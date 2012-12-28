edición general
Mantener la nuclear no es una cuestión ideológica, sino económica y técnica

El parque nuclear español no cierra porque sea obsoleto ni porque sea peligroso. Cierra por una decisión política tomada de antemano y sostenida artificialmente mediante una carga fiscal que ninguna otra fuente de energía soporta. Pedimos que compita en las mismas condiciones que el resto. Y garantizar que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear certifique que una central opera con plenas garantías, esa evaluación sea vinculante para la concesión de la licencia, de forma que una central segura no pueda cerrarse por razones políticas.

| etiquetas: csn
Pues si lo dice Roca Comunicación S.L., tendremos que estar de acuerdo.

cincodias.elpais.com/directorio-empresas/empresa/1946750/roca-comunica

Es una pena que en España exista tanta opacidad en torno a quién cojones opera cada empresa, cuando en UK la información sobre las empresas privadas es totalmente pública y se puede consultar online en una web oficial del gobierno simplemente poniendo el nombre de la compañía. Así puedes enterarte de quién te está contando según qué cosas.
#1 Artículo patrocinado la Fundación para el Avance de la Libertad (fundalib). Cito de su web: "Su misión es promover la libertad individual y las políticas públicas basadas en el liberalismo y el libre mercado en los ámbitos político, social, cultural y económico"

Por eso el artículo insiste tanto en que hay que quitarle impuestos a las nucleares. El estado las construye, asume la gestión de residuos radiactivos durante décadas, la gestion de los posibles riesgos y accidentes.... y ahora la empresa tiene que pagar menos impuestos y se lo lleva todo. Un negocio redondo, siguiento el dogma tan liberal de nacionalizar gastos y privatizar ganancias.
#5 Ni el estado ha sido quien ha construido las centrales, ni el estado paga la gestión de residuos, lo pagan las centrales con la tasa a Enresa.

Esos dos impuestos inventados que no pagan el resto de tecnologías, no son para la gestión de residuos.
Uno se usa para pagar el déficit de tarifa eléctrico y el autonómico no se sabe su uso.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20121228&tn=0#
#9 Las electricas pagan los impuestos regulares que pagan todas las centrales, pero además pagan:
-Tasa por utilización del dominio público radioactivo
-Tasa para el Fondo de Residuos Radiactivos
-Contribución al Fondo de Desmantelamiento
#1 Es más fácil aún, si el nick del que trae la noticia es claramente una chanza a ciertos grupos políticos, sabes perfectamente que te está vendiendo una mentira.
Mantener las centrales nucleares puede ser ruinoso e ideológicamente negativo. El mantenimiento de las centrales nucleares, la dependencia del uranio, los riesgos de las centrales nucleares hay que compararlos con los precios más competitivos de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento.
Este es el debate que siempre se repite y cada vez el balance es más negativo para la energía nuclear.
#2 No, si se puede estudiar solo economica y técnicamente.
Se estudia:
cuanto vale construir la central
cuanto vale dotarla de la infraestructura, por ejemplo de la empresa usana que vino hace poco a hacer propaganda (con el posible riesgo de veto del naranjito, que te queda la central a mitad)
cuanto vale desacoplar centrales solares a la horas del mediodía porque la nuclear no se puede apagar a ratos (dejamos de comprar energía barata para pagar la nuclear, más cara a esas horas)
En su lugar,…   » ver todo el comentario
#2 ¿La dependencia del uranio? Pero si el uranio es abundante y de hecho hay minas en España...
#13 No hay tanto Uranio en el mundo, Francia tenía un control de las minas de Uranio de Niger, proveedor histórico y clave. Ahora esas minas han pasado a control Ruso y Chino.
Parte del Uranio que llega a Europa proviene de Rusia, a pesar de los esfuerzos por diversificar el suministro tras la invasión de Ucrania. Rusia desempeña un papel crucial en el ciclo del combustible nuclear europeo, no solo exportando uranio natural, sino principalmente suministrando uranio enriquecido necesario para las centrales nucleares.
Hay dependencia. Mucha dependencia. Y no hay tanto Uranio.
Por el precio de las nucleares ¿no podemos crear parques de baterías? Almacenamos producción solar y eólica como en un coche.
#8 Es lo que va a ocurrir por mucho que lloren los voceros nucleares que menean todos los días cuatro no-noticias patrocinadas por el lobby de turno.
LA necesidad del cierre de las centrales nucleares es una cuestion, tecnica, de la FISICA: los materiales de las centrales son deteriorados estructuralmente debido al bombardeo radioactivo al que están sometidos, tienen una vida limitada. Almaraz tienen unos daños estucturales que están provocando incedentes nada desdeñables, debe cerrarse YA. En sus alrededores hay unos niveles radioactivos peligrosos para la salud humana
#7 Pues si fuera así, sería el CSN quien diría cuando es el momento del cierre por cuestiones técnicas y habría que respetarlo.

Pero si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que una central opera con plenas garantías, esa evaluación debería sea vinculante, eso es lo que piden
debería, pero lo cierto es que no.
