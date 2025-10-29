·
Mazón: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"
Ha admitido, un año después, que "hubo cosas que pudieron funcionar mejor". Y ha anunciado que el Consell ha aprobado este miércoles la declaración del 29 de octubre como día de recuerdo para víctimas de la dana.
etiquetas
:
mazon
,
valencia
#3
tierramar
*
SINVERGÜENZA!! La declaración ha sido
como si un asesino en serie homenajeara a sus propias víctimas delante de sus familiares,
y el homicida en lugar de condena perpetua, y hacerle pagar de su bolsillo los daños, tuviera la cara dura de pagarlo, dedicándoles un día de recuerdo!!
6
K
80
#2
Veelicus
Menuda mierda de persona, monta un show solo para que le aplaudan sus estomagos agradecidos.
Nada de dignidad en el ni en las personas que le acompañaban
4
K
50
#5
angelitoMagno
Mazón ha admitido que el despliegue de esa jornada, que dejó 229 muertos, “en muchos casos no fue suficiente”.
El gran problema de base, lo que provocó cientos de muertes, no fue el despliegue, fue el retraso en el aviso.
4
K
40
#4
_571
*
Se refiere a su polla que no estuvo a la altura.
2
K
24
#1
XtrMnIO
Pedazo de miserable.
2
K
21
#7
rendri
Vaya malnacido... cualquier insulto se queda corto ante este infraser y sus colegas y palmeros
2
K
21
#6
JackNorte
*
Para que algo funcione mejor o peor hay que estar y hacerlo , no estando, no haciendo, teniendo la responsabilidad , no puede funcionar mejor. Porque no funciono, ni mal, ni bien. Pero claro, quizas se refiera a sus justificaciones de sus ausencias, que igual suelta otra mentira y puede que funcione mejor. Eso si que le funciona y creo que muy bien aun esta en el cargo.
1
K
18
#8
laruladelnorte
Mazón: “Del dolor tiene que surgir la fuerza”
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha concluido diciendo que “cada 29 de octubre tiene que servir para recordar y homenajear a las víctimas, estar al lado de sus familias y acompañar a quienes siguen sufriendo las consecuencias. También para acompañar cada año el agradecimiento y la admiración a un pueblo que está unido ante las adversidades”.
Qué hostia a mano abierta tiene este cínico cabrón.
1
K
16
#11
yende
Esta claro que debemos aprender de esta catástrofe para mejorar como sociedad. Yo crearía actuaciones a corto, medio, largo plazo. Para intentar minimizar los efectos de otra probable DANA:
- Largo plazo: Mirar las zonas inundables ante episodios tan extremos e intentar crear salidas de agua segura, ya sea con diques, canales, zonas inundables o lo que proponga gente que sabe de verdad, no un miserable pica teclas como yo.
- Medio plazo: Protocolos de actuación con las medidas actuales.…
» ver todo el comentario
1
K
16
#9
kkculopis
Tú eras el que tenía que haber funcionado mejor, pero ya con solo ver la cara de bobo que tiene. Maldito mal nacido
1
K
12
#12
Ah_no_nimo
Tu etica y tu moral, mazon, tu etica y tu moral deberian funcionar mejor
0
K
8
#13
Mesopotámico
habla de su poia?
0
K
6
#10
sliana
se refiere a que 230 personas decidieron ignorar a la aemet y 229 acabaron muertas. se podria haber hecho mejor, pero a estas alturas ya no se si seria mejor que fueran 230 o 0.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
