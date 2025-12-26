edición general
Más fontaneros y menos ADE: la UE alerta de que el mercado de trabajo español "no puede absorber" a tantos universitarios

El informe educativo anual de la Comisión Europea (CE) advierte de que «el mercado de trabajo español no puede absorber el elevado número de titulados» en educación superior, y eso aboca a España a tener «la mayor tasa de sobrecualificación de la UE», con el 35% de los graduados trabajando en empleos por debajo de su nivel formativo, frente a la media europea del 21,9%. El número de titulados en educación superior (los universitarios y graduados en su equivalente de FP) «va en aumento», dice el documento comunitario, con una proporción del 5

#1 endy
Notición que llega 20 años tarde
ChatGPT #20 ChatGPT *
#1 ya hace 20 años se decía :-), y por eso (entre otras cosas) estamos como estamos desde hace unos años con el tema de mano de obra "manual"
Lxcrew #3 Lxcrew
Mejor tener gente sin formación, sin cultura, sin estudios, fácil de manipular y carne de explotación, donde vamos a parar...
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Hombre los que salen o están estudiando FP, tienen estudios y cultura.
Maximilian #5 Maximilian *
#3 se puede tener cualquier oficio y ser inteligente y culto. Tu profesión no define como eres como persona, solo que haces cuando trabajas.
UnDousTres #6 UnDousTres
#3 O quizas habria que formar mejor a esos fontaneros no? Tampoco sabria decirte porque un ingeniero va a ser mas culto que un electricista teniendo en cuenta que en la carrera no hai ningun tipo de asignatura "cultural"
#10 DenisseJoel
#6 Dicen cultura pero quieren decir estatus.
#8 Katos *
#3 revisa el título anda, que no lo has entendido.
Clasista.
Asimismov #29 Asimismov
#8 tienes es sarcasmómetro sin pilas.
#9 DenisseJoel
#3 Un fontanero puede tener cultura y estudios. De hecho, precisamente el dinero que gana con su trabajo le puede ayudar a mejorar aún más su formación y cultura. Puede comprar libros e ir al teatro, cosa que quizás el licenciado en filología sin trabajo no puede hacer.
#21 EISev
#9 los autónomos muchas veces acaban autoimponiéndose un horario que deja poco tiempo a la lectura... Y el licenciado en filología igual lee más de la biblioteca pública o ahora del archivo de Anna
#26 DenisseJoel
#21 Estoy 100% de acuerdo en que una persona desempleada puede usar su tiempo para formarse más y mejor, adquiriendo conocimiento y capacidad crítica.
#12 refrito *
#3 Conozco más personas no manipulables, con más criterio, mas cultos con un grado superior de FP en informatica que con una carrera de magisterio, comercio y hasta medicina. No se que quieres decir exactamente. Y hablo de informatica porque es lo que más conozco.
Paltus #14 Paltus
#3 Y de esta forma de ver el mundo es de donde vienen la mayoría de los problemas de España respecto al sistema educativo.
ipanies #16 ipanies
#3 La mayor parte de los universitarios que forman hoy día no tienen ni conocimientos ni cultura más allá de su carrera... Y salen de esa carrera y ni siquiera salen formados laboralmente para entrar a trabajar al día siguiente en ninguna empresa sin formarles adecuadamente.
Un fontanero recién salido del módulo lo pones a trabajar y algo sabe hacer o por lo menos conoce la herramienta, un ingeniero industrial lo pones al día siguiente en una oficina a hacer presupuestos y no sabe ni por dónde empezar... Por poner un ejemplo.
#17 VFR
#3 La cultura no te la da la universidad, y la educación solo en una pequeña área del conocimiento
ChatGPT #22 ChatGPT
#3 fuá el de la titulitis, a ver si ahora te crees que la formación y la cultura, solo las da un título universitario.
valandildeandunie #24 valandildeandunie
Cuando vea a los hijos de los ricos haciendo una FP me creeré que sobran universitarios.


Mientras tanto, van a tener que mamar viendo como el hijo del obrero sigue yendo a la universidad
#15 EISev
#13 yo creo que en ADE ya tienes 18 años y sabes que no vas a ser el próximo Pablo Isla. Y que a lo que aspira realmente el estudiante medio es a colocarse de mando intermedio en Telefónica o de consultor en Deloitte o similar por sus 50K (ahora 70k) es decir 2x el salario medio, no 100x
#19 ombresaco
#15 pues será por otra cosa entonces
#2 ombresaco
Igual si los superjefes no cobraran 100 veces más que los curritos, mucha gente se prepararía para esas profesiones.

...y sí, sé que son muy pocos los que llegan tan arriba, pero muchos estudian por las expectativas más que por las posibilidades reales
#7 EISev *
#2 la mayor parte de los licenciados de ade no son "superjefes"

Es como pensar que la gente se preparase para ser futbolista profesional mirando lo que cobra Griezmann
#13 ombresaco
#7 De acuerdo, de ahí el matiz que añado al final: "son muy pocos los que llegan tan arriba, pero muchos estudian por las expectativas más que por las posibilidades reales".

Te invito a que vayas a partidos de infantil, anda que no hay padres creen eso exactamente
PasaPollo #25 PasaPollo
#7 La mayor parte de los trabajadores no llegarán a ser tan ricos como para beneficiarse de un buen número de rebajas fiscales que aplauden por la aspiracionalidad de llegar a ser así de ricos.

No subestimes el poder de la aspiración.
PijoProgre #11 PijoProgre
Esto lleva pasando décadas, y no paran de construir nuevas unirvesidades tanto privadas como publicas.
eaglesight1 #18 eaglesight1
#11 Este es el problema. Pero no paran de construir universidades privadas, públicas muy pocas.
#23 refrito
#18 La universidad se ha convertido en un "que me quedo sin comer" de muchos durante muchos años, y nos les ha importado para ello detraer el dinero de todos, engañar a jovenes incautos con las facilidades que la mierda que imparten les iba a permitir encontrar trabajo. Sólo hay que ver a rata chepuda buscando su hueco al abandonar la politica.
#28 Tecar
Me hace gracia la gente que cree que el camarero que te pone la cerveza en el bar no tenga derecho a ser doctor en física cuántica.
Detrás de esta ideología elitista que niega el derecho de formación a los que desempeñan trabajos con menos necesidades formativas está el fascismo eterno, el fascismo de toda la vida o "UR-Fascismo" como lo denominaba Umberto Eco.
#27 dromez
¿Por qué ADE? Anda que no hay grados universitarios más cuestionables....
