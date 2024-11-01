Más europeos ven a Estados Unidos como una amenaza que a China, según encuesta [eng]

Según una encuesta de POLITICO Pulse publicada en abril de 2026, la percepción de los ciudadanos europeos sobre Estados Unidos ha sufrido un cambio drástico en los seis países más grandes de la Unión Europea (Polonia, España, Bélgica, Francia, Alemania e Italia). Este deterioro en la confianza coincide con un periodo de tensiones diplomáticas y comerciales bajo la administración de Donald Trump, incluyendo cuestionamientos al compromiso con la OTAN y propuestas controvertidas sobre territorios europeos como Groenlandia.