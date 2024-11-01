Madrid se ha llenado de millonarios latinoamericanos, así que los millonarios españoles están creando clubes sin ellos

Los millonarios locales han encontrado una nueva forma de socializar: selectos clubes para miembros adinerados, con cuotas de entrada de cinco cifras y procesos de selección que recuerdan más a una entrevista de trabajo que a un lugar para socializar. (...) Normalmente estos espacios mantienen un perfil bajo y sus inauguraciones no aparecen en grandes titulares. Sin embargo, la lista de espera para entrar en algunos de ellos comienza incluso antes de abrir sus puertas. Rememorando la escena de Brad Pitt en el Club de la Lucha: "la primera...".