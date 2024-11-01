edición general
Malas noticias para la renta básica: los pobres no actúan como nos esperábamos

Hubo un momento, allá por 2016, en el que el oráculo de Silicon Valley decidió que había llegado la hora de arreglar el capitalismo. Sam Altman, el demiurgo detrás de OpenAI y actual rostro visible de esa inteligencia artificial que promete, o amenaza, con reescribir el código fuente de nuestra civilización. Su ambición, siempre faraónica y teñida de un mesianismo tecnocrático, le llevó a fundar YC Research (más tarde OpenResearch). ¿Su objetivo? Nada menos que hackear la estructura socioeconómica ante el inminente tsunami de la automatización.

Comentarios destacados:        
jdmf #2 jdmf
Los receptores del dinero gratis no aprovecharon la oportunidad para convertirse en la próxima generación de innovadores, ni siquiera para mejorar sustancialmente su “capital humano”

... Pero vamos a ver, si vivís en un mundo de mierda en el que se basa que tu único objetivo en la vida es tener el dinero justo para subsistir ¿Qué esperas que haga si me lo das mediante una rbu?

Ahora bien, si me das una sociedad donde ser buena persona, el trabajo es dignificar (y no humillar como…   » ver todo el comentario
7 K 62
#3 VFR
#2 se espera mejorar la sociedad
0 K 8
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero *
#3 Que no haya gente rebuscando en la basura es mejorar la sociedad.
4 K 42
#18 VFR
#5 de donde te inventas que rebuscaban en la basura o que no lo hagan ahora
0 K 8
CerdoJusticiero #19 CerdoJusticiero
#18 Madre mía.
0 K 11
cosmonauta #22 cosmonauta *
#5 La RBU difícilmente resolverá la pobreza extrema, la gente rebuscando en la basura, porque no ataca el problema de base de la identidad ni la ciudadanía.
0 K 13
CerdoJusticiero #23 CerdoJusticiero
#22 Según la entiendo yo, es precisamente la pobreza extrema lo que busca solucionar. Se supone que es un ingreso periódico, fijo y suficiente para garantizar una vida digna.

Una persona que reciba una RBU no debería necesitar trabajar un solo día al mes para tener sus necesidades básicas cubiertas. Esto eliminaría la necesidad de aceptar trabajos de mierda para acceder a una vida aproximadamente digna.
0 K 11
cosmonauta #26 cosmonauta *
#23 Pero solo a ciudadanos, es decir, personas con identidad y derechos en nuestra sociedad.

Desafortunadamente, hay mucha gente sin identidad ni derechos: inmigrantes sin permiso.

La RBU los expulsará aún más del sistema.
0 K 13
santim123 #7 santim123
#2 Yo la RBU la veo con los mismos ojos que las pagas que reciben ciertos sectores poblacionales que generan strikes aquí.
Toda paga debería ser revisada y condicionada a una formación continua, búsqueda activa de empleo o algo que redunde en el bien de la sociedad.
No una paga para parásitos o por el único mérito de parir hijos sin control que van a salir igual de parásitos que los padres.
Una paga para no tener que trabajar y que tú mayor preocupación por las mañanas sea si te pones a jugar al FIFA o al GTA, pues no.
3 K 19
mandelbr0t #8 mandelbr0t *
#2 Descubrimiento de los estudios: Los receptores del dinero gratis no aprovecharon la oportunidad para convertirse en la próxima generación de innovadores, ni siquiera para mejorar sustancialmente su “capital humano”. Lo que hicieron fue trabajar menos. Vamos que han descubierto la rueda.

#7 El trabajo no es la naturaleza del ser humano, "la cultura del esfuerzo" es un invent para hacernos más productivos. Los humanos cazadores-recolectores solo trabajaban lo necesario para alimentarse (3-5 horas al día), luego se tocaban los huevos a dos manos.
7 K 72
#10 Enfin...
Situación: la hiperautomatización hará que mucha gente no tenga trabajo y por lo tanto ingresos. Hagamos un experimento de dar dinero a la gente.

* La gente trabaja de media 1,5h menos a la semana *

Los ultra liberales: el experimento es un fracaso, ha habido una merma en productividad, los pobres son simplemente unos vagos, :ffu:
3 K 48
DrEvil #4 DrEvil
"Al final, el experimento de Altman ha demostrado lo que los cínicos sospechaban: si le das dinero a la gente sin pedir nada a cambio, no obtienes un renacimiento social. Obtienes gente que trabaja un poco menos, gana menos por su cuenta y ve un poco más de Netflix."

