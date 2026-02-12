edición general
Marruecos espió el móvil de Sánchez con el software Pegasus durante más de un año

Marruecos espió el móvil de Sánchez con el software Pegasus durante más de un año  

Han pasado cinco años desde que se destapó el caso Pegasus en España, pero hasta ahora no había quedado claro cómo lograron infectar un teléfono con los niveles de seguridad del presidente del Gobierno. La investigación judicial se estancó por la falta de colaboración israelí y las limitaciones técnicas para rastrear este tipo de ataques. Sin embargo, nuevos datos aportados por fuentes de inteligencia permiten reconstruir lo que ocurrió. Relacionada - NO duplicada: menea.me/2gv8o

BlackDog
Ya sabemos por que el cambio de postura con el Sahara, es que tenemos un Presidente cogido por los huevos por todos, independentistas, Marruecos, etarras y va tirando para adelante dado a todos lo que le piden
39
DayOfTheTentacle
#1 comunistas no? Vaya...
7
Doramio
#1 Eso para mí ya entra en el terreno de la especulación, pero en cualquier caso esto refleja una negligencia grave en la defensa de los intereses nacionales. Y lo publica euronews, que no es un bulero precisamente
12
Rembrandt
#4 lo publica theobjective que es un medio bulero..... euronews cita a theobjective.
12
Doramio
#16 Y tú asumes que euronews publica bulos a causa de ello?
Ahora nos dedicamos a tachar de bulero a un medio y suponer que no han comprobado las fuentes ?
1
Rembrandt
#20 si lees el artículo del medio bulero theobjective ... ves que lo que dice el titular es un invento. Ellos mismos en el texto dicen la realidad, que según les han contado podría ser marruecos porque tal y cual.

"Marruecos infectó" titulan .... y luego.... se van por las ramas y las fuentes sospechan, marruecos pudo.... un día tal.... o sea, nada de nada. No tienen una prueba para sustentar el titular.

Y no tacho yo de bulero a theobjective ... ya se han tachado ellos mil veces. Hasta en el congreso les han llamado buleros :-D

Pero vamos, lee el titular y luego lee el artículo de theobjective y vuelve. Euronews solo se hace eco de dicho artículo.
7
Doramio
#21 A ver pues si me puedes pasar bulos desmendidos por newtral o algún organismo independiente verificador y voy espabilando, gracias
0
Rembrandt
#22 A ver, has leído el titular y el artículo, si o no?
2
Doramio
#23 No me cambies de tema. Has dicho que The Objective es un medio bulero. Te estoy pidiendo pruebas de lo que dices
0
Rembrandt
#24 El tema es que es un bulo este artículo que has mandado. Porque en el artículo no dicen lo que dice el titular.

Qué más pruebas de que ese medio es una caca???
1
Doramio
#26 Entiendo que te gusta lanzar mierda sin tener un poco de mierda antes que lanzar.
Por favor vuelve cuando tengas la mierda, te espero guapo
0
Rembrandt
#43 ¿Ahí dicen que ha sido Marruecos que es lo que te digo que es un bulo que tengan pruebas de ello ?

No, verdad?

Lo de Pegasus se sabe hace siglos. A Sanchez y a casi todos los políticos europeos.
0
Doramio
#45 Venga chico sigue moviendo los postes y genera interacciones
0
Rembrandt
#46 joder macho, desde el primer comentario (en #_21) te he dicho que la trola es el titular.... "marruecos espió..."

Lo de pegasus es vox populi. Lo otro es un invent de theobjetive y como te digo, basta leer el artículo para darse cuenta. El propio artículo.
0
Eukherio
#21 La investigación judicial del caso, ocultado durante un año por Moncloa, no logró avanzar por la imposibilidad técnica de rastrear el pinchazo, aunque todas las sospechas apuntan a la autoría de Marrueco

Basta leer el artículo para ver que no tienen absolutamente nada. Ahora, nuevos datos aportados a THE OBJECTIVE por fuentes de inteligencia confirman esa hipótesis. Te pones a leer lo que sigue y resulta que no, que no tienen nuevos datos, que simplemente sale uno planteando una hipótesis y la dan por buena. Es el típico bulo de TheObjective.
1
juanitoborromea
#16
Buleria, buleria!

