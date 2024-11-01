edición general
16 meneos
112 clics
Máxima alerta en Montsià, Tarragona por la lluvia torrencial. AP-7 Cerrada, barrancos desbordados y coches arrollados

Máxima alerta en Montsià, Tarragona por la lluvia torrencial. AP-7 Cerrada, barrancos desbordados y coches arrollados  

La intensa lluvia de este domingo por la tarde en el Montsià está comportando importantes inundaciones en algunos municipios de la comarca, como en la Ràpita o en Santa Bárbara, y cortes de carreteras en la mayoría de los municipios. [cat]

| etiquetas: catalunya , tarragona , dana , alice
13 3 0 K 342 actualidad
8 comentarios
13 3 0 K 342 actualidad
#3 detectordefalacias
Es lo que tiene la realidad, que es tozuda.

Se puede cerrar los ojos todo lo que se quiera al cambio climático...

Pero se te va a llevar por delante igual.

Ahora sí, cero reflexión al respecto, que pensar es woke.
6 K 100
#4 Pitchford
Pues como lo del calentamiento va a ir indudablemente a peor y las danas probablemente también, la costa mediterránea y Baleares tienen un problema serio, que obligará a replantear todo su urbanismo, antes o después..
1 K 32
alfon_sico #7 alfon_sico
#4 no va a quedar tiempo a replanteamientos. Nos cocemos antes
0 K 9
#8 Pitchford
#7 No, la gente vive en lugares de la Tierra mucho más cálidos, especialmente ahora con el aire acondicionado..
0 K 18
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima al día según los satelites CERES de la NASA y nos pilla en medio.

Cero debate, cero jaleo mediático, obviamente el problema yo que lo llamo genocidio. Sigan consumiendo.
1 K 31
io1976 #6 io1976
#1 La industria del petróleo se está dejando mucho dinero en llenar los bolsillos de sinvergüenzas que niegan el cambio climático y la responsabilidad del hombre en él.
2 K 44
Gry #2 Gry
¿Un coche arrollado es cuando al coche le pasa un arroyo por encima?
1 K 18
#5 JuanCB
#2 si abrazar es rodear con los brazos, apoyar...
0 K 6

menéame