurecen su pulso con Sanidad: fin de las guardias de 24 horas y compatibilizar con la privada

Seis organizaciones médicas han activado una huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco (EM), la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario y que muchos consideran el armazón sobre el que descansa buena parte de la calidad asistencial.

#1 Seat127
De acuerdo con eliminar las guardias de 24h. Yo quiero que me atienda un médico que ha dormido correctamente y no a saltos. Eso sí, si eres funcionario, te pagonun sueldo digno pero con exclusividad. Si no, pues a dejar tu plaza y a trabajar en la privada.
20
Beltenebros #2 Beltenebros *
Que se reduzca el número de horas de las guardias es razonable, pero que puedan trabajar en la pública y en la privada es una vergüenza. Y eso lo llevan haciendo toda la vida.
#1 Hemos escrito al mismo tiempo algo muy parecido. ;)
16
#10 Seat127
#2 será que lo pensamos muchos, al menos dos xD
0
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Los médicos españoles son un clarísimo caso de querer soplar y sorber al mismo tiempo, todos ellos, desde que tengo uso de razón.

Lo clásico en la profesión médica en España es La Plaza En Propiedad en la pública y luego el resto del día a pasar consulta privada en negro en casa.
2
taSanás #4 taSanás *
Vamos, un tema de pasta como siempre, aunque lo maquillen.

Por un lado te dicen que no pueden hacer guardias largas, porque es malo para la calidad del paciente y se pueden cometer errores por cansancio, por lo que hay que reducir el número de horas de guardia (reduciendo en la misma proporción el plus?)

por otro lado, te dicen que pueden hacer una guardia y inmediatamente después, irse a trabajar a su consulta privada y seguir cobrando.

por lo visto al entrar trabajar en la consulta privada, según pasas la puerta se resetea el cansancio, en plan Severance
10
Ludovicio #6 Ludovicio *
Que les mejoren los turnos me parece bien.
Que compatibilicen con la privada no.

Ya está bien de trabajadores y gestores publicos con interés en lo privado.
5
#3 tobruk1234 *
Si hombre, y que mas, derivar pacientes de la privada a la publica y que lo pagamos entre todos, a no espera que eso ya lo haceis y que tus viajes de cursillos te los paguemos tambien aunque sean de tu otro trabajo en la privada o tu clinica particular, a no que eso tambien lo haceis, Mira Señores medicos quereis trabajar en la privada lo teneis facil renunciais a vuestro trabajo y sueldo publico y como si os vais a trabajar de putas. Pq en la privada no os importa trabajar 24h., Venga a llorar a un camino
4
#11 tierramar
Trumatologos, cirujanos, cardiólogos... después de operar a la mañana en la publcia, a la tarde lo hacen en la privada! Y los usuarios de la privada se creen privilegiados! Ja, ja,
0
#5 Cuchifrito
A trabajar a turnos y tan contentos, ale.
0
#8 Sigo_intentandolo
Y por fin llegamos a la petición real... no nos toquéis el chollo que tenemos con la privada...

Que trabajar en la pública es agotador... pero doblar en la privada hace que llegues fresco al dia siguiente.
0
tricionide #9 tricionide
como consigan compatibilizar con la privada, veo el final de la publica la destrozaran
0

