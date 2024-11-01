Mark Rutte, secretario general de la OTAN muestra su fe ciega en Trump: "Tengo plena confianza, es el único que puede lograr" un acuerdo de paz en Ucrania

Mark Rutte compromete a la Alianza Atlántica a ponerse detrás del presidente de EEUU en unas gestiones que se están caracterizando por notables volantazos desde su llegada a la Casa Blanca y por su mejor sintonía con Putin que con Zelenski
| etiquetas: otan , rutte , traidor , lamebotas
"A sus pies señor Trump... A sus maravillosos y fantásticos pies mi señor... " (traducción)
Otro que enviaría a un zulo bien oscuro a pagar penitencia viendo videos de ucranianos pasando hambre o soldados muriendo en ataques rusos, dicho esto si, debieron rendirse hace mucho, es más debieron aceptar el tratado de seguridad ruso antes de que todo empezará. Ahora a disfrutar de lo que le venga al país más corrupto de la historia de Europa.
Por eso está en el cargo que está.
Vaya teatro nazi que se montan todos estos.
El eje estadounidense-israelí-ruso y la injerencia por influencia difusa de las plataformas.
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14
La pinza
www.meneame.net/story/trump-insto-zelenskyy-aceptar-condiciones-putin-
Enlaces sobre el gasto militar y que es mejor gastarlo/invertirlo en otros sectores… » ver todo el comentario
Curiosamente, el tonto util para mantener la irrelevancia de España seran otra vez los "españoles y muy españoles"