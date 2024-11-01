Agente de ICE le robó el móvil a un alumno de instituto y luego lo vendió, según un informe [ENG]

Arnoldo Bazan estaba en McDonald's con su padre Arnulfo Bazan Carrillo cuando fueron abordados por agentes de ICE enmascarados que les aplicaron incluso rodillas contra el cuello. Arnoldo grabó todo el encuentro, pero su móvil fue confiscado después de haber sido puesto bajo custodia policial. Luego, usando la capacidad de localización Find My encontró su móvil en una máquina de venta de aparatos electrónicos usados, a varios kilómetros pero cerca de las instalaciones de ICE