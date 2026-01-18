Matalascañas, la playa idílica que pierde la batalla contra el mar: “Mi casa se caerá la primera”

El temporal ‘Francis’ derribó chiringuitos y puso en jaque las viviendas, mostrando la vulnerabilidad de esta urbanización al borde del Atlántico. Los vecinos piden soluciones. El sábado 3 de enero Paco Triana y su mujer luchaban para salvar su chiringuito en la playa de Matalascañas. Con tornillos y maderas, iluminados con el móvil de un vecino, ya de noche, aseguraban la estructura mientras las olas de la borrasca Francis empezaban a golpear con fuerza.