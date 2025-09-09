edición general
Mazón a Sánchez: si llega otra dana los daños pueden ser peores

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le advierte de que la llegada de nuevas lluvias torrenciales puede dejar daños incluso peores que los de la dana del 29 de octubre pasado

Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue
Mientras el PP y Vox siguen construyendo en zonas inundables, la culpa de Sanchez

www.meneame.net/m/politica/vecinos-valenciaalegan-plan-puerto-incluye-
6
sotillo
#1 Va poniendo la venda por que sabe que no ha hecho nada y van a volver los muertos como volverán los incendios en CyL
2
ipanies
Pues ya estaría... Si mañana mueren otros 200 o 500 valencianos, el PP dirá que ya había avisado a Sanchez y no hizo nada el muy "me gusta la fruta".
3
tomeu
#3 A eso se le llama "curarse en salud"
0
jewel_throne
¿El tipo está amenazando?.....¿o es que no ha hecho aún sus deberes?
4
mrM4
#2 Hay un nuevo menú de degustación en El ventorro y por si acaso
1
Thornton
#2 Perro Xanche, te voy a echar la culpa de todo. Estás avisado. :troll:
0
meroespectador
¿Y que has hecho para impedirlo?, porque la responsabilidad es tuya has tenido un año y te han regado de millones. Si no sabes y vienes llorando, dimite y te apartas.
Has contratado a un ex-general que no ha hecho nada más que sacarse limpios más de 100000 euros y cómo no tenía ni puta idea de lo que tenía que hacer ha sacado un concurso de dos millones de Euros para que PWC (adjudicataria) le diga lo que tiene que hacer,…   » ver todo el comentario
3
Kantinero
De la forma en que lo cuenta da a entender que de poder hacerlo, provocaría él una Dana, y que vuelvan a caer muertos que yo ya he culpado a Sanchez

Perroooooo un 105 a Valencia, quitale toda la pasta de la reconstrucción y emergencias
0
makinavaja
Pues Mazón, bonito, mueve el culo y haz algo para los daños no sean peores... HAZ ALGO... que para eso eres el presidente, no para llenar la cuenta bancaria. Busca "competencias" en el diccionario, a ver si te inspira...
0
mente_en_desarrollo
Mira que sois malpensados.

Se refiere a su hígado, que ya no tiene edad para pegarse esos cebollazos en el Ventorro.
0
XtrMnIO
Que el PP tenga secuestradas varias comunidades autónomas es un desastre de por sí.
0
camvalf
A este pollo le ha salido bien la muerte de 228 personas, ahora quiere mas.
0
LoboAsustado
Y cuando lleguen las elecciones , votaremos aun mas a la derecha , si es que no tenemos remedio....
0
PerritaPiloto
Los daños no importan. Todos sabemos que las casas no desaparecen solas de las zonas inhundables.

Lo que importa son los daños personales. Se previenen avisando a tiempo con mensajes claros y eficaces.
0
Tiranoc
Supongo que le estará avisando porque tiene mesa reservada quiera evitar que se produzca una desgracia y tiene intención puede llegar a estar incomunicado.
0
camvalf
#14 Pero esta vez ira con la que le ha puesto un chiringuito nuevo.
0
AlexGuevara
Mazón tiene una cara de cemento armado
0
sliana
esta reconstruido ya? lidl levanta un supermercado en 3 meses, los japoneses arreglan un cruce reventado en 2 dias y mazon... me quedo con la cara de haberse cagado encima de la primera semana.
0

