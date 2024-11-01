·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8569
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4482
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
3878
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3874
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
5878
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
más votadas
336
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
460
Ángela Claverol: "Creemos que pueden ser 20.000 mujeres afectadas, no 2.000 ni 2.317"
323
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa
216
Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país
540
Las graves ilegalidades cometidas con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
47
clics
Matute se moviliza frente a la sentencia que silencia las campanadas nocturnas de su iglesia
El pueblo de Matute se une frente a la denuncia de una vecina que ha obligado a silenciar el tañido nocturno de la Iglesia de San Román
|
etiquetas
:
matute
,
campanas
,
prohibición
4
1
0
K
56
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
56
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cuchifrito
Ajo y agua, el derecho al descanso está por encima de la tradición.
4
K
55
#4
poxemita
La solución pasa por la acción vecinal, manifestaciones diarias a la puerta de su casa en favor de las campanas. Recordarle en cada interacción social que prefieren las campanas a ella. Nombrar la calle del cementerio en su honor (no como indicativo de que quieran matarla, sino por su lucha por el derecho al descanso).
Nombrarla persona non-grata.
0
K
13
#6
Elbaronrojo
Que manía con confundir el toque de las campanas con un reloj.
0
K
10
#1
elgranpilaf
*
Matute no era el comisario de los dibujos de Don Gato? Que le importará a ese hombre las campanadas de la iglesia?
0
K
10
#3
a69
*
#1
No hombre! Es el pueblo vecino a Peñafria!
0
K
10
#5
VFR
Que descanse en paz
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nombrarla persona non-grata.