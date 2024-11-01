Matar a Rufián

Alianza Catalana, la formación separatista que en lo que tocante a inmigración, sin embargo, mantiene un discurso parecido al de VOX. Alianza Catalana crece sin parar en las encuestas porque recoge todo el voto nacionalista preocupado por la inseguridad. Lógicamente esto afecta a ERC y Junts. He aquí por tanto la piedra en la que ha tropezado el caballo que ha hecho caer y convertirse a Rufián. En último término, sin embargo, el problema de verdad de Rufián no es Alianza Catalana, sino la realidad.
Y sí, aquí cuando se habla de centro político se le pone "extremo" delante para desvirtuar un posición política que pueda abordar problemas a veces tirando más a la izquierda y otras más a la derecha.
Pero van a sacar unos cuantos escaños, sobretodo en las generales.
Que manía de pensar que todo lo que sea "independentista" sea de izquierda, que un partido sea independentista no quieren decir que sean de izquierdas, Aliança Catalana es ultra derecha, pero con los valores de nación catalán: primero los catalanes por y para cataluña
No tiene nada que ver con ERC
Ideológica e históricamente ser de izquierdas e independentista no tiene sentido. No puedes ser a la vez solidario y egoísta.