Los medios no buleros cuales son?
Es por saber donde me tengo que informar.
1
Rembrandt
#34 mira, tu lo tienes fácil.... los que lees tu son buleros. Intenta a ver si te va mejor con otros.

sigues y difundes bulos del mismísimo vitoquiles y vienes aquí a hablar de buleros????

tu no quieres informarte campeón, tu tragas y tragas.... cualquier basura. Ahí está tu historial de tragaderas de bulos
0
kikoanna2
#1 Te crees que los indepes no son espiados .... De los de erc saben hasta que pasta de dientes utilizan
2
Leon_Bocanegra
#1 aaaag que viene la ETA, huyamos!!!
3
DaniTC
#1 más que el cambio de postura con el Sáhara, diría el enfrentamiento directo de Sánchez con Israel.
5
Herumel
#7 Evidentemente, no olvidemos que los primeros que dan permiso para espirar terceros a nuestro presidente son los sionistas.
Lo vuelvo a repetir. Marruecos es un Dealer esquinero, Zion es el Capo di tutti capi.
1
DaniTC
#25 en italiano se diría: Zion è il boss dei boss.

Capo es jefe, no tiene nada que ver con la mafia real. Es solo en las películas.
0
Alfon_Dc
#1
Etarras ?? Aún queda gente del frente de liberación vasco? Primera noticia.
2
Desideratum
#1 En realidad Marruecos ha hecho de proxy. Los hijos de puta integrales, cáncer de la humanidad, que han estado espiando a Sánchez son esos terroristas de Sion. Esa escoria tiene pillada por los huevos a todo occidente. De momento no creo que se hayan introducido en los terminales de los dirigentes chinos.
9
raids
#1 "Según informó el periodista Pelayo Barro, del diario 'The Objective'"

He podido leer hasta ahí... y luego ya he cerrado y me voy a perder el tiempo a otro sitio.
4
Sandevil
#1 oye, me pasas el teléfono de tu ya sabes quién? Es para un amigo.

Sois una broma y un desastre, y encima nos vais a arrastrar a todos.
1
radon2
#1 Y los masones y la pérfida Albión?
0
DonaldBlake
#1 Empresarios, banqueros, ...
0
JRambo
Al final tiene más gente instalado el Pegasus que la app esa del ministerio de igualdad para repartir las tareas de casa.
7
borteixo
#11 LOL
0
chocoleches
El que da esta noticia es un periodista de "The objective"... yo no me la puedo tomar en serio.
6
Torrezzno
Así está de consumido. Entre Sanchez y Mohamed VIH no suman 80kg
4
capitansevilla
#8 es VHS, que lo ha dicho Mariló
4
powernergia
Mira que tiene que ser limpio el Sánchez para que le hayan estado espiando los de Israel y no hayan sido capaces de sacar nada.
4
Herumel
#15 No todos tienen relación con Epstein (guiño), para ellos son los más peligrosos, por qué no pueden hacerle un Clinton.
0
Doramio
#37 Gracias hermoso
0
capitan__nemo
Pedro Sánchez cayó en una sofisticada técnica de espionaje con Pegasus conocida como «zero-click»
www.adslzone.net/noticias/internet/pedro-sanchez-infecto-movil-zero-cl
"El líder del Gobierno de España no tuvo que pinchar en ningún enlace o realizar cualquier otra acción para que Pegasus pudiera espiar toda la información de su smartphone. Pegasus, el software de espionaje con origen en Israel, aprovechó una vulnerabilidad detectada para que pudiese penetrar en el smartphone del presidente sin ser detectado."
1
Gotsel
Yo todavía no sé muy bien como funciona este sitio, pero eso de poner en la entradilla que que no es duplicada, no procede, ¿no?
1
haprendiz
#17 Sugerencia alternativa para la entradilla, #0: Noticia 100% real, NO FAKE!!!
0
Doramio
#17 El problema es que una es perra vieja y tiene ya calado al 50% del percal
;)
0
JuanCarVen
El Sáhara hace más de 50 años que lo dejamos a su suerte, no es algo de ahora.
0
DayOfTheTentacle
Se me hace raro pensar que esta gente con poder solo tiene un teléfono... digo yo que usarán otros para temas delicados no?
0
Gry
#2 Ese es el problema. Tienen el teléfono oficial, asegurado de la mejor forma posible para evitar el espionaje, y luego tienen otro escondido para esos "temas delicados" de los que no quieren que quede un registro asegurado utilizando los consejos de su cuñado.
3
Givetuban
Creo que es algo que ya sabíamos, el modo de ponerle el culo a Marruecos en los últimos años no era ni medio normal.
0
juanitoborromea
Yo regalaría ceuta, melilla y Canarias.
0
borteixo
#32 y madrid.
0