Demoledor xD

Venga esa fase de negación/negociación. ¿Qué es lo que está mal hecho en el estudio? Para que funcione tiene que ser a toda la sociedad, o algo así, ¿verdad?
3 K 48
Ishkar #6 Ishkar
#4 Lo que es interesante también es ver la comparativa con otros estudios que se han hecho en otros países al respecto, donde los resultados fueron bastante diferentes. Es lógico pensar que la sociedad es un factor clave en como el individuo actúa.
3 K 42
DrEvil #12 DrEvil
#6 Supongo quel el del artículo:

"Peor aún, otro estudio reciente del NBER sobre un experimento similar en Finlandia (Aaltonen et al.) arroja un jarro de agua fría adicional: el dinero gratis tampoco redujo la criminalidad. Ni la perpetración de delitos ni la victimización se movieron un milímetro. Cero."

No te valdrá, ¿no?
0 K 8
Kyoko #20 Kyoko
#4 Es como el comunismo. Si la gente tiene todo en comun, trabajara por amor al sistema. La realidad, la gente intenta trabajar lo minimo posible porque no hay incentivos. La reaccion de los dirigentes, machacar a los trabajadores con castigos y disciplina hasta que logremos el “hombre nuevo”. Decadas despues el hombre nuevo sigue sin aparecer y el sistema colapsa.
Ningun sistema que se base en como la gente deberia ser y no como realmente es es viable
1 K 23
cosmonauta #25 cosmonauta
#20 "Si la gente tiene todo en comun, trabajara por amor al sistema."

Un bien ejemplo que contradice esa afirmación son los kolkhozes soviéticos.

No funcionaron. Incluso fueron parte de la caída de las grandes hambrunas en Ucrania. No todo era mala fé, también había incompetencia. La gente se implica menos si no hay incentivo individual directo.
0 K 13
CerdoJusticiero #21 CerdoJusticiero
#4 ¿Demoledor? Esto no es una RBU, es la versión techno-retrasada de un pijo de Silicon Valley qué cree que el objetivo del ser humano es tener tiempo libre para montar una star-up.
0 K 11
#16 juanac
Me he leído el abstract y lo que dice es:

"an experiment in which 1,000 low-income individuals were randomized into receiving $1,000 per month unconditionally for three years, with a control group of 2,000 participants receiving $50/month. We gather detailed survey data, administrative records, and data from a mobile phone app. The transfer caused total individual income excluding the transfers to fall by about $1,800/year relative to the control group and a 3.9 percentage point decrease…   » ver todo el comentario
4 K 46
Olepoint #14 Olepoint
Recuerdo, por si a alguien se le olvida, que el objetivo final de la vida es disfrutar, no trabajar , ni producir. Si podemos producir pero teniendo más felicidad, es la mejor solución. Si tenemos máquinas/IA que pueden producir por nosotros, lo lógico es que produzcan ellas y nosotros, los humanos, nos dediquemos a disfrutar.

El problema pueden ser esos que no saben disfrutar de la vida.
4 K 43
#17 juanac
#14 Exacto. Presentar como un fracaso que la gente tenga más tiempo de ocio... no lo acabo de entender. Hay partidos que siguen machacando con esa idea anacrónica de "el pleno empleo", no saben por dónde viene el aire. Están a uvas.
1 K 21
jm22381 #9 jm22381
Si das RBU porque las IAs y los robots hacen TODO el trabajo... ¿para qué quieres que emprenda la gente? Qué emprendan las máquinas!
2 K 25
#13 levante
El título no está bien: los pobres no actuamos como esperaban.
1 K 21
#1 petal
Todas las revoluciones son, indudablemente, positivas.
0 K 12
#11 poxemita
Joder, eso ya se hizo, se llamaba PER y los resultados fueron 40 años de gobierno monocolor.
0 K 11
#15 mam23
Solo hay que ver el caso contrario, le das dinero a un multimillonario y no se dedica a hacer el bien para la humanidad, sino que buscará la forma de anular a la competencia en su beneficio.
1 K 10
#24 Kuruñes3.0
"Lo que hicieron fue trabajar menos. En concreto, la participación laboral cayó dos puntos porcentuales y las horas trabajadas disminuyeron en 1,3 horas semanales de media. Puede parecer poco, pero extrapolado a una economía nacional, es un agujero negro de productividad."


APOCALIPTICO, TERRIBLE, J.PIQUERESCO!
0 K 7

