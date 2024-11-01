Marimar, dueña de una panadería en Burgos: "faltan trabajadores, la mano de obra se cansa rápido"

Se multiplican por toda España los casos como el de esta panadería que después de buscar, sin éxito, un trabajador para que esté los domingos de madrugada, se han cansado: "nos da rabia quedarnos sin obreros, por eso hemos decidido cerrar los domingos". Los salarios bajos, poco competitivos, en comparación con el esfuerzo físico y los turnos necesarios para realizar una trabajo de este tipo es quizá una de las causas principales que hacen que la gente joven no opte por este tipo trabajos. Pero también influyen la escasa visibilidad y prestigio.