Un médico español que se mudó a Alemania denuncia las condiciones laborales de su profesión: "Cobro más como camarero aquí que mis compañeros que se quedaron"

Rafael Zafra contó su experiencia en 'Y Ahora Sonsoles', destacando que cobra 3200 euros libres de impuestos ejerciendo como camarero: "Terminé la carrera de medicina el año pasado y, viendo cómo estaba el panorama en España para los médicos, sobre todo en cuanto a las condiciones laborales, decidí que el mejor camino para mi era irme de España y buscar trabajo de lo que fuese fuera mientras que convalidaba mi título de médico", explica Rafael.