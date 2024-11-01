edición general
María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y afirma que Venezuela será el principal aliado de EEUU

María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y afirma que Venezuela será el principal aliado de EEUU

Realiza estas declaraciones pese al rechazo del republicano para que la opositora lidere el país tras el secuestro de Maduro

20 comentarios
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
Esa patriota!!!
10 K 124
WcPC #2 WcPC
#1 Y amante de la paz.
3 K 34
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
#1 ¡Traidoraaaaa! ¡a la guillotina con ella! :wall:
1 K 20
pip #4 pip
Muchacha, que te ha dicho que no tienes el respeto de la gente, que me ha dolido hasta a mí que no soy nada de tuyo. Un poquito de dignidad.
10 K 119
#8 Dav3n
#4 Es un pelele que representa muchos intereses dentro de occidente, probablemente no le quede otra más que salir a dar la cara, por el salario, obviamente. Igual que Guaidó.

Lo preocupante es que ningún medio se confianza de nuestro país te lo hubiera explicado hace años...

Ese es el poder real de EEUU y no otro.
2 K 36
Supercinexin #17 Supercinexin
#4 Dignidad es algo que jamás ha tenido ni ella ni los suyos. Desconoce completamente el significado de esa palabra.
2 K 35
johel #6 johel *
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
¡Aficionados, que sois todos unos aficionados!"
4 K 50
u_1cualquiera #15 u_1cualquiera
Yo doy todo mi apoyo a Luis de la Fuente y le deseo suerte en el Mundial puede contar conmigo cuando me necesite
2 K 38
#13 chavi
Y ella quien es para asegurar nada, si no es nadie?
2 K 37
Lamantua #5 Lamantua *
Hasta que no quede ni una gota de petróleo. Eso sí, van a comprar Madrid entero con el expolio, no el B° Salamanca.
1 K 24
Cehona #7 Cehona
#5 Imposible que compren Madrid que es comunista y bolivariana.
Aunque ya no se celebre la fiesta del PC
0 K 15
#9 Kuruñes3.0 *
Lameculismo nivel Putingrado xD casi se equivoca, putin tira más dog chow a sus perros...
1 K 20
trixk4 #18 trixk4
Esto parece un casting para ver quién se baja más los pantalones por Mr Tromp y cumplir sus órdenes.
1 K 19
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
Dejando aparte de qué lado de la política venezolana esté cada uno, es un dolor ver a qué nivel de genuflexión llega esta tía. Acaban de pisotear la soberanía de su país, y sigue alabando a Trump.
0 K 13
#20 Suleiman
Lo dijo después de ser usada como felpudo por Trump.
0 K 12
Jakeukalane #16 Jakeukalane
Lo que diga está tía no le importa a nadie.
0 K 12
Amoniaco #10 Amoniaco *
Esta no se ha enterado. Lo mejor para Venezuela era maduro. Que coño sobra esta o los 8 millones de desplazados de Venezuela.

1 os dio la Navidad el 1 de octubre. Sorprendente.

2 os hizo millonarios. Literalmente nunca tendréis tantos millones como habéis tenido con maduro.

3 daba trabajo, tenía una legión de criados, ni la reina de Inglaterra.

4 se acabaron las plagas de alimañas, se las comían todas, empezaron con los perros y acabaron por las ratas, no verás una paloma por caracas.

5…   » ver todo el comentario
0 K 6
Tkachenko #11 Tkachenko *
#10 anda, termina la ESO y luego ya vienes a soltar tu mierda
2 K 39
#14 chavi
#10 Lo mejor para Venezuela es Delcy y la parte "buena" del Chavismo de la que forma parte. María Corina lo sabe y ahora van a ser "mejores amigas".
0 K 12

