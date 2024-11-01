edición general
Mark Rutte, secretario general de la OTAN muestra su fe ciega en Trump: "Tengo plena confianza, es el único que puede lograr" un acuerdo de paz en Ucrania

Mark Rutte compromete a la Alianza Atlántica a ponerse detrás del presidente de EEUU en unas gestiones que se están caracterizando por notables volantazos desde su llegada a la Casa Blanca y por su mejor sintonía con Putin que con Zelenski

Gry #1 Gry
¡Buen chico! Toma una galletita.
9 K 132
Sandman #5 Sandman
#1 Hay que hacer caso a 'daddy' o le dará unas cachetadas en el trasero por ser un chico malo.
2 K 33
Dene #6 Dene
He visto perros callejeros con más dignidad que este infraser
4 K 63
bioibon #8 bioibon
#6 Por favor, no ofendas la infinita dignidad de un perro comparándolo con este puto paramecio
2 K 40
Asimismov #12 Asimismov
#8 ameba, puta ameba.
1 K 22
Kamillerix #14 Kamillerix
#12 Con perdón de las amebas... :troll:
0 K 10
bioibon #4 bioibon
Valiente HDP. Como le gusta tragar sable de Trump. Este traidor es una auténtica vergüenza par Europa.
4 K 58
#7 Bravok1 *
Rutte es megasubnormal. Que se puede esperar de semejante lamebotas sumiso y ridículo.

"A sus pies señor Trump... A sus maravillosos y fantásticos pies mi señor... " (traducción)

Otro que enviaría a un zulo bien oscuro a pagar penitencia viendo videos de ucranianos pasando hambre o soldados muriendo en ataques rusos, dicho esto si, debieron rendirse hace mucho, es más debieron aceptar el tratado de seguridad ruso antes de que todo empezará. Ahora a disfrutar de lo que le venga al país más corrupto de la historia de Europa.
1 K 27
#10 Albarkas
Un mierda allá donde vaya.
Por eso está en el cargo que está.
0 K 20
antesdarle #2 antesdarle *
Tendremos que ver el precio de ese acuerdo de paz. Porque si es como Gaza ya nos podemos dar por perdidos de nuevo. Así hasta el más imbécil de la clase consigue un acuerdo de paz. Le das a la potencia invasora lo que quiere y al otro le dices que es lo que hay. Eso no es un acuerdo en términos normales, es una capitulación, que también es un acuerdo pero una parte básicamente se rinde.
1 K 19
capitan__nemo #9 capitan__nemo
¿Y si hay acuerdo de paz para qué necesitamos el gasto de 5% de pib en defensa?
Vaya teatro nazi que se montan todos estos.

El eje estadounidense-israelí-ruso y la injerencia por influencia difusa de las plataformas.
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14

La pinza
www.meneame.net/story/trump-insto-zelenskyy-aceptar-condiciones-putin-

Enlaces sobre el gasto militar y que es mejor gastarlo/invertirlo en otros sectores…   » ver todo el comentario
0 K 19
#16 meta
A ver cuanto tarda este en aliarse con otras derechas europeas para poner un gobierno títere que se dedique a comprar material usano o alemán y que no tenga sunpropia voz a nivel internacional. Que Europa ya tiene suficientes países importantes y España tiene que seguir siendo una marioneta.

Curiosamente, el tonto util para mantener la irrelevancia de España seran otra vez los "españoles y muy españoles"
0 K 14
pitercio #3 pitercio *
Otro comando del equipo cobra.
0 K 12
io1976 #11 io1976
Como arrastrado sin dignidad alguna y miserable el Rutte no tiene rival, los eligen bien los amos yankis.
0 K 11
kevers #13 kevers
Pero cuánto asco da este tío.
0 K 11
johel #17 johel
Como el acuerdo sea como el de Gaza, ya pueden empezar a construir gulags nuevos para los disidentes ucranianos.
0 K 11
#15 Tiranoc
Se puede ver que todavía tiene los dientes de leche.
0 K 7

