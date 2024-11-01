edición general
Matute se moviliza frente a la sentencia que silencia las campanadas nocturnas de su iglesia

El pueblo de Matute se une frente a la denuncia de una vecina que ha obligado a silenciar el tañido nocturno de la Iglesia de San Román

Cuchifrito
Ajo y agua, el derecho al descanso está por encima de la tradición.
poxemita
La solución pasa por la acción vecinal, manifestaciones diarias a la puerta de su casa en favor de las campanas. Recordarle en cada interacción social que prefieren las campanas a ella. Nombrar la calle del cementerio en su honor (no como indicativo de que quieran matarla, sino por su lucha por el derecho al descanso).
Nombrarla persona non-grata.
Elbaronrojo
Que manía con confundir el toque de las campanas con un reloj.
elgranpilaf
Matute no era el comisario de los dibujos de Don Gato? Que le importará a ese hombre las campanadas de la iglesia?
a69
#1 No hombre! Es el pueblo vecino a Peñafria!
VFR
Que descanse en paz
