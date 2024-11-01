Más de 50 escuelas de Catalunya no harán excursiones ni viajes como protesta laboral: “Son horas extra no pagadas”

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Garde
| etiquetas: 50 escuelas , catalunya , excursiones , viajes , protesta , laboral
Ahora con que un crio tenga migraña durante una excursion, ya ni hablemos de que se de un golpe, veo mas que factible que los padres monten un escandalo y pidan la cabeza del profesor a cargo de la excursion.
Yo, desde luego, no aceptaria ir a cargo de una excursion en estos tiempos...ni con horas o nocturnidad pagados.
Están trabajando y intentando que un montón de adolescentes no queman el hotel generalmente
De todas formas de aquella, no se ahora, los profesores que iban lo hacian voluntariamente.