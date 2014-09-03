edición general
20 meneos
22 clics
Más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros

Más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros

Cataluña encabeza el número de reclusos con un 52 %, seguida de Madrid, Baleares y Aragón que mantienen una tendencia ascendente

| etiquetas: catalunya , presos
16 4 1 K 182 actualidad
19 comentarios
16 4 1 K 182 actualidad
Comentarios destacados:    
Natxelas_IV #1 Natxelas_IV *
Decir eso es facha. Hay que decir que son hombres. La discriminación por razón de origen es facha. La discriminación por causa de sexo, no lo es. :shit:
6 K 42
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Quieres una discriminacion relevante ?
Cuantos de ellos son pobres o faltos de recursos ?
1 K 18
plutanasio #5 plutanasio
#3 Pues le tendré que decir al mendigo que pide en el Dia donde hago la compra que deje de pedir y se ponga a robar.
2 K 25
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#5 #6 Ya se extrañaba a algun hintelectual, con sus grandes conclusiones, para iluminarnos, con gilipolleces.
Menos mal que habeis venido vosotros a solventarlo

“Está demostrado: con menos desigualdad se tiene menos crimen”
www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/03/latinoamerica-menos-de

Os lo explica el Banco Mundial
1 K 21
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#9 xD xD xD
Pero ilumínanos con datos hombre
Siempre con el insulto fácil
1 K 1
plutanasio #19 plutanasio
#9 Estuve en Honduras hace años haciendo voluntariado. Había gente viviendo en casas de chapa y que hacían una comida al día. A ninguno le daba por robar. Sólo a los mareros. No me expliques lo que es la pobreza. En el vertedero de Tegucigalpa montamos con Aecid una pequeña escuela con 4 chapas para que los cientos de niños que trabajaban con sus padres revolviendo la basura pudiesen ir a clase. Un vertedero que al lado de donde trabajan había un socabón donde tiraban la comida y estaba llena de buitres enormes comiendo.
0 K 12
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#3 ah pues entonces que delincan y violen a la gente :-D , que son pobres
2 K 12
#10 Katos *
#3 Treinta y dos?

¿Por qué siendo un 17% de la población española son el 50% de los presos?. ¿Por pobreza?. ¿O por delincuencia?.
Yo creo que lo segundo.
0 K 6
mis_cojones_en_bata #17 mis_cojones_en_bata
#1 o ninguna es facha o las dos lo son.

Elige.

Te doy una pista:

Para ti una no lo es porque no te incluye pero la otra si porque te incluye :->
0 K 14
woody_alien #2 woody_alien *
Y de esa mitad la mayoría magrebís, seguidos de cerca por América central/sur, de Oceanía no hay nadie, nunca estuvimos en guerra con ellos, aunque hay un apátrida y lo mismo nació allí.

www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15859&lang=es

Curiosamente la población penitenciaria coincide con la curva poblacional, menos nacimientos de nacionales y mas llegadas de fuera para compensar.
1 K 22
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 lo raro es que no haya chinos, con esa car de estar siempre tramando algo…
1 K 21
woody_alien #11 woody_alien
#4 :-P

Asia - 185
0 K 12
#12 rogerillu
Pues que cumplan la condena y luego los manden de vuelta a su país de origen sin opción a volver. No tiene que ser tan complicado.
0 K 11
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Para hacérselo mirar :popcorn:
0 K 9
#7 agustin6022
Un titular ,tendencioso y racista, y Etc.
0 K 7
#15 Katos
#7 es tan racista que no hay ni un puto chino en la estimación. A ver si es que no es una cuestión de racismo sino de cultura.... :roll:
1 K 26
#16 Katos
#7 ¿¿tendencioso es dar datos crudos???
0 K 6
sorrillo #18 sorrillo
#7 La parte tendenciosa y racista es la que has añadido tú en tu mente, deberías reflexionar sobre ello.
0 K 10
#8 Katos
Estamos bendecidos por tanto conocimiento que no sabemos apreciarlo.
¿Cuánto cobra un preso en España al año?.
0 K 6

menéame