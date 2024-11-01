edición general
Más de 50 escuelas de Catalunya no harán excursiones ni viajes como protesta laboral: “Son horas extra no pagadas”

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Garde

g3_g3 #2 g3_g3
Hacen bien
#1 doyou
La de padefos que criticarán a los que tienen las agallas para reclamar sus derechos y que se les abonen las horas extras que hacen.
#9 sarri
#7 Igual lo estás viendo desde tu punto de vista de chaval (y yo también recuerdo a los profesores disfrutando del comer, de las visitas, etc), y no desde la situación "estamos dos adultos con un grupo de 30 adolescentes durante 72h y sabemos que va a correr el alcohol y otras cosas, diosito que no pase ná"...
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#9 Creo que mas bien lo veo con los ojos de otro tipo de sociedad (ha llovido bastante mas de lo que me gustaria).

Ahora con que un crio tenga migraña durante una excursion, ya ni hablemos de que se de un golpe, veo mas que factible que los padres monten un escandalo y pidan la cabeza del profesor a cargo de la excursion.

Yo, desde luego, no aceptaria ir a cargo de una excursion en estos tiempos...ni con horas o nocturnidad pagados.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Sin que les falte razon...no es menos cierto que tambien disfrutan de un viaje con los gastos pagados ¿no? Y eso seria una especie de pago en especie ¿no?
#5 Hipot
#3 disfrutar lo que es disfrutar ...
Están trabajando y intentando que un montón de adolescentes no queman el hotel generalmente
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 En mis tiempos, y es cierto que ya ha llovido, doy fe de que los profesores que nos acompañaban lo pasaban mejor que nosotros.

De todas formas de aquella, no se ahora, los profesores que iban lo hacian voluntariamente.
#6 Pivorexico
#3 Ahí esta , de hecho nadie que trabajé en el sector del ocio y/o turismo debería cobrar .
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 De hecho deberian pagar por trabajar!
anv #4 anv
Pues tienen toda la razón. Que contraten monitores especializados para cuidar de los niños. Que un profesor está para enseñar su materia, no para hacer de canguro. Si al menos les pagaran por ello podría tener sentido. Pero cada vez que un maestro acompaña a niños sin cobrar está dejando en el paro a alguien que podría haber hecho ese trabajo.
