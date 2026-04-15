Magyar suspenderá los informativos de los medios públicos por "la propaganda" de Orbán y pide al presidente que dimita

Cerrar los servicios de noticias de los medios públicos de Hungría, controlados hasta ahora por el saliente Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, será una de las primeras medidas que aplicará el futuro Ejecutivo encabezado por el conservador Péter Magyar, según ha prometido este martes. Asimismo, ha pedido la salida del presidente del país, próximo a Orbán.
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"Después de formar gobierno, una de las primeras medidas será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico”, ha afirmado Magyar en declaraciones a la radio pública Kossuth al referirse a la forma en la que el partido Fidesz de Orbán logró controlar la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, durante los últimos 16 años.
No se lo cree ni él.
Lo que hará (y tampoco me parece mal) es quitar a los que había y poner otros. Si pone otros medianamente neutrales estará bien y si no, pues hará lo que el otro (apuesto por la B)
Ojalá me equivoque.