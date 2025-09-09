Mazón a Sánchez: si llega otra dana los daños pueden ser peores

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le advierte de que la llegada de nuevas lluvias torrenciales puede dejar daños incluso peores que los de la dana del 29 de octubre pasado
| etiquetas: dana , pp , valencia , mazon , cambio climatico
Has contratado a un ex-general que no ha hecho nada más que sacarse limpios más de 100000 euros y cómo no tenía ni puta idea de lo que tenía que hacer ha sacado un concurso de dos millones de Euros para que PWC (adjudicataria) le diga lo que tiene que hacer,… » ver todo el comentario
Perroooooo un 105 a Valencia, quitale toda la pasta de la reconstrucción y emergencias
Se refiere a su hígado, que ya no tiene edad para pegarse esos cebollazos en el Ventorro.
Lo que importa son los daños personales. Se previenen avisando a tiempo con mensajes claros y eficaces.
