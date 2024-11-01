·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14816
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8171
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4683
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4950
clics
La guerra es un latrocinio
6485
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
627
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
480
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
524
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
471
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
456
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
19
clics
María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y afirma que Venezuela será el principal aliado de EEUU
Realiza estas declaraciones pese al rechazo del republicano para que la opositora lidere el país tras el secuestro de Maduro
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
,
eeuu
,
petróleo
,
machado
13
2
1
K
95
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
1
K
95
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Esa patriota!!!
10
K
124
#2
WcPC
#1
Y amante de la paz.
3
K
34
#3
TheIpodHuman
*
#1
¡Traidoraaaaa! ¡a la guillotina con ella!
1
K
20
#4
pip
Muchacha, que te ha dicho que no tienes el respeto de la gente, que me ha dolido hasta a mí que no soy nada de tuyo. Un poquito de dignidad.
10
K
119
#8
Dav3n
#4
Es un pelele que representa muchos intereses dentro de occidente, probablemente no le quede otra más que salir a dar la cara, por el salario, obviamente. Igual que Guaidó.
Lo preocupante es que ningún medio se confianza de nuestro país te lo hubiera explicado hace años...
Ese es el poder real de EEUU y no otro.
2
K
36
#17
Supercinexin
#4
Dignidad es algo que jamás ha tenido ni ella ni los suyos. Desconoce completamente el significado de esa palabra.
2
K
35
#6
johel
*
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
¡Aficionados, que sois todos unos aficionados!"
4
K
50
#15
u_1cualquiera
Yo doy todo mi apoyo a Luis de la Fuente y le deseo suerte en el Mundial puede contar conmigo cuando me necesite
2
K
38
#13
chavi
Y ella quien es para asegurar nada, si no es nadie?
2
K
37
#5
Lamantua
*
Hasta que no quede ni una gota de petróleo. Eso sí, van a comprar Madrid entero con el expolio, no el B° Salamanca.
1
K
24
#7
Cehona
#5
Imposible que compren Madrid que es comunista y bolivariana.
Aunque ya no se celebre la fiesta del PC
0
K
15
#9
Kuruñes3.0
*
Lameculismo nivel Putingrado
casi se equivoca, putin tira más dog chow a sus perros...
1
K
20
#18
trixk4
Esto parece un casting para ver quién se baja más los pantalones por Mr Tromp y cumplir sus órdenes.
1
K
19
#19
Un_señor_de_Cuenca
Dejando aparte de qué lado de la política venezolana esté cada uno, es un dolor ver a qué nivel de genuflexión llega esta tía. Acaban de pisotear la soberanía de su país, y sigue alabando a Trump.
0
K
13
#20
Suleiman
Lo dijo después de ser usada como felpudo por Trump.
0
K
12
#16
Jakeukalane
Lo que diga está tía no le importa a nadie.
0
K
12
#10
Amoniaco
*
Esta no se ha enterado. Lo mejor para Venezuela era maduro. Que coño sobra esta o los 8 millones de desplazados de Venezuela.
1 os dio la Navidad el 1 de octubre. Sorprendente.
2 os hizo millonarios. Literalmente nunca tendréis tantos millones como habéis tenido con maduro.
3 daba trabajo, tenía una legión de criados, ni la reina de Inglaterra.
4 se acabaron las plagas de alimañas, se las comían todas, empezaron con los perros y acabaron por las ratas, no verás una paloma por caracas.
5…
» ver todo el comentario
0
K
6
#11
Tkachenko
*
#10
anda, termina la ESO y luego ya vienes a soltar tu mierda
2
K
39
#12
Amoniaco
#11
0
K
6
#14
chavi
#10
Lo mejor para Venezuela es Delcy y la parte "buena" del Chavismo de la que forma parte. María Corina lo sabe y ahora van a ser "mejores amigas".
0
K
12
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo preocupante es que ningún medio se confianza de nuestro país te lo hubiera explicado hace años...
Ese es el poder real de EEUU y no otro.
¡Aficionados, que sois todos unos aficionados!"
Aunque ya no se celebre la fiesta del PC
1 os dio la Navidad el 1 de octubre. Sorprendente.
2 os hizo millonarios. Literalmente nunca tendréis tantos millones como habéis tenido con maduro.
3 daba trabajo, tenía una legión de criados, ni la reina de Inglaterra.
4 se acabaron las plagas de alimañas, se las comían todas, empezaron con los perros y acabaron por las ratas, no verás una paloma por caracas.
5… » ver todo el comentario