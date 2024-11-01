"María Jesús Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda autorizó la inclusión de Leire Díez como representante de la SEPI en el equipo ministerial designado para "contactar, negociar, seleccionar y validar" las contrataciones de urgencia durante la pandemia. Las funciones de esta "mesa técnica" consistían en "filtrar las ofertas recibidas por los proveedores y dar luz verde a los contratos por el procedimiento de urgencia".
| etiquetas: maría jesús montero , leire díez , psoe , corrupción , pandemia , fontanera , sepi
Y que ? Han detectado alguna ilegalidad atribuible a María Jesús Montero ?
Pues eso
Esto no es periodismo, es panfletismo politico.