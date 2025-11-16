edición general
Mazón ataca a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar y se borra de cualquier responsabilidad en la DANA: "No me correspondía a mí enviar la ES-Alert"

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece para responder sobre su actuación el 29 de octubre de 2024, cuando la DANA arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 muertos, mientras él comía con una periodista en un restaurante del centro de València. En esta comisión de investigación por la DANA del Congreso, a diferencia del Parlamento valenciano (donde el president compareció esta semana y no resolvió todas las dudas), hay cara a cara con cada grupo parlamentario.

Le correspondia a otros en el 2019 haciendolo bien una semana antes y evitando muertes y aun asi les criticastes.
Resultado 2019 3 muertos 2024 229

www.lasexta.com/noticias/nacional/dos-maneras-diferentes-gestionar-dos
#1 www.elplural.com/autonomias/comunidad-valenciana/no-todos-son-iguales-
No solo es que Ximo Puig convocase el CECOPI el día de antes, sino que cuando se desbordaba el río Clariano, Ximo Puig se subió a un camión de bomberos para ir a Ontinyent.
Al día siguiente, con Orihuela incomunicada, trasladó allí el centro de mando y lo dirigió de manera presencial...
En lo de que él no era el responsable de enviar el ES-Alert tiene razón, era Pradas, salvo que le diera indicaciones de no hacerlo, por lo que sea.
#5 Las puñaladas a partir de ahora entre Pradas y él van a ser épicas :popcorn:
#7 Corrección, S. Pradas y C. Mazón, por lo que pudiera ser en un fututo :troll:
Es un puto impresentable, marca PP.
No se puede ser más ruin.
Ha echado la culpa al perro? O todavía no ha llegado a ese nivel!
#2 Eso lo hizo a las 2 semanas de la DANA, cuando recibió órdenes del Excelentísimo tras reunirse con él.

Al principio estaba bien mansico, dando ruedas de prensa los 2-3-4 días después de la catástrofe agradeciéndole al perro su ayuda y los recursos del Estado y la colaboración y todo perfecto.

Después de aquellas reuniones ya fue cuando empezó a decir que el perro se le había comido los recursos y que sólo nos queda Vox y que él es un bendito y los reptilianos de la AEMET y la CHJ blablabla y todo eso que ya es historia.
HDLGP
Lo podemos fusilar ya?
