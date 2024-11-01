Máxima alerta en Montsià, Tarragona por la lluvia torrencial. AP-7 Cerrada, barrancos desbordados y coches arrollados  

La intensa lluvia de este domingo por la tarde en el Montsià está comportando importantes inundaciones en algunos municipios de la comarca, como en la Ràpita o en Santa Bárbara, y cortes de carreteras en la mayoría de los municipios. [cat]
Se puede cerrar los ojos todo lo que se quiera al cambio climático...
Pero se te va a llevar por delante igual.
Ahora sí, cero reflexión al respecto, que pensar es woke.
Cero debate, cero jaleo mediático, obviamente el problema yo que lo llamo genocidio. Sigan consumiendo.