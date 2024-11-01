Malas noticias para el primer aeropuerto oceánico construido sobre una isla artificial: se está hundiendo tras 30 años operativo

Sobre una isla artificial en la Bahía de Osaka, Japón, el Aeropuerto Internacional de Kansai se hunde lentamente después de 30 años operativo. Desde su inauguración en 1994, los cimientos de arcilla blanda que soportan la construcción fueron sumergiéndose en el mar hasta alcanzar los 3,8 metros actuales. Si bien el aeropuerto puede considerarse como una obra de ingeniería con una planificación aproximada de 20 años, su infraestructura presenta un problema
- En unos años la actual terminal de aviones, se reconvierte en terminal para submarinos.
- Sobre el actual, se construye otro para otros 30 años.
No veo el problema en que una obra diseñada para durar 20 años haya llegado a los 30.
Most additional costs were initially due to the island's sinking, caused by the soft soils of Osaka Bay, which was anticipated by designers. The sink rate fell from 50 cm (20 in) per year during 1994 to 7 cm (3 in) per year in 2008.[45]
Es decir, se lleva hundiendo en el terreno desde que se hizo. Y estaba calculado.
Está tela de lejos de la costa, en mar abierto...
Casi parece como un enorme transatlántico que está conectado con un puente...