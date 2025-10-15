edición general
Un médico español que se mudó a Alemania denuncia las condiciones laborales de su profesión: "Cobro más como camarero aquí que mis compañeros que se quedaron"

Rafael Zafra contó su experiencia en 'Y Ahora Sonsoles', destacando que cobra 3200 euros libres de impuestos ejerciendo como camarero: "Terminé la carrera de medicina el año pasado y, viendo cómo estaba el panorama en España para los médicos, sobre todo en cuanto a las condiciones laborales, decidí que el mejor camino para mi era irme de España y buscar trabajo de lo que fuese fuera mientras que convalidaba mi título de médico", explica Rafael.

Ovlak #4 Ovlak *
No sé Rick... Dejando al margen que son trabajos distintos, con estabilidades distintas, vocaciones distintas, expectativas distintas y, sobre todo, en países con costes de la vida distintos, ha comparado un salario inusualmente alto para un camarero en Alemania con uno inusualmente bajo para un médico en España. Me da que trata de autoconvencerse de que ha tomado una gran decisión. Y puede que cuando pueda trabajar de médico en Alemania así sea, pero no me hagas trampas con los números.
#7 albx *
Vamos, que sabe que no va a aprobar el MIR.
Supercinexin #9 Supercinexin
#7 Fotografía del chaval  media
Gadfly #16 Gadfly
#7 vamos que los médicos en España cobran puta mierda
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y cuánto le sobra al final del mes?
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 risientos.
Supercinexin #1 Supercinexin
Será camarero en un puticlub de alto standing para directivos de automovilísticas y gente de la alta sociedad alemana, porque si no es que pero ni de puta coña, vamos.
RoterHahn #14 RoterHahn
#1
Tengo un amigo mexicano, y gana en una kneipe 1750€.
Claro no es Berlin, pero 3200€ me cuesta creerlo incluso en una discoteca.
Pero en fin, quizás hasta es verdad.
RoterHahn #19 RoterHahn
#10
En #14 he puesto lo que cobra un amigo mio en una Kneipe de una ciudad mediana (200.000 hab) .
1750€
Kantinero #6 Kantinero
Es patético que un licenciado en medicina prefiera ejercer de camarero, sobre todo teniendo en cuenta que en España de médico tiene más poder adquisitivo que en Alemania de camarero por muy 3200 Aurelios que se levante, además en espera de la convalidación renuncias al país que te ha formado sea por la pública o por la privada.
RoterHahn #18 RoterHahn
#6
El sueldo medio aleman es 2850€.
Si estas solo, y en Berlin en 1 piso de 1 habitacion para dormir y sala lo tienes 1000-1200€. Todavía te queda algo.
#17 doppel
en españa, un camarero, debería cobrar lo mismo. El que quiera que le sirvan que lo pague.
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Y qué porcentaje se lleva la vivienda alli, y la alimentacion, y la energia?
#11 Leon_Bocanegra
Segun chat yipití

Un camarero o camarera en Alemania puede ganar entre ~ 21.000 y 30.000 € brutos al año si trabaja a tiempo completo.

Eso se traduce en unos 1.700 a 2.500 €/mes brutos, dependiendo de la localización, el nivel del restaurante y las horas trabajadas.

En puestos con más responsabilidad (por ejemplo “Oberkellner” – jefe de sala) puede estar en rangos más altos, como ~ 3.300-3.800 €/mes brutos para un trabajo a 40 horas semanales.
D303 #12 D303
Si le preguntas a Google te dice que el sueldo medio es de 1.700€ mas propinas. Si eres un camarero especializado, coctelero o algo así, puede llegar a 2.400€
Kmisetas #13 Kmisetas
Será un médico excelente pero parece que de números no tiene ni puta idea.
#3 pozz
Imposible, que me han dicho que Alemania se esta hundiendo en la mierda y en España estamos en la champions lig de la economia europea.
Andreham #10 Andreham
El salario medio a 12 pagas de un alemán son 5275 brutos; así que no es nada descabellado que cobre eso "libre de impuestos" (forma rara de decir neto).

El alquiler medio en Berlin es de unos 1200€ para un apartamento de una habitación, así que le queda bastante más sueldo que a un madrileño por ejemplo.

Y luego la comida no es que sea excesivamente más cara, yo estuve este verano y me alimenté a base de Lidl, y el precio era bastante similar al español, no vi nunca burrada.

Lo que…   » ver todo el comentario
D303 #15 D303
#10 Sabes lo de las estadísticas? El vecino tiene dos coches y yo no tengo coche, pero sale que tenemos un coche cada uno.
