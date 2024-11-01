Matt Damon desata el debate sobre el ICE en el estreno de The Rip, advierte sobre las tácticas de los «camisas pardas» (Eng)

En el estreno de The Rip, Damon califica un reciente incidente relacionado con la aplicación de la ley federal como «increíblemente alarmante» y afirma que la gente está «al límite» por la falta de formación y la forma en que algunos agentes están gestionando los enfrentamientos en las calles. Afirma que sus amigos de las fuerzas del orden le han dicho que ellos no lo habrían gestionado de esa manera y compara las tácticas teatrales y enmascaradas con la sensación que provocaban las «camisas pardas», advirtiendo que este estilo performativo