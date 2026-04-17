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María Corina Machado desde España: "Los queremos a todos de vuelta en una Venezuela libre"

María Corina Machado desde España: "Los queremos a todos de vuelta en una Venezuela libre"

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, y líder de las fuerzas democráticas venezolanas, Maria Corina Machado en su visita a Madrid

| etiquetas: maría corina machado , todos de vuelta , de , españa , a , venezuela
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dene #6 Dene
Desde España también queremos que se vayan!! Sobre todo los que se permiten criticar son razón el sistema que les acoge...y arrasan el mercado de vivienda
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#6 Esos jamás lo harían, no? Si siempre piden que no opinemos de la política de su país por no vivir allí. No serán tan hipócritas, no?
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Gotsel #15 Gotsel *
#6 y también todos los que se permiten delinquir en el país que los acoge, o esto ya seria xenofobia? Qué digo yo que la libertad de expresión es mejor que robar...

A veces parece que la única xenofobia consentida y promocionada en este sitio es contra los venezolanos de derechas.
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mariKarmo #10 mariKarmo *
Esta tiparraca es una vendida y un bicho muy venenoso.

Ha sido invitada por el Presidente de España y lo ha rechazado. Ha preferido ir con la oposición.

He hecho un desprecio a todos los españoles. Una vergüenza.

Esta mujer que tantos aplausos se lleva ofreció regalar su Nobel a un tirano si le daba la presidencia de su país.

Si esto no es ser una auténtica CORRUPTA me corto las venas aquí mismo y me quedo muerta.
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Supercinexin #11 Supercinexin
#10 Es de Derechas. ¿Qué esperas?
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cocolisto #7 cocolisto
Pobre Guaidó, te esta haciendo bueno la pajarraca ésta.
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#9 PAULOALBOS
Por favor, hoy mejor que mañana
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reithor #3 reithor *
Me parece un mensaje adecuado. Por lo menos que repesquen a los pijos yunqueros del barrio de Salamanca.
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#4 muerola
#3 efectivamente a ver si empiezan a desfilar
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HAL9K #1 HAL9K
Según Trump, en Venezuela ya no hay ningún problema.
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#2 To_lo_loco
Es lo que tienen los que venden su alma al diablo. Que una vez que el diablo se la cobra lo que queda de ti es un espantapájaros siniestro que solo puede juntarse con otros espantapájaros.
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Mesopotámico #5 Mesopotámico
Y quien limpiará los culos de nuestros abuelos y recogerá nuestra fruta??? >:-(
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fofito #8 fofito
#5 los iraníes exiliados que no tienen remilgos en que se bombardee su país porque nadie sabe lo que están sufriendo
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A.more #14 A.more
Nosotros conque os vayáis tú y los que son como tú nos vale. En España ya tenemos fascistas de aqui
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EldelaPepi #13 EldelaPepi
La sonrisa de esta bicha me hiela la sangre.
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menéame