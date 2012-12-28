Mantener la nuclear no es una cuestión ideológica, sino económica y técnica

El parque nuclear español no cierra porque sea obsoleto ni porque sea peligroso. Cierra por una decisión política tomada de antemano y sostenida artificialmente mediante una carga fiscal que ninguna otra fuente de energía soporta. Pedimos que compita en las mismas condiciones que el resto. Y garantizar que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear certifique que una central opera con plenas garantías, esa evaluación sea vinculante para la concesión de la licencia, de forma que una central segura no pueda cerrarse por razones políticas.
Es una pena que en España exista tanta opacidad en torno a quién cojones opera cada empresa, cuando en UK la información sobre las empresas privadas es totalmente pública y se puede consultar online en una web oficial del gobierno simplemente poniendo el nombre de la compañía. Así puedes enterarte de quién te está contando según qué cosas.
Por eso el artículo insiste tanto en que hay que quitarle impuestos a las nucleares. El estado las construye, asume la gestión de residuos radiactivos durante décadas, la gestion de los posibles riesgos y accidentes.... y ahora la empresa tiene que pagar menos impuestos y se lo lleva todo. Un negocio redondo, siguiento el dogma tan liberal de nacionalizar gastos y privatizar ganancias.
Esos dos impuestos inventados que no pagan el resto de tecnologías, no son para la gestión de residuos.
Uno se usa para pagar el déficit de tarifa eléctrico y el autonómico no se sabe su uso.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15649&p=20121228&tn=0#
-Tasa por utilización del dominio público radioactivo
-Tasa para el Fondo de Residuos Radiactivos
-Contribución al Fondo de Desmantelamiento
Este es el debate que siempre se repite y cada vez el balance es más negativo para la energía nuclear.
Se estudia:
cuanto vale construir la central
cuanto vale dotarla de la infraestructura, por ejemplo de la empresa usana que vino hace poco a hacer propaganda (con el posible riesgo de veto del naranjito, que te queda la central a mitad)
cuanto vale desacoplar centrales solares a la horas del mediodía porque la nuclear no se puede apagar a ratos (dejamos de comprar energía barata para pagar la nuclear, más cara a esas horas)
En su lugar,
Parte del Uranio que llega a Europa proviene de Rusia, a pesar de los esfuerzos por diversificar el suministro tras la invasión de Ucrania. Rusia desempeña un papel crucial en el ciclo del combustible nuclear europeo, no solo exportando uranio natural, sino principalmente suministrando uranio enriquecido necesario para las centrales nucleares.
Hay dependencia. Mucha dependencia. Y no hay tanto Uranio.
Pero si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que una central opera con plenas garantías, esa evaluación debería sea vinculante, eso es lo que piden