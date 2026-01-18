edición general
Matalascañas, la playa idílica que pierde la batalla contra el mar: “Mi casa se caerá la primera”

El temporal ‘Francis’ derribó chiringuitos y puso en jaque las viviendas, mostrando la vulnerabilidad de esta urbanización al borde del Atlántico. Los vecinos piden soluciones. El sábado 3 de enero Paco Triana y su mujer luchaban para salvar su chiringuito en la playa de Matalascañas. Con tornillos y maderas, iluminados con el móvil de un vecino, ya de noche, aseguraban la estructura mientras las olas de la borrasca Francis empezaban a golpear con fuerza.

aupaatu #2 aupaatu *
Pero el cambio climático es cosa de las Olas y borrascas de la izquierda y los meteorologíos.
Seguro que sacando en procy a la virgen y votando a las derechas se arregla .
#7 Jonako
#2 De toda la vida han caído casas en Matalascañas... :troll:
eldarel #13 eldarel
#7 Hasta torres vigías medievales.
Como muestr, un botón. :troll:
#16 soberao
#13 Eso fue por el tsunami por el terremoto de Lisboa. es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755
#10 lamonjamellada
Hay que asumir que muchas construcciones, que fueron construidas cuando no había ningún tipo de ley de protección medioambiental, están abocadas a desaparecer en las próximas décadas tragadas por el aumento del nivel del agua.
Lo más sensato sería ir emitiendo planes para realojar a sus habitantes.
Como no somos sensatos, se meterá pasta en tonterías y planes alternativos con cero posibilidad de solucionar el problema hasta que sea tarde.
JuanCarVen #8 JuanCarVen *
La broma de 700.000 metros cúbicos de arena son 200 millones de €, que preparen 1500€ por residente todos los años.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Oh, que sorpresa. La costa se erosiona. Y con ello desaparecen las cosas que estan cerca de la costa.

Unos lloran porque desaparecen sus casas. Quien hubiese imaginado que desaparecerian con la erosion.
Y otros, como si estuviesen descubriendo como funciona la erosion, le echan la culpa al cambio climatico.

Ambos extremos resultan ser los lapices mas afilados...
#12 davidvsgoliat
Allí donde no llega la Ley de Costas, llega la del mar.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Alguien tuvo la genial idea de construir al lado del mar…
#11 detectordefalacias
#3 Ya veremos hasta donde termina llegando el mar...
Tachy #20 Tachy
#3 Sí pero... "...un informe del Ministerio para la Transición Ecológica de 2013 para señalar como culpable del desastre al macroespigón de 13 kilómetros inaugurado en el puerto de Huelva en 1983 para facilitar el tránsito de grandes buques. Esta barrera estaría impidiendo que la arena fluya hacia Matalascañas."
#5 tronxy_x5s
Se llama ley de costas, y está para proteger las viviendas de la costa, ¿o del revés? :troll:
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esa noche, los daños parecían controlados. Pero el domingo todo cambió. “Los postes que sostenían el chiringuito empezaron a ceder y la policía y los bomberos no nos dejaron acercarnos”, cuenta Triana a unos metros de los restos del negocio que regenta desde hace 32 años. Horas después, se vino abajo como un castillo de naipes.
alfema #14 alfema
Rellenar con arena o meter piedras para hacer una escollera me parecen parches que a la larga no van a servir de nada más que para gastar dinero inútilmente.

Hay que asumir que todas esas edificaciones se van a perder, los vecinos tendrán que asumir la pérdida de sus viviendas, no haberse arriesgado a comprar ahí, como los que han comprado en zonas inundables que reclaman a los gobernantes que solucionen el problema.
#18 cajadecartonmojada
En este caso, como dice el artículo, el mayor daño lo ha hecho el espigón que se construyó en Punta Umbría y que ha cambiado la corriente y el flujo de arena que siempre hubo en la zona.
#19 soberao *
#18 También dice el artículo que no afecta a una zona que está a 30 kilómetros retirada del espigón.

"Juan Antonio Morales, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, que estudia desde hace años la dinámica de la playa de Matalascañas, asegura que la hipótesis que apunta al macroespigón como responsable de la situación “no es cierta”. “Pero ha calado hondo en la población y es casi imposible de desterrar”, afirma. “Cualquier barrera colocada en el mar influye en el aporte de sedimentos, pero en este caso afecta a la zona de Mazagón, más cercana, no a Matalascañas, que está a más de 30 kilómetros”.
JuanCarVen #6 JuanCarVen
Una construcción en una zona donde la erosión del litoral avanza con cada temporal metros.
La solución es trasladarse, crear una defensa sería más costoso que las viviendas por un orden de magnitud.
#15 soberao
#6 Hablan en el artículo de una duna móvil como la que hay en otras zonas que se han construido más tarde y se han hecho más alejadas de la costa con dunas entre el mar y la urbanización que si el mar se la lleva luego devuelve la arena.
JuanCarVen #17 JuanCarVen
#15 Van a estar reponiendo arena eternamente.
Apotropeo #4 Apotropeo
“Mi casa se caerá la primera”
Le aconsejo que compre arroz.

:troll:
