Mazón solicita comparecer en la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas el 11 de noviembre

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la sesión del próximo martes 11. Mazón ha dirigido este miércoles por la tarde, dos días después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión de investigación en el que solicita comparecer “para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren lo

#5 ClaraBernardo
Ojo a la jugada. Ni baja ni leches. Parece que quiere una segunda oportunidad para seguir embarrando, exculparse, ponerse falsas medallas y hacer más difícil su sucesión a través de un pacto que Vox que lo quiere todo para desgastar al PP. Debería acabar en la cárcel.
#1 concentrado
Eso si el médico no le da la baja :troll:
unlugar #3 unlugar
#1 Que se quede en casa descansando. Después de tantas mentiras, lo único que se puede esperar de él es una mezcla de victimismo, soberbia, hipocresía y echar la culpa a otros.
rogerius #7 rogerius
#3 Donde tendría que acudir a declarar es ante la jueza que instruye la causa de la Dana. Ahí no se le ha ocurrido ir… que alguien se lo recuerde. :-|
#12 VFR
#7 La jueza no le cita
rogerius #18 rogerius
#12 Tengo entendido que se le ofreció declarar si quería hacerlo.
#20 VFR
#18 Los jueces citan si creen que puede ser relevante e imputan si piensan que puedan tener alguna responsabilidad
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#9 Es decir cobrando, ahora haciendo menos todavía, con la excusa de que esta en funciones.
Deviance #22 Deviance
#19 Pues si, menudo cabrón, la que ha liado y encima sale recompensado, un delirio.
pitercio #14 pitercio
La jueza de Catarroja le ha invitado, pero no, ahí no se atreve el follador de la ventolera.
sorrillo #8 sorrillo
Al final no dimitió, ¿no?
Deviance #9 Deviance
#8 tengo entendido que si, pero que hasta que no haya otro president seguirá ejerciendo en funciones.
makinavaja #16 makinavaja
#13 Esa jueza que NO PUEDE citarlo mientras esté aforado...
#17 VFR *
#16 Solo tiene que pasarlo a la instancia adecuada si piensa que tiene algo que ver, si no lo hace es prueba de que no ve razón alguna para imputarle. Cualquier otra cosa sería prevaricar, no creo que pienses que está prevaricando la jueza
#21 fremen11
#17 Ya han dicho más arriba que fue invitado amablemente a declarar....
#24 VFR
#21 o sea, que no le han citado. supongo que si la jueza viera relevante su declaración le citaría, o si tuviera sospechas de que tuviera alguna responsabilidad le imputaría
#23 tromperri
#13 ¿como se puede ser tan ignorante o tan manipulador? ¿como hay que ser de servil o estar de cegado para defender al personaje más denostado de toda la Comunidad Valenciana? ¿Como se puede ser tan sectario? ¿Como se puede ser tan poco empatico con las víctimas?

Gracias #16
#25 VFR *
#23 Pensar que la jueza hace su trabajo lo ves sectario? supongo que como yo das por hecho que si tuviera algún indicio de su responsabilidad lo enviaría al tribunal apropiado para que le juzguen. No quiero pensar que la acusas de prevaricar o de practicar lawfare

Puedo ser empático con las víctimas y no serlo con la jueza. no es incompatible.
rob #6 rob
Aquí, la posible entrada de Mazón en la comisión:
youtu.be/BLjC183dtUU
rob #2 rob *
Los tiene como melones.
A ver que guión presenta esta vez.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Le están escribiendo el guión de mentiras a contar.
#10 tromperri
Mazón, lo que tengas que decir díselo a la jueza.
Puto cobarde.
#13 VFR
#10 Esa jueza que se niega a citarle?
#15 VFR
11/11 el rey de los hunos, donde pisa no vuelve a crecer la hierba xD xD xD
#11 La_Prensa
Es un puto crack el Mazon este. Yo desde luego no me puedo la declaración :popcorn:
