edición general
6 meneos
7 clics
Magyar anuncia que cerrará los informativos de los medios públicos de Hungría hasta que dejen de ser “propaganda” de Orbán

Magyar anuncia que cerrará los informativos de los medios públicos de Hungría hasta que dejen de ser “propaganda” de Orbán

Magyar ha asegurado que reestablecerá la libertad de prensa pero ha precisado que, mientras esos medios sigan difundiendo “propaganda”, no podrán emitir informativos.

| etiquetas: magyar , órban , censura , hungría
5 1 1 K 52 politica
3 comentarios
5 1 1 K 52 politica
#1 j-light
"...y sean propaganda mía"
5 K 87
#3 Pitchford
Lo que habrá metido ahí después de tantos años de gobierno Trump style..
2 K 40

menéame