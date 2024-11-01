edición general
13 meneos
9 clics
Agente de ICE le robó el móvil a un alumno de instituto y luego lo vendió, según un informe [ENG]

Agente de ICE le robó el móvil a un alumno de instituto y luego lo vendió, según un informe [ENG]

Arnoldo Bazan estaba en McDonald's con su padre Arnulfo Bazan Carrillo cuando fueron abordados por agentes de ICE enmascarados que les aplicaron incluso rodillas contra el cuello. Arnoldo grabó todo el encuentro, pero su móvil fue confiscado después de haber sido puesto bajo custodia policial. Luego, usando la capacidad de localización Find My encontró su móvil en una máquina de venta de aparatos electrónicos usados, a varios kilómetros pero cerca de las instalaciones de ICE

| etiquetas: ice , robo , móvil , texas
12 1 0 K 116 CamisaParda
5 comentarios
12 1 0 K 116 CamisaParda
themarquesito #1 themarquesito
Como los de la Gestapo o las SchutzStaffel con los bienes de los judíos
2 K 50
#2 Grahml
#1 Les falta formación en todos los aspectos.

Ya no solo profesional, algo que está más que evidenciado, sino también formación ética y moral.
2 K 59
Desideratum #5 Desideratum *
#2 Vamos a ver, cualquiera que se preste a semejante empleo es, por definición, un potencial golpista, un antidemócrata, un xenófobo y racista, un enfermo de odio, etc. En definitiva, un hijo de puta integral y potencial homicida de manual.

¿Pero qué diantres se puede esperar de semejante escoria y pozo de mierda?
0 K 19
karakol #4 karakol
Estos son los grandes patriotas de los que hablan el pedófilo naranja y la mataperros, vulgares rateros a los que un fascista les ha dado poder sobre vidas y bienes.

#1 Cuando llegue su Núremberg particular a este montón de sacos de mierda hablarán de aquello de la obediencia debida, como sus predecesores.
0 K 20
bioibon #3 bioibon
Veo que Trump ha escogido lo mejor de lo mejor para sus camisas pardas.
2 K 38

menéame