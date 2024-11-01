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Más europeos ven a Estados Unidos como una amenaza que a China, según encuesta [eng]

Más europeos ven a Estados Unidos como una amenaza que a China, según encuesta [eng]

Según una encuesta de POLITICO Pulse publicada en abril de 2026, la percepción de los ciudadanos europeos sobre Estados Unidos ha sufrido un cambio drástico en los seis países más grandes de la Unión Europea (Polonia, España, Bélgica, Francia, Alemania e Italia). Este deterioro en la confianza coincide con un periodo de tensiones diplomáticas y comerciales bajo la administración de Donald Trump, incluyendo cuestionamientos al compromiso con la OTAN y propuestas controvertidas sobre territorios europeos como Groenlandia.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , libertad , militar
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10 comentarios
12 3 0 K 145 actualidad
Fedorito #2 Fedorito
Y a las pruebas nos remitimos los europeos.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
Fijate si serán peligrosos los EEUU que tienen comprada a la Comisión Europea y a gran parte de los gobiernos, nos amenazan con aranceles e invadir territorio europeo, nos vuelan gasoductos y aún así les seguimos regalando el dinero.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
¿A quién vas a creer?
¿A la propaganda yanki o a tus propios ojos?
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#3 laruladelnorte
Viendo la fauna que los gobierna como para no tenerlo claro...
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#3 Hay mucho especialito que no es que no lo tenga claro, es que si nos atacase EEUU llamarían traidores a los que se defendiesen.
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#10 Pitchford
Pero Rusia se lleva la palma en la encuesta, que conste..  media
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Catapulta #8 Catapulta
Yo la amenaza la veo en europa. En esencia somos USA y le aprobamos absolutamente todo. El problema no es en si USA o el acosador, es el resto de la clase aplaudiendole.
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#4 DenisseJoel
Lo curioso es que no haya una fuerza política europea que represente a la mayoría contraria al apartheid, el genocidio y el vasallaje. Y la paradoja es que seguramente esa fuerza política no logra constituirse no por falta de apoyo social, sino porque se vería obligada a definirse en muchos otros temas, que aún siendo de menor importancia, tienen a mucha gente atrapada en diversas polarizaciones.
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#4 A ver, con la CIA y el Mossad metiendo cizaña desde hace décadas, alterando a la opinión pública para que cada vez que alguien habla de estos temas los tachen de rojoscomunista piligrosos o les busquen algún lío antes de que penetren en las corrientes partidistas, pues está la cosa complicada.
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borteixo #1 borteixo
Es que hay que ser idiota para no verlo así.
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menéame