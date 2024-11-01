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Madrid se ha llenado de millonarios latinoamericanos, así que los millonarios españoles están creando clubes sin ellos

Los millonarios locales han encontrado una nueva forma de socializar: selectos clubes para miembros adinerados, con cuotas de entrada de cinco cifras y procesos de selección que recuerdan más a una entrevista de trabajo que a un lugar para socializar. (...) Normalmente estos espacios mantienen un perfil bajo y sus inauguraciones no aparecen en grandes titulares. Sin embargo, la lista de espera para entrar en algunos de ellos comienza incluso antes de abrir sus puertas. Rememorando la escena de Brad Pitt en el Club de la Lucha: "la primera...".

| etiquetas: madrid , millonarios , latinoamericanos , clubes
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
ccguy #1 ccguy
Bueno bueno... poco tardarán en llegar los clubes, en Madrid, para millonarios latinoamericanos que marginarán a los españoles... y como tienen mucha pasta, pues serán mejores.

Qué cosas. Ser un pudiente español de los del barrio de Salamanca de toda la vida y sentir que te echan.

Próximamente.
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#2 Enfin...
#1 Gentrificación en Serrano xD
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mono #4 mono
Pues igual que yo meto en mi txoko o en mi peña de fútbol a quien me apetece, igual en estos clubs. Tener dinero es uno de los requisitos, pero no el único. No me parece tan raro.

#1 y si los latinoamericanos quieren hacer el suyo, pues mejor para ellos.
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Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#1 el gran reemplazo era esto
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skaworld #3 skaworld *
Amos lo que viene siendo el ya mitico "Club de pajas entre colegas" pero con menos caché y gente asi como un poco medio boba
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vicus. #11 vicus.
Cómo??. Pero si me ha dicho que en Españita no hay racismo sino que es cuestión de clasismo, asombrado me hayo..
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#8 rehcan69
Los mejores clubes de millonarios, los de Madrid
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#14 lawerka
#8 Los mejores clubs de madrileños...
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#9 Suleiman
Peleas de millonarios, problemas del primer mundo...
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#12 sisi
Parece que el palco del real Madrid ya no es lo que era.
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powernergia #10 powernergia
En "Una Batalla Tras Otra" hay algo parecido, un club de fascistas.

Por cierto, muy recomendable.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
No-Homero
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#13 pirat
Recuerdo en Formentera, alguna discoteca que solo dejaba pasar a italianos.
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Bonzaitrax #5 Bonzaitrax
¿Y la mata ancianos qué opina de esta pelea de ratas?
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Edheo #7 Edheo
Ufff mientras yo, pobre y miserable, aquí en valencia, superpreocupado por esos problemas
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menéame