20
meneos
22
clics
Más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros
Cataluña encabeza el número de reclusos con un 52 %, seguida de Madrid, Baleares y Aragón que mantienen una tendencia ascendente
|
etiquetas
:
catalunya
,
presos
16
4
1
K
182
actualidad
19 comentarios
16
4
1
K
182
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Natxelas_IV
*
Decir eso es facha. Hay que decir que son hombres. La discriminación por razón de origen es facha. La discriminación por causa de sexo, no lo es.
6
K
42
#3
aPedirAlMetro
*
#1
Quieres una discriminacion relevante ?
Cuantos de ellos son pobres o faltos de recursos ?
1
K
18
#5
plutanasio
#3
Pues le tendré que decir al mendigo que pide en el Dia donde hago la compra que deje de pedir y se ponga a robar.
2
K
25
#9
aPedirAlMetro
*
#5
#6
Ya se extrañaba a algun
hintelectual
, con sus grandes conclusiones, para iluminarnos, con gilipolleces.
Menos mal que habeis venido vosotros a solventarlo
“Está demostrado: con menos desigualdad se tiene menos crimen”
www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/03/latinoamerica-menos-de
Os lo explica el Banco Mundial
1
K
21
#14
Don_Pixote
#9
Pero ilumínanos con datos hombre
Siempre con el insulto fácil
1
K
1
#19
plutanasio
#9
Estuve en Honduras hace años haciendo voluntariado. Había gente viviendo en casas de chapa y que hacían una comida al día. A ninguno le daba por robar. Sólo a los mareros. No me expliques lo que es la pobreza. En el vertedero de Tegucigalpa montamos con Aecid una pequeña escuela con 4 chapas para que los cientos de niños que trabajaban con sus padres revolviendo la basura pudiesen ir a clase. Un vertedero que al lado de donde trabajan había un socabón donde tiraban la comida y estaba llena de buitres enormes comiendo.
0
K
12
#6
Don_Pixote
#3
ah pues entonces que delincan y violen a la gente
, que son pobres
2
K
12
#10
Katos
*
#3
Treinta y dos?
¿Por qué siendo un 17% de la población española son el 50% de los presos?. ¿Por pobreza?. ¿O por delincuencia?.
Yo creo que lo segundo.
0
K
6
#17
mis_cojones_en_bata
#1
o ninguna es facha o las dos lo son.
Elige.
Te doy una pista:
Para ti una no lo es porque no te incluye pero la otra si porque te incluye
0
K
14
#2
woody_alien
*
Y de esa mitad la mayoría magrebís, seguidos de cerca por América central/sur, de Oceanía no hay nadie, nunca estuvimos en guerra con ellos, aunque hay un apátrida y lo mismo nació allí.
www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15859&lang=es
Curiosamente la población penitenciaria coincide con la curva poblacional, menos nacimientos de nacionales y mas llegadas de fuera para compensar.
1
K
22
#4
ChatGPT
#2
lo raro es que no haya chinos, con esa car de estar siempre tramando algo…
1
K
21
#11
woody_alien
#4
Asia - 185
0
K
12
#12
rogerillu
Pues que cumplan la condena y luego los manden de vuelta a su país de origen sin opción a volver. No tiene que ser tan complicado.
0
K
11
#13
CharlesBrowson
Para hacérselo mirar
0
K
9
#7
agustin6022
Un titular ,tendencioso y racista, y Etc.
0
K
7
#15
Katos
#7
es tan racista que no hay ni un puto chino en la estimación. A ver si es que no es una cuestión de racismo sino de cultura....
1
K
26
#16
Katos
#7
¿¿tendencioso es dar datos crudos???
0
K
6
#18
sorrillo
#7
La parte tendenciosa y racista es la que has añadido tú en tu mente, deberías reflexionar sobre ello.
0
K
10
#8
Katos
Estamos bendecidos por tanto conocimiento que no sabemos apreciarlo.
¿Cuánto cobra un preso en España al año?.
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
