Matalascañas, la playa idílica que pierde la batalla contra el mar: “Mi casa se caerá la primera”

El temporal ‘Francis’ derribó chiringuitos y puso en jaque las viviendas, mostrando la vulnerabilidad de esta urbanización al borde del Atlántico. Los vecinos piden soluciones. El sábado 3 de enero Paco Triana y su mujer luchaban para salvar su chiringuito en la playa de Matalascañas. Con tornillos y maderas, iluminados con el móvil de un vecino, ya de noche, aseguraban la estructura mientras las olas de la borrasca Francis empezaban a golpear con fuerza.
Seguro que sacando en procy a la virgen y votando a las derechas se arregla .
Como muestr, un botón.
Lo más sensato sería ir emitiendo planes para realojar a sus habitantes.
Como no somos sensatos, se meterá pasta en tonterías y planes alternativos con cero posibilidad de solucionar el problema hasta que sea tarde.
Unos lloran porque desaparecen sus casas. Quien hubiese imaginado que desaparecerian con la erosion.
Y otros, como si estuviesen descubriendo como funciona la erosion, le echan la culpa al cambio climatico.
Ambos extremos resultan ser los lapices mas afilados...
Hay que asumir que todas esas edificaciones se van a perder, los vecinos tendrán que asumir la pérdida de sus viviendas, no haberse arriesgado a comprar ahí, como los que han comprado en zonas inundables que reclaman a los gobernantes que solucionen el problema.
"Juan Antonio Morales, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, que estudia desde hace años la dinámica de la playa de Matalascañas, asegura que la hipótesis que apunta al macroespigón como responsable de la situación “no es cierta”. “Pero ha calado hondo en la población y es casi imposible de desterrar”, afirma. “Cualquier barrera colocada en el mar influye en el aporte de sedimentos, pero en este caso afecta a la zona de Mazagón, más cercana, no a Matalascañas, que está a más de 30 kilómetros”.
La solución es trasladarse, crear una defensa sería más costoso que las viviendas por un orden de magnitud.
Le aconsejo que compre arroz.