María Jesús Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia

La vicepresidenta y ministra de Hacienda autorizó la inclusión de Leire Díez como representante de la SEPI en el equipo ministerial designado para "contactar, negociar, seleccionar y validar" las contrataciones de urgencia durante la pandemia. Las funciones de esta "mesa técnica" consistían en "filtrar las ofertas recibidas por los proveedores y dar luz verde a los contratos por el procedimiento de urgencia".

| etiquetas: maría jesús montero , leire díez , psoe , corrupción , pandemia , fontanera , sepi
8 comentarios
CharlesBrowson
No no noooo será cosa de alguna IA mi pezuña en el fuego por esta piara!!
mono
Creo que alguno (guapo) va a declarar pronto que casi no conoce a Maria Jesús Montero, que ha coincidido un par de veces con ella en eventos del partido, pero nunca han comdo juntos
Lamantua
Pero si era militante de base y no la conoce ni el tato. Menuda mafia el R78.
MacMagic
Esperando el voto bulo de la defensa incansable de Menéame.
Mesopotámico
Se viene cartita a la ciudadania
aPedirAlMetro
"María Jesús Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia"
Y que ? Han detectado alguna ilegalidad atribuible a María Jesús Montero ?
Pues eso

Esto no es periodismo, es panfletismo politico.
Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
