María Corina Machado asegura en una entrevista con el hijo de Trump que quiere privatizar el petróleo venezolano y que EEUU gane "mucho dinero"

María Corina Machado asegura en una entrevista con el hijo de Trump que quiere privatizar el petróleo venezolano y que EEUU gane "mucho dinero"

Machado explicaba en una entrevista una estrategia que busca desarrollar y con la cual pretende entregar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Respondiendo a una serie de preguntas que el hijo de Donald Trump le planteaba, Machado habló de privatizar toda la industria de su país ... "Vamos a echar al gobierno de este sector" Machado subrayaba que Venezuela ofrece a las empresas estadounidenses la oportunidad de realizar inversiones y que "sus buenas personas" consigan "ganar mucho dinero".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esa salvapatrias de premio novel de la paz es una vendida a EEUU y traidora a los intereses de su pais, bien la han cagado con ese premio
obmultimedia #9 obmultimedia
#1 Ya tenemos el porque de la no felicitacion de Sanchez a esta vende patrias.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Lo sabia quien era de sobra.
janatxan #2 janatxan
El premio nobel a la zorra del año tendrían que haberle dado, no se esconde en mostrar sus intenciones de vender el país al mejor postor.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Al mejor postor no, que entonces a lo mejor entra China.

Al más fascista.
janatxan #4 janatxan *
#3 cuando tu posición negociadora no se valora en activos sino en capacidad de presión, sí, los yankies son el mejor y único postor.
skaworld #5 skaworld
#2 #3 ... Como si aqui el que pague mas o la ideologia política tuviesen la mas minima importancia.

Aqui se vende lo que sea al que mejor soborne. De toda la puta vida. Que pareceis nuevos.
janatxan #6 janatxan
#5 ya, eso es innegable, pero el envío va de Venezuela y esa pájara.
IkkiFenix #8 IkkiFenix *
Los premios de la paz se los suelen dar a golpistas y a los amigos del Estado genocida de Israel como esta señora.

Aquí un resumen de esta tiparraca blanqueada en todas las cadenas españolas: youtu.be/3JY-zBBRKLA?t=1208
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Lo que viene siendo convertir Venezuela en una colonia gringa, no?

Merece no un Nobel de la Paz, sino dos, o tres.
#7 Dedalos *
Jajaja, este es el nivel de la política de exteriores en el nuevo mundo..., vergüencita
