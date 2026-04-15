Magyar suspenderá los informativos de los medios públicos por "la propaganda" de Orbán y pide al presidente que dimita

Cerrar los servicios de noticias de los medios públicos de Hungría, controlados hasta ahora por el saliente Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, será una de las primeras medidas que aplicará el futuro Ejecutivo encabezado por el conservador Péter Magyar, según ha prometido este martes. Asimismo, ha pedido la salida del presidente del país, próximo a Orbán.