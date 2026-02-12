Marruecos espió el móvil de Sánchez con el software Pegasus durante más de un año  

Han pasado cinco años desde que se destapó el caso Pegasus en España, pero hasta ahora no había quedado claro cómo lograron infectar un teléfono con los niveles de seguridad del presidente del Gobierno. La investigación judicial se estancó por la falta de colaboración israelí y las limitaciones técnicas para rastrear este tipo de ataques. Sin embargo, nuevos datos aportados por fuentes de inteligencia permiten reconstruir lo que ocurrió.