Matar a Rufián

Alianza Catalana, la formación separatista que en lo que tocante a inmigración, sin embargo, mantiene un discurso parecido al de VOX. Alianza Catalana crece sin parar en las encuestas porque recoge todo el voto nacionalista preocupado por la inseguridad. Lógicamente esto afecta a ERC y Junts. He aquí por tanto la piedra en la que ha tropezado el caballo que ha hecho caer y convertirse a Rufián. En último término, sin embargo, el problema de verdad de Rufián no es Alianza Catalana, sino la realidad.

"Pero se ha dado cuenta de que VOX tiene razón. Sobre todo, se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta de que VOX tiene razón. La gente también se va a dar cuenta de que no puedes empezar a abrazar un discurso que has tachado de nazi sin reconocer que no era nazi o sin convertirte en nazi. El cable de los equilibrios tiene sus límites. Te diriges hacia un desastre electoral si niegas el problema de la inmigración y la inseguridad, pero también te diriges a un desastre…   » ver todo el comentario
#2 Es lo que tiene pisar moqueta y repetir consignas en lugar de pisar los barrios y reflexionar sobre lo que realmente ocurre.
#2 Rufián no dice que haya un problema, dice que hay retos. ¿No los hay?
#2 vaya, no es verdad lo que cuenta rufian? No es cierto que los puros han pasado a atacarle? Todos los que se desvien del dogma son herejes, eso no es politica, es religion
#2 pues ni tanto ni tan poco. Que existe un problema es evidente. Pero si la solución termina siendo un ICE a la española, será peor el remedio que la enfermedad
la izquierda se está dando cuenta ahora de que había perdido todo contacto con la realidad.
Joder, no había escuchado esta intervención de Rufián, pero suena a bastante centrista y dan ganas de votarle y todo.

Y sí, aquí cuando se habla de centro político se le pone "extremo" delante para desvirtuar un posición política que pueda abordar problemas a veces tirando más a la izquierda y otras más a la derecha.
Eliminar los matices en el discurso genera problemas. La realidad es compleja. Negarlo te puede rodear de malas compañías.
Los de AC están zumbaos.

Pero van a sacar unos cuantos escaños, sobretodo en las generales.
¿Alianza Catalana? . Mal vamos cuando ya de entrada no se escribe correctamente el nombre de un partido. Supongo que utilizar la 'ç' le causa alergia al perpetrador del artículo ya que un poco más adelante dice Junts y no Juntos.
"Alianza Catalana, la formación separatista que en lo que tocante a inmigración, sin embargo, mantiene un discurso parecido al de VOX."

Que manía de pensar que todo lo que sea "independentista" sea de izquierda, que un partido sea independentista no quieren decir que sean de izquierdas, Aliança Catalana es ultra derecha, pero con los valores de nación catalán: primero los catalanes por y para cataluña

No tiene nada que ver con ERC
#7 Que manía de pensar que todo lo que sea "independentista" sea de izquierda
Ideológica e históricamente ser de izquierdas e independentista no tiene sentido. No puedes ser a la vez solidario y egoísta.
