edición general
5 meneos
22 clics

Más de 800 'ricos' con 3.800 millones huyen de Francia por la presión fiscal

La falta de medidas fiscales atractivas en Francia provocará la salida de más de 800 ricos del país con una fortuna aproximada de 3.800 millones de euros en 2025. Una situación que apunta a agravarse, tal y como ya ha alertado el Banco de Francia, si finalmente los socialistas llegan al Gobierno galo y ponen en marcha el nuevo impuesto a los ricos, conocido como la tasa Zucman por su creador, el economista Gabriel Zucman. Este tributo, complementario a los impuestos que ya pagan las grandes fortunas del país, gravaría con un tipo del 2% la riqu

| etiquetas: ricos , millones , huyen , francia , presión , fiscal
4 1 3 K 34 actualidad
14 comentarios
4 1 3 K 34 actualidad
Comentarios destacados:    
Catacroc #1 Catacroc
Metiendo miedo con "Cuidado que vienen los socialistas". Un clasico.
5 K 60
#5 chavi
Se irán a Rusia como Depardieu ??

Que se vayan, pero que se vigile su estancia en el territorio y se sancione como se debe.

A vivir a Abu dahbi.

PD: Necesitamos una fiscalidad europea como el respirar
3 K 57
#7 srskiner
#5 totalmente, con una fiscalidad europea al menos pensarian dos veces a donde ir
0 K 9
#3 doppel
si los ricos no pagan habrá que sacárselo a los pobres. :troll:



ya es así
2 K 43
wildseven23 #4 wildseven23
¿"Huyen" o "provocarían la huída"?

El mierdonomista en sus trece, como siempre.
1 K 31
#6 chavi
#4 Exscto. Gilipolleces para gilipollas

Si se van, que de vayan. Pero de verdad
1 K 28
Moixa #2 Moixa *
Bon vent i barca nova. Eso sí que vigilen bien si realmente se van
1 K 29
Dragstat #8 Dragstat
Es triste estar podrido de dinero y no "poder" vivir donde quieres porque quieres tener más. Si es así el mundo es muy grande, no todo en la vida es vivir en la Union Europea.
0 K 20
#10 Emotivo
¿Y en qué se lo gastan si están destruyendo el Estado de Bienestar?.
La respuesta es igual en todos sitios.
En el Gran Desfalco de lo público.
1 K 18
quitamelpiedencima #14 quitamelpiedencima
No creo que alguien dejé de vivir en una zona rica de Francia para irse a Qatar o Dubai. Se moverán sus inversiones a través de algún testaferro.
0 K 14
johel #13 johel *
Haceos esta pregunta; ¿Estaban pagando impuestos significativos en francia y van a dejar de pagarlos o se marchan porque han encontrado un hueco legal aun mas grande que el que venian usando hasta ahora y no va acambiar absolutamente nada?
Mirad que igual son de los que en ocasiones pagan los mismos impuestos que amazon o netflix en españa... menos de lo que pagas tu querido lector.
0 K 11
#9 Ezkerro80
Este tipo de Riqueza solo alimenta la especulación y el pelotazo.
El que quiera invertir, generar riqueza, estará encantado de pagar sus impuestos.

El resto, se pueden ir a vivir a Dubái con el Campechano y su Nieto.
0 K 9
#11 Kuruñes3.0
3800? Eso es lo que oe se gastan en putas en el parlamento, esa ds la famosa figura de capitales?
Que les den x culo hombre.
0 K 7
#12 khalil
Lo que describen es el impuesto del patrimonio.
0 K 6

menéame