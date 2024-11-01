Malas noticias para la renta básica: los pobres no actúan como nos esperábamos

Hubo un momento, allá por 2016, en el que el oráculo de Silicon Valley decidió que había llegado la hora de arreglar el capitalismo. Sam Altman, el demiurgo detrás de OpenAI y actual rostro visible de esa inteligencia artificial que promete, o amenaza, con reescribir el código fuente de nuestra civilización. Su ambición, siempre faraónica y teñida de un mesianismo tecnocrático, le llevó a fundar YC Research (más tarde OpenResearch). ¿Su objetivo? Nada menos que hackear la estructura socioeconómica ante el inminente tsunami de la automatización.