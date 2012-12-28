Mantener la nuclear no es una cuestión ideológica, sino económica y técnica

El parque nuclear español no cierra porque sea obsoleto ni porque sea peligroso. Cierra por una decisión política tomada de antemano y sostenida artificialmente mediante una carga fiscal que ninguna otra fuente de energía soporta. Pedimos que compita en las mismas condiciones que el resto. Y garantizar que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear certifique que una central opera con plenas garantías, esa evaluación sea vinculante para la concesión de la licencia, de forma que una central segura no pueda cerrarse por razones políticas.