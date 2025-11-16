Mazón ataca a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar y se borra de cualquier responsabilidad en la DANA: "No me correspondía a mí enviar la ES-Alert"

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece para responder sobre su actuación el 29 de octubre de 2024, cuando la DANA arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 muertos, mientras él comía con una periodista en un restaurante del centro de València. En esta comisión de investigación por la DANA del Congreso, a diferencia del Parlamento valenciano (donde el president compareció esta semana y no resolvió todas las dudas), hay cara a cara con cada grupo parlamentario.