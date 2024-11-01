Malas noticias para la renta básica: los pobres no actúan como nos esperábamos

Hubo un momento, allá por 2016, en el que el oráculo de Silicon Valley decidió que había llegado la hora de arreglar el capitalismo. Sam Altman, el demiurgo detrás de OpenAI y actual rostro visible de esa inteligencia artificial que promete, o amenaza, con reescribir el código fuente de nuestra civilización. Su ambición, siempre faraónica y teñida de un mesianismo tecnocrático, le llevó a fundar YC Research (más tarde OpenResearch). ¿Su objetivo? Nada menos que hackear la estructura socioeconómica ante el inminente tsunami de la automatización.
Pero vamos a ver, si vivís en un mundo de mierda en el que se basa que tu único objetivo en la vida es tener el dinero justo para subsistir ¿Qué esperas que haga si me lo das mediante una rbu?
Ahora bien, si me das una sociedad donde ser buena persona, el trabajo es dignificar (y no humillar como
Una persona que reciba una RBU no debería necesitar trabajar un solo día al mes para tener sus necesidades básicas cubiertas. Esto eliminaría la necesidad de aceptar trabajos de mierda para acceder a una vida aproximadamente digna.
Desafortunadamente, hay mucha gente sin identidad ni derechos: inmigrantes sin permiso.
La RBU los expulsará aún más del sistema.
Toda paga debería ser revisada y condicionada a una formación continua, búsqueda activa de empleo o algo que redunde en el bien de la sociedad.
No una paga para parásitos o por el único mérito de parir hijos sin control que van a salir igual de parásitos que los padres.
Una paga para no tener que trabajar y que tú mayor preocupación por las mañanas sea si te pones a jugar al FIFA o al GTA, pues no.
#7 El trabajo no es la naturaleza del ser humano, "la cultura del esfuerzo" es un invent para hacernos más productivos. Los humanos cazadores-recolectores solo trabajaban lo necesario para alimentarse (3-5 horas al día), luego se tocaban los huevos a dos manos.
* La gente trabaja de media 1,5h menos a la semana *
Los ultra liberales: el experimento es un fracaso, ha habido una merma en productividad, los pobres son simplemente unos vagos,
Demoledor
Venga esa fase de negación/negociación. ¿Qué es lo que está mal hecho en el estudio? Para que funcione tiene que ser a toda la sociedad, o algo así, ¿verdad?
"Peor aún, otro estudio reciente del NBER sobre un experimento similar en Finlandia (Aaltonen et al.) arroja un jarro de agua fría adicional: el dinero gratis tampoco redujo la criminalidad. Ni la perpetración de delitos ni la victimización se movieron un milímetro. Cero."
No te valdrá, ¿no?
Ningun sistema que se base en como la gente deberia ser y no como realmente es es viable
Un bien ejemplo que contradice esa afirmación son los kolkhozes soviéticos.
No funcionaron. Incluso fueron parte de la caída de las grandes hambrunas en Ucrania. No todo era mala fé, también había incompetencia. La gente se implica menos si no hay incentivo individual directo.
"an experiment in which 1,000 low-income individuals were randomized into receiving $1,000 per month unconditionally for three years, with a control group of 2,000 participants receiving $50/month. We gather detailed survey data, administrative records, and data from a mobile phone app. The transfer caused total individual income excluding the transfers to fall by about $1,800/year relative to the control group and a 3.9 percentage point decrease
El problema pueden ser esos que no saben disfrutar de la vida.
