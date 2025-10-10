María Corina Machado asegura en una entrevista con el hijo de Trump que quiere privatizar el petróleo venezolano y que EEUU gane "mucho dinero"

Machado explicaba en una entrevista una estrategia que busca desarrollar y con la cual pretende entregar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Respondiendo a una serie de preguntas que el hijo de Donald Trump le planteaba, Machado habló de privatizar toda la industria de su país ... "Vamos a echar al gobierno de este sector" Machado subrayaba que Venezuela ofrece a las empresas estadounidenses la oportunidad de realizar inversiones y que "sus buenas personas" consigan "ganar mucho dinero".