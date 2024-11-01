Matar a Rufián

Alianza Catalana, la formación separatista que en lo que tocante a inmigración, sin embargo, mantiene un discurso parecido al de VOX. Alianza Catalana crece sin parar en las encuestas porque recoge todo el voto nacionalista preocupado por la inseguridad. Lógicamente esto afecta a ERC y Junts. He aquí por tanto la piedra en la que ha tropezado el caballo que ha hecho caer y convertirse a Rufián. En último término, sin embargo, el problema de verdad de Rufián no es Alianza Catalana, sino la realidad.